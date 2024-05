Откриха нова планета с размерите на Земята

Международен екип от учени откри нова планета с размерите на Земята, съобщи електронното издание Физ.орг, предава БТА. Тя се намира на 55 светлинни години и обикаля около звезда червено джудже.

Планетата е едва втората по рода си, открита около такъв тип звезда. Наречена е SPECULOOS-3 b. Тя завършва една обиколка около звездата за около 17 часа, която е повече от два пъти по-студена от нашето Слънце, десет пъти по-масивна и сто пъти по-слабо светеща.

Планетата вероятно е постоянно е обърната с една и съща страна към звездата си, подобно на разположението на Луната към Земята.

