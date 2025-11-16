В Русия тръгна дебат евреин ли е Чебурашка

Генералният консул на Израел в Санкт Петербург Ран Гидор заяви пред РИА Новости в събота, че националността на анимацrонния герой Чебурашка е неизвестна.
„Знаем, че създателите на анимационния филм за Чебурашка са били съветски евреи, но, за съжаление, националността му в момента е неизвестна“, каза той.
В петък депутатът от Държавната дума на Русия Андрей Макаров, по време на дебат за финансирането на конкурса „Родна играчка“, се пошегува, че Чебурашка е евреин, защото е пристигнал в щайга с портокали от Израел – единствената страна, от която СССР е внасял портокали.
„Разбира се, героят на съветския анимационен филм се е превърнал в култова фигура в Израел, тъй като той, метафорично казано, е направил алeя, пристигайки в страната ни с вълната на съветската емиграция“, отбеляза генералният консул.
Според него Чебурашка може да се превърне не само в символ на приятелството между двете страни, но и да се присъедини към почетния списък на евреите, допринесли за развитието на руската култура, редом със Сергей Айзенщайн, Исак Бабел и Моисей Вайнберг.
„Единственият начин да потвърдим еврейския му произход обаче, ако нямаме информация за родителите му, е да проверим за обрязване и да се уверим, че не яде свинско месо“, заключи Ран Гидор.
Той подчерта, че имигрантите от СССР са допринесли не само за широкото разпространение на руския език в Израел, но и за културното разширяване, включително в областта на анимацията. Според генералния консул дъщеря му обожава анимационния филм „Чебурашка“ и знае всички песни наизуст.
Чебурашка е литературен герой от произведенията на руския писател Едуард Успенски и от анимационните филми на режисьора Роман Качанов, като дебютира в ролята на приятел на не по-малко популярния в бившия СССР крокодил Гена. Родителите на Качанов са от еврейски произход - майка му е Хая Яковлевна Качанова, а бащата - Абел Менделевич Качанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 българин
17:41 16.11.2025
2 Реклама ли е
Коментиран от #7
17:42 16.11.2025
3 Хахахаха
-А бе, не мога да разбера какво е буквата Ч в Чебурашка?
-Какво имаш предвид?
-Ами ебу рашка разбирам, ама буквата Ч за какво е?
17:58 16.11.2025
4 ти да видиш
17:59 16.11.2025
5 АНДРЕЙ ПЕШЕВ
18:04 16.11.2025
6 Цвете
18:06 16.11.2025
7 Кит
До коментар #2 от "Реклама ли е":Говорите глупости на висок глас, статията демонстрира една дружеска толерантност към приноса / а той никак не е малък!/ на руските евреи в културата на Русия и СССР. Шегите по въпроса и от двете страни са много автоиронични и широко скроени. За добро или зло, връзките между еврейския и руския народ са неразчленими. Има и още нещо - евреите не са лоши хора по дефиниция. Просто има лоши евреи така, както има лоши българи, руснаци и всякакви други. Но тъй като по дефиниция евреите са талантлив народ, те и в злото имат пределно видими постижения.
Особеност на етноса - талантливи във всичко и навсякъде!
А Чебурашка, разбира се, е феномен, да е живо и здраво това животинче!
Коментиран от #8
18:06 16.11.2025
8 ЛЕЛЕЕЕ
До коментар #7 от "Кит":НА КОЛКО ВОДКИ СИ?
18:25 16.11.2025
9 Руснаци
18:52 16.11.2025