The Guardian: Земята достигна първата си катастрофална повратна точка

Земята е достигнала първата си катастрофална повратна точка, свързана с емисиите на парникови газове, като топловодните коралови рифове сега са изправени пред дългосрочен упадък и рискуват препитанието на стотици милиони хора, според нов доклад, цитиран от The Guardian.

Докладът на учени и природозащитници предупреждава, че светът е „на ръба“ да достигне и други повратни точки, включително изчезването на Амазонка, колапса на основните океански течения и загубата на ледени покривки.

Но някои експерти поставиха под въпрос твърденията на доклада за съдбата на кораловите рифове, като един от тях заяви, че докато те са в упадък, има доказателства, че биха могли да останат жизнеспособни при по-високи температури от предполагаемите.

Повратните точки се разпознават от учените като моменти, когато една голяма екосистема достига точка, в която тежката деградация е неизбежна.

Кораловите рифове в света са дом на около една четвърт от всички морски видове, но се считат за една от най-уязвимите системи към глобалното затопляне.

„Освен ако не се върнем към средните глобални повърхностни температури от 1,2°C (и евентуално до поне 1°C) възможно най-бързо, няма да запазим топловодните рифове на нашата планета в значителен мащаб“, се казва в доклада.

Кораловите рифове са в разгара на глобално избелване от януари 2023 г. – четвъртото и най-лошо в историята – като над 80% от рифовете в над 80 страни са засегнати от екстремни температури на океана. Учените казват, че събитието е изтласкало рифовете в „неизследвана територия“.

Докладът „Глобални преломни точки“, ръководен от Университета в Ексетър и финансиран от фонда на собственика на Amazon, Джеф Безос, включва приноса на 160 учени от 87 институции в 23 страни.

Според оценките, кораловите рифове достигат повратна точка, когато глобалните температури достигнат между 1°C и 1,5°C над нивата си през втората половина на 19-ти век, с централна оценка от 1,2°C. Глобалното затопляне сега е около 1,4°C.

Без бързи и неочаквани съкращения на парниковите газове, горният праг от 1,5°C ще бъде достигнат през следващите 10 години, се казва в доклада.

„Вече не можем да говорим за повратни точки като за бъдещ риск“, каза проф. Тим Лентън от Института за глобални системи към Университета в Ексетър. „Първият поврат на широко разпространеното измиране на топловодните коралови рифове вече е в ход.“

Той каза, че това вече засяга стотици милиони хора, които зависят от рифовете. Докладът посочва рифовете в Карибите, където морските горещи вълни, ниското разнообразие и огнищата на болести са тласнали рифовете „към колапс“.