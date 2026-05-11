11 май 1904 г.: Роден е сюрреалистът Салвадор Дали, търпял развратна съпруга, разхождал мравояд на каишка СНИМКИ

На 11 май т.г. се навършват 122 години от рождението на един от най-необичайните и известни художници на ХХ век. Салвадор Дали накара целия свят да говори за него, като превърна името си в успешна марка.

„Единствената разлика между мен и лудия човек е, че аз не съм луд“, казва Дали и повежда на каишка малък мравояд с бодра крачка към телевизионното студио. Той няма абсолютно никаква идея как да се справи с домашния любимец и просто го хвърля в скута на жената, която седи до него, а след това започва да отговаря на въпроси с див испански акцент.

Това не е първата поява на Дали с животни - веднъж той излиза от метрото с голям мравояд, а също така често е виждан с оцелот на име Бабу. Художникът го държи за врата, за да не го ухапе по невнимание. Акцент, облекло, форма на мустаци, личен живот, всяка поява на публично място - всичко това е представление, в което Дали играе главната роля и седи на първия ред. Основният принцип в живота му е хората да говорят много за него. Да критикуват или ласкаят - няма значение.

Салвадор Дали поема всички проекти, в които може да експериментира: той участва в реклама на шоколад, разработи лого за Chupa Chups и Евровизия, интересува се от парфюми, измисля телефон във формата на омар и диван във формата на устни. Той си сътрудничи с Уолт Дисни, Алфред Хичкок, модния дизайнер Елза Скиапарели и хореографа Леонид Мясин. Художникът дори изнася екстравагантни лекции: веднъж той се облича във водолазен костюм и той толкова прилепва по него, че се налага да го спасяват.

Творбите на Дали са толкова скъпи, че основателят на сюрреализма Андре Бретон прави анаграмата Avida Dollars от името му - „алчен за долари“. В отговор на шегата Салвадор рисува картината „Апотеозът на долара“. Финансовите въпроси обаче се решават най-вече от руската му съпруга, емигрантката Елена Дяконова, по прякор Гала. Именно тя се е занимавала с бизнеса, докато Дали твори - тя не толкова се пазарила, колкото вдигала скандали и заплашвала клиенти.

Художникът не се интересувал, той беше толкова очарован от Гала, че е готов да скъса отношенията със семейството си. И търпи безкрайните лудории на любимата си, не по-малко извратени от неговите собствени. Когато Дали ѝ купува готическия замък Пубол, тя му забранява да я посещава без писмено разрешение. Но свободно взема там любовниците си: премереният семеен живот не я интересува. След като срещна Дали, тя оставя 11-годишната си дъщеря Сесил на грижите на съпруга си, поета Пол Елюар. Децата ѝ тежат и я отвличаха от бохемския живот.

Салвадор и Гала обичат да измислят легенди за себе си, често противоречащи си. Дълго време произходът на жената остава загадка - музата на Дали не би могла да има обикновено детство. Всъщност тя е родена в Казан в семейството на адвокат, заминава за Швейцария, за да се лекува от туберкулоза - и в крайна сметка остава в Европа. Салвадор също обича да фантазира за детството си и за произхода на своята „ненормалност“. Докато един ден сестра му не пише в мемоарите си, че той е напълно спокоен и обикновен човек, който в един момент „слага маската на Дали“.

За разлика от външната буфонада, вътрешният свят на художника е потискащо спокоен - той го изразява в картините си. Зрелите му картини са пусти и студени сюрреалистични пространства с много метаморфози. Тук риба излита от нар, а тигри излитат от устата му. Там пък слонове се скитат на паяшки крака с исторически сгради на гърбовете си. В творбите е лесно да разпознаете всяко изображение поотделно, било то кон, жена, часовник или жираф, но заедно те образуват нещо необяснимо. Като сън, който се опитваш да запомниш, но винаги се изплъзва от паметта ти.

Сюрреализмът не е откритие на Дали. Опитите за бягство от реалността интересуват много художници. Метафизичните теми са изследвани по-специално от италианеца Джорджо де Кирико - неговите пустинни пространства също са пълни със символи. По-късно писателят Андре Бретон създава цял манифест на сюрреализма, чиято същност е да освободи ума от рационалното. За да направите това, човек може да прибегне до хипноза, психоанализа и сънища.

В началото на кариерата си Салвадор сериозно изучава художествения занаят - техники и стилове от античността до кубизма. Възхищавах се на работата на Рафаело, опитва се да рисувам в духа на импресионизма и реализма, работи с обеми, перспектива и цвят. И тогава той избира сюрреализма, не според правилата на Бретон - Дали мрази правилата - а по свое усмотрение.



Той допълва сложните, философски и понякога драматично плашещи картини с екстравагантния си образ и поведение. Защото разбира: за да привлечеш интерес към изкуството в съвременния свят, не е достатъчно да си добър художник – трябва да умееш да се представяш и да се продаваш. Той владее това умение до съвършенство: дори критиците винаги очакват с нетърпение следващия му трик, снимка или поява в шоу. Приживе Дали успява да превърне собственото си име в марка, превръщайки се в една от най-високоплатените и екстравагантни звезди на 20 век.

Източник: РИА Новости