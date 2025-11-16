Новини
В Русия тръгна дебат евреин ли е Чебурашка

16 Ноември, 2025 17:29 848 9

В Русия тръгна дебат евреин ли е Чебурашка - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният консул на Израел в Санкт Петербург Ран Гидор заяви пред РИА Новости в събота, че националността на анимацrонния герой Чебурашка е неизвестна.

„Знаем, че създателите на анимационния филм за Чебурашка са били съветски евреи, но, за съжаление, националността му в момента е неизвестна“, каза той.

В петък депутатът от Държавната дума на Русия Андрей Макаров, по време на дебат за финансирането на конкурса „Родна играчка“, се пошегува, че Чебурашка е евреин, защото е пристигнал в щайга с портокали от Израел – единствената страна, от която СССР е внасял портокали.

„Разбира се, героят на съветския анимационен филм се е превърнал в култова фигура в Израел, тъй като той, метафорично казано, е направил алeя, пристигайки в страната ни с вълната на съветската емиграция“, отбеляза генералният консул.

Според него Чебурашка може да се превърне не само в символ на приятелството между двете страни, но и да се присъедини към почетния списък на евреите, допринесли за развитието на руската култура, редом със Сергей Айзенщайн, Исак Бабел и Моисей Вайнберг.

„Единственият начин да потвърдим еврейския му произход обаче, ако нямаме информация за родителите му, е да проверим за обрязване и да се уверим, че не яде свинско месо“, заключи Ран Гидор.

Той подчерта, че имигрантите от СССР са допринесли не само за широкото разпространение на руския език в Израел, но и за културното разширяване, включително в областта на анимацията. Според генералния консул дъщеря му обожава анимационния филм „Чебурашка“ и знае всички песни наизуст.

Чебурашка е литературен герой от произведенията на руския писател Едуард Успенски и от анимационните филми на режисьора Роман Качанов, като дебютира в ролята на приятел на не по-малко популярния в бившия СССР крокодил Гена. Родителите на Качанов са от еврейски произход - майка му е Хая Яковлевна Качанова, а бащата - Абел Менделевич Качанов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 българин

    2 4 Отговор
    Рашизма в действие.

    17:41 16.11.2025

  • 2 Реклама ли е

    5 2 Отговор
    Вече има хубав игрален филм. Статията е безсмислена, освен ако евреите не целят нова кражба.

    Коментиран от #7

    17:42 16.11.2025

  • 3 Хахахаха

    5 3 Отговор
    Двама си приказват!
    -А бе, не мога да разбера какво е буквата Ч в Чебурашка?
    -Какво имаш предвид?
    -Ами ебу рашка разбирам, ама буквата Ч за какво е?

    17:58 16.11.2025

  • 4 ти да видиш

    2 2 Отговор
    зеляняшка със сигурност разправя, че бил хазарче!

    17:59 16.11.2025

  • 5 АНДРЕЙ ПЕШЕВ

    4 2 Отговор
    Пуслер е обрязан и не яде свинско

    18:04 16.11.2025

  • 6 Цвете

    4 1 Отговор
    ЧЕТА И НЕМОГА ДА ПОВЯРВАМ, ЧЕ ОПРЯХА ДО ЧЕБУРАШКА ,ТАЗИ МАЛКА ТИП МАЙМУНКА. ТОЛКОВА Е КРАСИВА, ДО ДЕН ДНЕШЕН Е ПРИТЕЖАВАМ И Е ПОГЛЕЖДАМ С УДОВОЛСТВИЕ ВСЕКИ ПЪТ. КАКВО ЗНАЧЧЕНИЕ ИМА, ДАЛИ Е ОТ РУСИЯ ИЛИ ИЗРАЕЛСКИ. ТЯ РАДВА ДЕЦАТА И ЗАТОВА ТРЯБВА ДА Е ОСТАВИМ НА " СПОКОКСТВИЕ " .🪆🧸♥️

    18:06 16.11.2025

  • 7 Кит

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Реклама ли е":

    Говорите глупости на висок глас, статията демонстрира една дружеска толерантност към приноса / а той никак не е малък!/ на руските евреи в културата на Русия и СССР. Шегите по въпроса и от двете страни са много автоиронични и широко скроени. За добро или зло, връзките между еврейския и руския народ са неразчленими. Има и още нещо - евреите не са лоши хора по дефиниция. Просто има лоши евреи така, както има лоши българи, руснаци и всякакви други. Но тъй като по дефиниция евреите са талантлив народ, те и в злото имат пределно видими постижения.
    Особеност на етноса - талантливи във всичко и навсякъде!
    А Чебурашка, разбира се, е феномен, да е живо и здраво това животинче!

    Коментиран от #8

    18:06 16.11.2025

  • 8 ЛЕЛЕЕЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кит":

    НА КОЛКО ВОДКИ СИ?

    18:25 16.11.2025

  • 9 Руснаци

    0 0 Отговор
    Руснаците нямат какво повече да правят, само обсъждат националността на Чебурашка. Чии са тези глупости?

    18:52 16.11.2025