Кой има имен ден днес, 23 август 2025 г. Честито!

23 Август, 2023 05:00, обновена 23 Август, 2025 06:18

Кой има имен ден днес, 23 август 2025 г. Честито!

Черпят всички с името Вълко

На 23-ти август имен ден празнуват всички, които носят името Вълко. Името Вълко е славянско и се е използвало като заклинание против нападение от вълци. То в превод означава и "храбър и смел като вълк". Мъжете с това име празнуват имен ден и на 1 януари.

Днес имен ден празнуват Вълко, Вълкан, Вълкадин, Въльо, Вълчан, Вълю.

Значение на буквите в името: ВЪЛКО

В - говори за добра комуникативност и умение да се живее в добра хармония с природата и хората, но и за известна ленивост. Ако името на човек започва с тази буква, то той е надарен с голяма духовност и стремеж към възвишени чувства. Този звук няма неприятни асоциации и е универсален при съчетаването с други звукове.

Ъ - е неизвестност. Ако "Ъ" стои в името или фамилията, то човек не се поддава на никакви критерий и оценки, намира се зад предела на познаваемото, от подобен човек може да се очаква всичко.

Л - придава артистизъм, богата фантазия, литературни способности. Предразположени към леност и съзерцателност, което затруднява търсенето на своето житейско предназначение. Стремежът към материално благополучие подтиква към действие. "Л" говори за силно развити роднински чувства. И въпреки това притежателят на име, в което има буквата "Л", понякога е доста нетактичен и лесно влиза в конфликт. Може би затова меко звучащото "Л" предизвиква различни асоциации в нашето възприятие.

К - показва издръжливост, проницателност, потайност към личния живот, както и стремеж към власт. Прекомерното високомерие на хората, които носят име с "К", им пречи да осъществяват набелязаните планове. Поради душевни дрязги много от тях се отдават на религията. Звукът е твърд, при звученето си кара да заставаш нащрек и предизвиква напрежение.

О - придава на човека, който носи име с тази буква, развита интуиция, способност да изпитва дълбоки чувства, а също така да си поставя ясни цели и да работи за тяхното постигане. Наличието на тази буква в името говори за постоянен стремеж на човека към съвършенство и реализация, за желание колкото е възможно по-пълно да използва способностите и възможностите си. Ако по някакви причини решаването на даден житейски проблем стига до задънена улица, такива хора стават неуравновесени и нервни. Много хора с буквата "О" в името са предразположени към алкохолизъм, наркомания и други пристрастявания, в екстремални ситуации лесно изпадат в паника. Този звук предизвиква не само положителни емоции, но и кара много хора да застават нащрек.


  • 1 Малкото Слънце

    10 18 Отговор
    Грозно, остаряло име! В миналото са ги кръщавали, така децата, да са здрави и силни, но сега вече едва ли ще си кръсти някой детето така🤭😂😭😁🤗В българската литература, Вълчо е изобразен, като глупак, а пък лисицата е хитра и все му го слага. -Болен, здрав носи🤭🤭🤭🤗🤩

    06:37 23.08.2023

  • 2 Малкото Слънце

    9 12 Отговор
    Един съвет.-кръщавайте си децата с християнски имена!🍀🍀🍀Така те ще бъдат закриляни от Светеца на който са кръстени🎇🎇🎇Е, разбира се избирайте по-съвременни имена, които се котират и са по-благозвучни!🤩🤩🍀

    07:02 23.08.2023

  • 3 Въпрос?

    13 4 Отговор
    А името Курти?
    Дали и то празнува днес .Защо ли?
    Защото от турски значи Вълк.А прЕди години са се кръщавали и така Бг децата.

    11:12 23.08.2023

  • 4 Вълкан. - Ха ха

    6 2 Отговор
    Ооооо, в анимационя сериал Ну, погоди!“ се разказва за глупавия Вълк, който иска да хване Заека, за да го изяде, но все не успява. - детско филмче, което ще разсмее, както големи, така и малки челяци!

    06:11 24.08.2023

  • 5 Един

    5 2 Отговор
    Да, един приятел се казва така и един път се запознава с едно момиче, нали казвам се Вълчо и отговора беше, здрасти аз съм Кума Лиса. Не причинявайте подобни неудобства за цял живот на децата си!

    06:25 23.08.2024

  • 6 Нищо подобно.

    6 2 Отговор
    Имен ден има някой си Луп. Да, Луп значи вълк, но няма причина да се превежда , ние сме православни християни. Да си празнуват луповете! )))

    08:23 23.08.2024

  • 7 Заекът

    3 0 Отговор
    Дали Вълкът ще почерпи прокуратурата, съда и някои партии?! Предизборно

    14:49 23.08.2024

  • 8 хаберих

    0 0 Отговор
    Между блондинки:
    - Муцка, от какво е това палто?
    - От полиестер.
    - Изроди! Колко ли полиестера са убили, за него?!

    06:20 23.08.2025