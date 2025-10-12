Новини
Любопитно »
Земята е в "опасна зона": Седем от девет жизненоважни системи на планетата са преминали критичната граница

Земята е в "опасна зона": Седем от девет жизненоважни системи на планетата са преминали критичната граница

12 Октомври, 2025 14:13 758 9

  • земя-
  • земята-
  • критична точка-
  • критична граница-
  • унищожение

Планетата ни се движи към точка на необратими щети

Земята е в "опасна зона": Седем от девет жизненоважни системи на планетата са преминали критичната граница - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Светът се намира на ръба на сериозен екологичен срив – седем от девет ключови системи, поддържащи стабилността на планетата, вече са преминали безопасните си граници, предупреждават учени от Потсдамския институт за климатични изследвания (PIK) в най-новия доклад Planetary Health Check 2025.

Последните анализи потвърждават, че Земята е навлязла в „опасна зона“ за повечето от своите биофизични системи. Нарушени са климатичният баланс, биосферната цялост, кръговратите на азота и фосфора, използването на сладка вода, промените в земеползването, замърсяването с химикали и пластмаси, както и – за първи път – стабилността на океаните. Единствено озоновият слой и атмосферните аерозоли засега остават в относително безопасни граници.

Учените посочват, че океаните вече не могат да изпълняват напълно функцията си на климатичен буфер. От началото на индустриалната епоха те са абсорбирали около 30% от въглеродните емисии, което е довело до покачване на киселинността им с близо 30% и спад в pH стойността с приблизително 0,1 единица. Това изменение оказва сериозно въздействие върху коралите, мидите и морския планктон, чийто калциеви структури се разпадат при по-висока киселинност.

Докладът предупреждава, че комбинацията от три процеса – повишаване на температурата на океаните, намаляване на кислорода и окисляване – създава „смъртоносен триъгълник“, който заплашва морските екосистеми. Според учените това води до промени в рибните популации, разрушаване на кораловите рифове и намаляване на способността на океаните да улавят въглерод.

Климатичните изследователи подчертават, че преминаването на тези „планетарни граници“ не означава незабавен колапс, но представлява натрупване на риск и увеличава вероятността от достигане на така наречените точки на необратими промени. Те могат да доведат до каскадни ефекти, при които сривът на една система задейства поредица от други.

Около 60% от сушата на планетата вече се намира извън локално безопасните екологични граници, показват пространствени модели. Най-силно засегнати са районите, подложени на урбанизация, обезлесяване и интензивно земеделие.

Според изследователите основният извод е, че човечеството навлиза в етап, в който последствията вече се усещат пряко – от топенето на ледените шапки и засушаването до честите бедствия и загубата на биологично разнообразие.

Учените подчертават, че възстановяването на планетарната устойчивост изисква системен подход: ограничаване на емисиите, намаляване на замърсяването, възстановяване на екосистемите и устойчиво управление на природните ресурси. Те припомнят, че международният успех на Монреалския протокол, довел до възстановяване на озоновия слой, показва, че глобални усилия и политическа воля могат да променят хода на кризата.

Докладът заключава, че човечеството вече не може да разчита, че природните системи ще се саморегулират. Планетата е навлязла в нова епоха, в която бъдещето ѝ зависи изцяло от решенията, които хората ще вземат през следващите десетилетия.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    6 0 Отговор
    мьрсулана и кильрчо казаха че сме минали повратната точка
    вече всеки е сам за себе си

    14:16 12.10.2025

  • 2 Здрасти

    2 4 Отговор
    Отдамна е премината критичната граница на човешката популация, за да има дива природа оптималното число е около 1 - 1,5 млрд. хора на Земята.

    В момента изяждаме годишно 2-3 пъти повече океанска биомаса отколкото маложе да се възстанови за година И изтощаваме и унищожаване почвата, не я оставяме да си почине и да се възстанови.

    Бумеранга, който човечеството е хвърлило се връща обратно със страшна сила и ще помете огромна част от хората я чрез глад, я чрез болести като СПИН, които ходят най-вече по извратените .сексуално., я чрез енергийна "зелена" криза. Я чрез поредна Трета Световна Война. Вероятно само един от десет човека ще оцелее.

    14:32 12.10.2025

  • 3 00014

    2 2 Отговор
    Интересно кой е определил границата на критичните зони. Може би някой от тези, които стимулират безконтролната раждаемост по екватора и тропиците и миграцията оттам?

    Коментиран от #4

    14:37 12.10.2025

  • 4 Потвърждение

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "00014":

    Кой определя раждаемостта, още повече да я контролира? На теб контрольоре искаш ли някой да ти определя броя на вдишванията в минута? Подобно разсъждение е потвърждение на теорията на Айнщайн, че човешката глупост е безгранична!

    Коментиран от #9

    14:41 12.10.2025

  • 5 Имам един спомен

    2 0 Отговор
    как същите тея учени... бореха дупката в озоновия слой.

    14:44 12.10.2025

  • 6 Урсулата

    2 1 Отговор
    Нови ковид сиропчета и ще решим проблема с пренаселението

    14:45 12.10.2025

  • 7 Цвета

    0 0 Отговор
    Земята е плоска и е в "опасна зона". Ще се превърне в пустиня,като планетата Марс.

    14:46 12.10.2025

  • 8 мдаа

    1 0 Отговор
    Естествени природни цикли. Ще се адаптираме или ще изчезнем, това е. Зелената шарлатания обаче няма мине!

    14:56 12.10.2025

  • 9 00014

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Потвърждение":

    Не се напъвай, Темата, която си засегнал не е в твоите възможности. Малка справка - с държавна политика в Китай това беше направено. Ако държави не искат да го направят, може да бъдат притиснати. Икономически и финансови средства колкото искаш.

    15:08 12.10.2025