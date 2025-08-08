Странните диети на звездите

Знаменитости са готови да направят почти всичко за перфектната фигура или за ролята в някой филм. Понякога те дори прибягват до странни и съмнителни диети. Ето някои от най-известните примери на звезди, които провокираха общественото мнение с хранителните си навици.

Machine Gun Kelly

Рапърът и баща на дъщерята на Меган Фокс шокира мнозина със своята диета. Оказва се, че той яде само няколко пъти седмично, като заменя повечето си хранения с вода.

Менюто му включва костен бульон с кимчи и кисело зеле. Според него тези храни са богати на пробиотици. Освен това, той пие кафе, сок от целина и кокосова вода. Може да хапне и бургер, ако приятел му го приготви.

Гуинет Палтроу

Посветената на строгите диети актриса е изпробвала палео диетата, периодичното гладуване, различни детокс програми и терапия с инжекции с витамини и други вещества.

Въпреки това, през април тази година Гуинет реши да се върне към нормалното хранене. Тя все още се стреми да се храни здравословно, но подходът ѝ е станал по-балансиран и по-малко строг. Менюто ѝ отново включва хляб, сирене и малка порция паста.

Виктория Бекъм

Моделът и дизайнерът яде едно и също ястие в продължение на 25 години. Любимото ѝ ястие е риба на скара и задушени зеленчуци. Тя избягва храни, приготвени с масло или сосове, и не консумира млечни продукти. Причината за тази диета са кожни проблеми (акне), с които се е борила в младежките си години.

Крисчън Бейл

За филма "Механикът" актьорът, известен с физическите си трансформации за роли, свали около 28 килограма. Той се хранил само с ябълки и риба тон, като потискал глада с тютюнопушене и кафе. Тази диета, комбинирана с интензивни тренировки, му помогнала да отслабне, но със сигурност не е била полезна за здравето му.

Бионсе

Певицата веднъж призна, че преди важни снимки следва диетата „лимонада“. В продължение на няколко дни тя пие само смес от лимонов сок, кленов сироп, кайенски пипер и вода. Тя използвала тази диета, за да свали няколко килограма бързо, но лекарите предупреждават, че това може да навреди на здравето. Самата звезда призна, че резултатът не е бил траен.

Тези примери на странни и екстремни диети на знаменитости показват колко далеч могат да отидат те в стремежа си към идеалната фигура или ролята в нов филм. Въпреки че подобни методи може да изглеждат бързи решения, експертите съветват да се подходи с внимание към диетите и здравето.