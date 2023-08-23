Кой има имен ден днес, 23 август 2025 г. Честито!

На 23-ти август имен ден празнуват всички, които носят името Вълко. Името Вълко е славянско и се е използвало като заклинание против нападение от вълци. То в превод означава и "храбър и смел като вълк". Мъжете с това име празнуват имен ден и на 1 януари.

Днес имен ден празнуват Вълко, Вълкан, Вълкадин, Въльо, Вълчан, Вълю.

Значение на буквите в името: ВЪЛКО

В - говори за добра комуникативност и умение да се живее в добра хармония с природата и хората, но и за известна ленивост. Ако името на човек започва с тази буква, то той е надарен с голяма духовност и стремеж към възвишени чувства. Този звук няма неприятни асоциации и е универсален при съчетаването с други звукове.

Ъ - е неизвестност. Ако "Ъ" стои в името или фамилията, то човек не се поддава на никакви критерий и оценки, намира се зад предела на познаваемото, от подобен човек може да се очаква всичко.

Л - придава артистизъм, богата фантазия, литературни способности. Предразположени към леност и съзерцателност, което затруднява търсенето на своето житейско предназначение. Стремежът към материално благополучие подтиква към действие. "Л" говори за силно развити роднински чувства. И въпреки това притежателят на име, в което има буквата "Л", понякога е доста нетактичен и лесно влиза в конфликт. Може би затова меко звучащото "Л" предизвиква различни асоциации в нашето възприятие.

К - показва издръжливост, проницателност, потайност към личния живот, както и стремеж към власт. Прекомерното високомерие на хората, които носят име с "К", им пречи да осъществяват набелязаните планове. Поради душевни дрязги много от тях се отдават на религията. Звукът е твърд, при звученето си кара да заставаш нащрек и предизвиква напрежение.

О - придава на човека, който носи име с тази буква, развита интуиция, способност да изпитва дълбоки чувства, а също така да си поставя ясни цели и да работи за тяхното постигане. Наличието на тази буква в името говори за постоянен стремеж на човека към съвършенство и реализация, за желание колкото е възможно по-пълно да използва способностите и възможностите си. Ако по някакви причини решаването на даден житейски проблем стига до задънена улица, такива хора стават неуравновесени и нервни. Много хора с буквата "О" в името са предразположени към алкохолизъм, наркомания и други пристрастявания, в екстремални ситуации лесно изпадат в паника. Този звук предизвиква не само положителни емоции, но и кара много хора да застават нащрек.