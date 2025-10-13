Новини
Любопитно »
The Guardian: Земята достигна първата си катастрофална повратна точка

The Guardian: Земята достигна първата си катастрофална повратна точка

13 Октомври, 2025 20:06 694 12

  • земята-
  • повратна точка-
  • коралови рифове-
  • учени-
  • глобално затопляне-
  • амазонка

Кораловите рифове в света са дом на около една четвърт от всички морски видове, но се считат за една от най-уязвимите системи към глобалното затопляне

The Guardian: Земята достигна първата си катастрофална повратна точка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Земята е достигнала първата си катастрофална повратна точка, свързана с емисиите на парникови газове, като топловодните коралови рифове сега са изправени пред дългосрочен упадък и рискуват препитанието на стотици милиони хора, според нов доклад, цитиран от The Guardian.

Докладът на учени и природозащитници предупреждава, че светът е „на ръба“ да достигне и други повратни точки, включително изчезването на Амазонка, колапса на основните океански течения и загубата на ледени покривки.

Но някои експерти поставиха под въпрос твърденията на доклада за съдбата на кораловите рифове, като един от тях заяви, че докато те са в упадък, има доказателства, че биха могли да останат жизнеспособни при по-високи температури от предполагаемите.

Повратните точки се разпознават от учените като моменти, когато една голяма екосистема достига точка, в която тежката деградация е неизбежна.

Кораловите рифове в света са дом на около една четвърт от всички морски видове, но се считат за една от най-уязвимите системи към глобалното затопляне.

„Освен ако не се върнем към средните глобални повърхностни температури от 1,2°C (и евентуално до поне 1°C) възможно най-бързо, няма да запазим топловодните рифове на нашата планета в значителен мащаб“, се казва в доклада.

Кораловите рифове са в разгара на глобално избелване от януари 2023 г. – четвъртото и най-лошо в историята – като над 80% от рифовете в над 80 страни са засегнати от екстремни температури на океана. Учените казват, че събитието е изтласкало рифовете в „неизследвана територия“.

Докладът „Глобални преломни точки“, ръководен от Университета в Ексетър и финансиран от фонда на собственика на Amazon, Джеф Безос, включва приноса на 160 учени от 87 институции в 23 страни.

Според оценките, кораловите рифове достигат повратна точка, когато глобалните температури достигнат между 1°C и 1,5°C над нивата си през втората половина на 19-ти век, с централна оценка от 1,2°C. Глобалното затопляне сега е около 1,4°C.

Без бързи и неочаквани съкращения на парниковите газове, горният праг от 1,5°C ще бъде достигнат през следващите 10 години, се казва в доклада.

„Вече не можем да говорим за повратни точки като за бъдещ риск“, каза проф. Тим Лентън от Института за глобални системи към Университета в Ексетър. „Първият поврат на широко разпространеното измиране на топловодните коралови рифове вече е в ход.“

Той каза, че това вече засяга стотици милиони хора, които зависят от рифовете. Докладът посочва рифовете в Карибите, където морските горещи вълни, ниското разнообразие и огнищата на болести са тласнали рифовете „към колапс“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Учените са казали

    1 2 Отговор
    Земята ще стане Рай, когато поне 6 милиарда от 7-те, отиде за наторяване.

    Коментиран от #3

    20:09 13.10.2025

  • 2 смешно...

    3 0 Отговор
    Земята е преживялава и ледников период ,и глобално затопляне,още преди да се появи човечеството...

    20:10 13.10.2025

  • 3 кои учени?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Учените са казали":

    В момента сме 9милиарда...Според една теория,трябва да останат половин милион,за да е всичко ок...

    20:13 13.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Буха ха

    3 0 Отговор
    Венелино кривозъба, тази тема е над мисирските ти възможности, пиши за ккурове и ппутки, това се очаква от теб. И да ддухаш на Милен

    20:16 13.10.2025

  • 7 Христо

    3 0 Отговор
    Промени в климата има, но са свързани с природни цикли, ролята на човека е малка, затова и не можем да спрем процесите. Стига с манипулациите заради търговията с парникови газове за трилиони

    20:25 13.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    СО2 представлява 0,04 % от земната атмосфера.

    Другарите с печатницата искат двукракият добитък да си плаща и за въздуха.

    Коментиран от #10

    20:26 13.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 и с този co²

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Дърветата се изхранват,и го преобразуват на o²,който пък ние дишаме...

    20:37 13.10.2025

  • 11 Спецназ

    1 0 Отговор
    Земята е имала много по-топли периоди със въобще без сняг в Сибир през зимата.

    ФАКТ!

    20:39 13.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.