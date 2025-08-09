Защо доматите се напукват и как да го предотвратим

Сезонът на доматите е в разгара си – времето, в което ароматът и вкусът на прясно откъснат плод от градината са ненадминати. Но дори най-опитните градинари понякога се сблъскват с един често срещан проблем – напукването на доматите.
Какви са причините?
Според експерти, цитирани от The Spruce, основните фактори за напукването могат да се обобщят в три категории:
- Нередовно поливане – както недостатъчното и забавено поливане, така и преполиването могат да доведат до рязко увеличаване на обема на плода и напукване на кожицата му.
- Прекомерно количество азот в почвата – азотът подпомага растежа, но в излишък стимулира прекалено бързото развитие на домата, което увеличава риска от напукване.
- Презряване – когато плодът е оставен твърде дълго на растението, той може да се подуе до степен, при която кожицата се разкъсва. Това може да се случи и след откъсването му.
Как да предотвратим проблема?
- Поддържайте постоянен режим на поливане – най-добре е да се полива на всеки 3–4 дни, като се отчита времето и температурата.
- Контролирайте влажността на почвата – горният слой от около 5 см трябва да бъде влажен, но не подгизнал.
- Берете навреме – ако прогнозата предвижда дъжд, оберете узрелите или почти узрелите домати, за да избегнете бързо напукване.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тез
Кой ги мама разклати
Тази чушка
Със семе
Как я лапна
Без време
17:10 09.08.2025
2 Градинар
17:11 09.08.2025
3 когато впрегнат бръмбари калинки
редовно да ги окопават на къра
тогава доматите няма да се напукват
17:13 09.08.2025
4 истината
Днес са с 5-6 мм дебела кожа и много безвкусни.
Коментиран от #5
17:27 09.08.2025
5 претъркват
До коментар #4 от "истината":ли ти
17:42 09.08.2025