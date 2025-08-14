Новини
Български топ гримьор в близкия кръг на Бруклин Бекъм и Никола Пелц (СНИМКИ)

14 Август, 2025 11:15 664 2

Георги Сандев присъства на церемонията по подновяване на сватбените им обети

Български топ гримьор в близкия кръг на Бруклин Бекъм и Никола Пелц (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един от най-успешните български гримьори в Ню Йорк – Георги Сандев, известен с работата си с редица световни знаменитости, се оказа част от най-близкия приятелски кръг на Бруклин Бекъм и съпругата му Никола Пелц.

Докато родителите, братята и сестрата на Бруклин отсъстваха от церемонията по подновяване на сватбените обети, Сандев бе сред специално поканените гости. Снимки от събитието, споделени в социалните мрежи, разкриват празничната атмосфера в имението на семейството на Никола в окръг Уестчестър на 2 август.

Докато звездната фамилия Бекъм почиваше в Сен Тропе, Бруклин празнуваше до ранни зори в компанията на най-близките на съпругата си – нейното семейство, личния ѝ актьорски треньор, колеги актьори и членове на бляскавия ѝ екип.

От купона липсваха някогашни близки приятели на Бруклин, сред които Роко Ричи, децата на Гордън Рамзи и Анаис Галахър. Според източници, близки до семейството, Виктория и Дейвид Бекъм са обезпокоени от силното влияние на Никола върху сина им. „Семейството и старите приятели на Бруклин смятат, че той следва изцяло желанията на Никола,“ твърди източник.


Групови кадри от тържеството показват, че повечето гости са част от социалния кръг на Никола. Сред присъстващите се открояват агентът по недвижими имоти Антъни Барийо, собственикът на агенция за креативен брандинг Доминик Джей Уест, „колористът на звездите“ Даниел Муун, българският гримьор Георги Сандев и Бени Бъкли.

Присъствието на Сандев на такова интимно и значимо събитие още веднъж потвърждава позицията му като един от най-търсените професионалисти в световната модна и шоубизнес сцена.


  • 1 Пурко

    1 0 Отговор
    Топ гримьорни и топ джендър

    Коментиран от #2

    11:16 14.08.2025

  • 2 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пурко":

    Разширяват" кръга "на своите познати .... така даде каже !!!

    11:32 14.08.2025