В Русия тръгна дебат евреин ли е Чебурашка

Генералният консул на Израел в Санкт Петербург Ран Гидор заяви пред РИА Новости в събота, че националността на анимацrонния герой Чебурашка е неизвестна.

„Знаем, че създателите на анимационния филм за Чебурашка са били съветски евреи, но, за съжаление, националността му в момента е неизвестна“, каза той.

В петък депутатът от Държавната дума на Русия Андрей Макаров, по време на дебат за финансирането на конкурса „Родна играчка“, се пошегува, че Чебурашка е евреин, защото е пристигнал в щайга с портокали от Израел – единствената страна, от която СССР е внасял портокали.

„Разбира се, героят на съветския анимационен филм се е превърнал в култова фигура в Израел, тъй като той, метафорично казано, е направил алeя, пристигайки в страната ни с вълната на съветската емиграция“, отбеляза генералният консул.

Според него Чебурашка може да се превърне не само в символ на приятелството между двете страни, но и да се присъедини към почетния списък на евреите, допринесли за развитието на руската култура, редом със Сергей Айзенщайн, Исак Бабел и Моисей Вайнберг.

„Единственият начин да потвърдим еврейския му произход обаче, ако нямаме информация за родителите му, е да проверим за обрязване и да се уверим, че не яде свинско месо“, заключи Ран Гидор.

Той подчерта, че имигрантите от СССР са допринесли не само за широкото разпространение на руския език в Израел, но и за културното разширяване, включително в областта на анимацията. Според генералния консул дъщеря му обожава анимационния филм „Чебурашка“ и знае всички песни наизуст.

Чебурашка е литературен герой от произведенията на руския писател Едуард Успенски и от анимационните филми на режисьора Роман Качанов, като дебютира в ролята на приятел на не по-малко популярния в бившия СССР крокодил Гена. Родителите на Качанов са от еврейски произход - майка му е Хая Яковлевна Качанова, а бащата - Абел Менделевич Качанов.