Откраднаха вещи за близо половин милион евро на новия нападател на Милан

18 Януари, 2026 16:24 326 2

  • милан-
  • никлас фюлкруг-
  • хотел-
  • стая-
  • трезор

Обирът се е случил, докато Никлас Фюлкруг е бил с отбора на гостуване в Комо

Откраднаха вещи за близо половин милион евро на новия нападател на Милан - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Адаптацията на Никлас Фюлкруг в Милано далеч не протича по най-добрия начин. Германският нападател на Милан е станал жертва на обир, след като от хотелската му стая са отмъкнати вещи на стойност около 500 хиляди евро, съобщава “La Gazzetta dello Sport”.

Футболистът, който все още не е намерил постоянно жилище и е отседнал в хотел, е установил липсата едва сутринта на 17 януари. От касата в стаята са изчезнали луксозни часовници и бижута. По първоначална информация обирът е извършен между сряда и четвъртък, когато Фюлкруг е бил извън Милано за гостуването на Комо.

Неизвестни лица са проникнали в стаята и са разбили сейфа. На място са пристигнали служители на полицията и криминалисти от миланската квестура, като разследването е в ход. Официалната жалба е подадена в ранния следобед от клубен представител на Милан, упълномощен от играча, който е под наем от Уест Хем.

Фюлкруг няма да започне като титуляр срещу Лече, тъй като все още изпитва болки в пръста на крака. Въпреки трудния период, той получи похвали от старши треньора Масимилиано Алегри, който подчерта неговия професионализъм и отдаденост към отбора.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Италианците са истински мафиоти

    1 1 Отговор
    а не като нашите управляващи такива.
    Не лошо и да се посмеем нали.

    16:27 18.01.2026

  • 2 Само

    0 0 Отговор
    да попитам, кой ден се пада между сряда и четвъртък? Не че нещо, ама......

    16:47 18.01.2026

