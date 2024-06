Хобито, което ще подсили имунитета ви

Градинарството е полезно за вас и не само защото ви поддържа физически активни. Според нови изследвания отглеждането на растения може действително да засили имунната ви система и дори не е необходимо да имате градина, за да видите тези предимства.

Телата ни гъмжат от трилиони микроорганизми, които влияят върху всичко - от метаболизма ни до психичното ни здраве. Сред многобройните си роли, тези микроби са жизненоважни за поддържане на нашата имунна система и намаляване на възпалението. Микробите по кожата също могат да помогнат за предотвратяване на "лоши" бактериите да превземат или да проникнат през кожната ни бариера.

В миналото е доказано, че контактът с богати на микроби материали в природата може да увеличи разнообразието на човешкия микробиом. Но как градските жители могат да подобрят своите микробиоми?

В ново проучване, публикувано в списанието Environment International, изследователи от университета в Хелзинки във Финландия установиха, че един месец градско градинарство на закрито е достатъчен, за да увеличи разнообразието от кожни бактерии при участниците и е свързан с по-високи нива на противовъзпалителни молекули в кръвта.

