Новини
Любопитно »
Защо доматите се напукват и как да го предотвратим

Защо доматите се напукват и как да го предотвратим

9 Август, 2025 17:07 685 5

  • домати-
  • напукани-
  • градинарство-
  • причини

Ето какви могат да бъдат причините

Защо доматите се напукват и как да го предотвратим - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сезонът на доматите е в разгара си – времето, в което ароматът и вкусът на прясно откъснат плод от градината са ненадминати. Но дори най-опитните градинари понякога се сблъскват с един често срещан проблем – напукването на доматите.

Какви са причините?

Според експерти, цитирани от The Spruce, основните фактори за напукването могат да се обобщят в три категории:

  • Нередовно поливане – както недостатъчното и забавено поливане, така и преполиването могат да доведат до рязко увеличаване на обема на плода и напукване на кожицата му.
  • Прекомерно количество азот в почвата – азотът подпомага растежа, но в излишък стимулира прекалено бързото развитие на домата, което увеличава риска от напукване.
  • Презряване – когато плодът е оставен твърде дълго на растението, той може да се подуе до степен, при която кожицата се разкъсва. Това може да се случи и след откъсването му.

Как да предотвратим проблема?

  • Поддържайте постоянен режим на поливане – най-добре е да се полива на всеки 3–4 дни, като се отчита времето и температурата.
  • Контролирайте влажността на почвата – горният слой от около 5 см трябва да бъде влажен, но не подгизнал.
  • Берете навреме – ако прогнозата предвижда дъжд, оберете узрелите или почти узрелите домати, за да избегнете бързо напукване.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тез

    4 1 Отговор
    Червени домати
    Кой ги мама разклати
    Тази чушка
    Със семе
    Как я лапна
    Без време

    17:10 09.08.2025

  • 2 Градинар

    3 1 Отговор
    От година на година традиционните български сортове изчезват. Причина - климата се измени и вноса на посадъчен материал главно от Италия и Холандия.

    17:11 09.08.2025

  • 3 когато впрегнат бръмбари калинки

    2 1 Отговор
    парашутистки на рахат службица кьор софра
    редовно да ги окопават на къра
    тогава доматите няма да се напукват

    17:13 09.08.2025

  • 4 истината

    2 1 Отговор
    По времето на соца доматите бяха с нежна кожичка и много вкусни.
    Днес са с 5-6 мм дебела кожа и много безвкусни.

    Коментиран от #5

    17:27 09.08.2025

  • 5 претъркват

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "истината":

    ли ти

    17:42 09.08.2025