Земята е в "опасна зона": Седем от девет жизненоважни системи на планетата са преминали критичната граница

Светът се намира на ръба на сериозен екологичен срив – седем от девет ключови системи, поддържащи стабилността на планетата, вече са преминали безопасните си граници, предупреждават учени от Потсдамския институт за климатични изследвания (PIK) в най-новия доклад Planetary Health Check 2025.
Последните анализи потвърждават, че Земята е навлязла в „опасна зона“ за повечето от своите биофизични системи. Нарушени са климатичният баланс, биосферната цялост, кръговратите на азота и фосфора, използването на сладка вода, промените в земеползването, замърсяването с химикали и пластмаси, както и – за първи път – стабилността на океаните. Единствено озоновият слой и атмосферните аерозоли засега остават в относително безопасни граници.
Учените посочват, че океаните вече не могат да изпълняват напълно функцията си на климатичен буфер. От началото на индустриалната епоха те са абсорбирали около 30% от въглеродните емисии, което е довело до покачване на киселинността им с близо 30% и спад в pH стойността с приблизително 0,1 единица. Това изменение оказва сериозно въздействие върху коралите, мидите и морския планктон, чийто калциеви структури се разпадат при по-висока киселинност.
Докладът предупреждава, че комбинацията от три процеса – повишаване на температурата на океаните, намаляване на кислорода и окисляване – създава „смъртоносен триъгълник“, който заплашва морските екосистеми. Според учените това води до промени в рибните популации, разрушаване на кораловите рифове и намаляване на способността на океаните да улавят въглерод.
Климатичните изследователи подчертават, че преминаването на тези „планетарни граници“ не означава незабавен колапс, но представлява натрупване на риск и увеличава вероятността от достигане на така наречените точки на необратими промени. Те могат да доведат до каскадни ефекти, при които сривът на една система задейства поредица от други.
Около 60% от сушата на планетата вече се намира извън локално безопасните екологични граници, показват пространствени модели. Най-силно засегнати са районите, подложени на урбанизация, обезлесяване и интензивно земеделие.
Според изследователите основният извод е, че човечеството навлиза в етап, в който последствията вече се усещат пряко – от топенето на ледените шапки и засушаването до честите бедствия и загубата на биологично разнообразие.
Учените подчертават, че възстановяването на планетарната устойчивост изисква системен подход: ограничаване на емисиите, намаляване на замърсяването, възстановяване на екосистемите и устойчиво управление на природните ресурси. Те припомнят, че международният успех на Монреалския протокол, довел до възстановяване на озоновия слой, показва, че глобални усилия и политическа воля могат да променят хода на кризата.
Докладът заключава, че човечеството вече не може да разчита, че природните системи ще се саморегулират. Планетата е навлязла в нова епоха, в която бъдещето ѝ зависи изцяло от решенията, които хората ще вземат през следващите десетилетия.
1 1488
вече всеки е сам за себе си
14:16 12.10.2025
2 Здрасти
В момента изяждаме годишно 2-3 пъти повече океанска биомаса отколкото маложе да се възстанови за година И изтощаваме и унищожаване почвата, не я оставяме да си почине и да се възстанови.
Бумеранга, който човечеството е хвърлило се връща обратно със страшна сила и ще помете огромна част от хората я чрез глад, я чрез болести като СПИН, които ходят най-вече по извратените .сексуално., я чрез енергийна "зелена" криза. Я чрез поредна Трета Световна Война. Вероятно само един от десет човека ще оцелее.
14:32 12.10.2025
3 00014
Коментиран от #4
14:37 12.10.2025
4 Потвърждение
До коментар #3 от "00014":Кой определя раждаемостта, още повече да я контролира? На теб контрольоре искаш ли някой да ти определя броя на вдишванията в минута? Подобно разсъждение е потвърждение на теорията на Айнщайн, че човешката глупост е безгранична!
Коментиран от #9
14:41 12.10.2025
5 Имам един спомен
14:44 12.10.2025
6 Урсулата
14:45 12.10.2025
7 Цвета
14:46 12.10.2025
8 мдаа
14:56 12.10.2025
9 00014
До коментар #4 от "Потвърждение":Не се напъвай, Темата, която си засегнал не е в твоите възможности. Малка справка - с държавна политика в Китай това беше направено. Ако държави не искат да го направят, може да бъдат притиснати. Икономически и финансови средства колкото искаш.
15:08 12.10.2025