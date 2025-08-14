Новини
Любопитно »
Проучване: Двойки, които се запознават онлайн, имат по-нещастни бракове

Проучване: Двойки, които се запознават онлайн, имат по-нещастни бракове

14 Август, 2025 12:45 512 4

  • онлайн запознанство-
  • бракове-
  • връзки-
  • проучване

Според изданието днес всеки има поне един познат, който се е запознал с половинката си във виртуалното пространство

Проучване: Двойки, които се запознават онлайн, имат по-нещастни бракове - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Ново проучване гласи, че двойките, които са се срещнали онлайн, са по-нещастни във връзките си и имат по-ниски нива на удовлетворение в браковете си от тези, които са се запознали лице в лице, съобщи "Дейли мейл".

Според изданието днес всеки има поне един познат, който се е запознал с половинката си във виртуалното пространство.

Има множество начини човек да срещне някого в мрежата - с приложения за запознанства като Тиндър и Бъмбъл или чрез лични съобщения в Инстаграм.

В изследването участват 6646 обвързани лица от целия свят. Учените са проследили как участниците са срещнали любимите си и колко щастливи се чувстват с тях. Според данните 16 процента са се запознали с партньорите си онлайн, което нараства до 21 процента сред тези, които са започнали връзките си след 2010 г.

„Участниците, които са срещнали половинките си чрез интернет, съобщават за по-ниски нива на щастие във връзките си и на интензивност на изпитваната любов, включително в близостта, влечението и отдадеността си към другия в сравнение с тези, които са се срещнали извън мрежата“, каза Адам Боуд от Австралийския национален университет, съавтор на проучването.

Според изследователите няколко фактора могат да обяснят констатациите. Един от тях е, че двойките, които се срещат лице в лице, обикновено имат повече общо помежду си отколкото тези, които са се срещнали онлайн.

„Интернет ни осигурява достъп до привидно неограничено количество възможни партньори, но докато това изобилие може да помогне на хората да си намерят идеалната половинка, практически то води до претоварване с избори“ добави Боуд.

„Другият проблем при търсенето на половинки чрез интернет е, че много хора игнорират признаците на токсично поведение, които са по-лесно забележими при запознанствата извън мрежата“ продължи Боуд. „Тъй като онлайн срещите продължават да набират популярност по цял свят, нашите открития подчертават нуждата за повече подкрепа с цел подобряване на качеството на връзките на всички двойки, но особено на тези, които са се срещнали онлайн“.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    5 1 Отговор
    Естествено там всеки е това, което не е😉

    12:46 14.08.2025

  • 2 Пич

    7 0 Отговор
    Вероятно е ! Нищо не е по добро от живият контакт. За съжаление си мисля , че на младоците ако им вземеш телефоните никога няма да свалят мадама. На живо сигурно няма да знаят как да я заговорят !

    12:53 14.08.2025

  • 3 Такъв е Късмета !

    2 0 Отговор
    На Лъжливото Щастие !

    Все едно ИИ да избира Партньора ти !

    13:04 14.08.2025

  • 4 Роза

    1 0 Отговор
    Може да се запознаеш чрез интернет,но после в осемдесет процента от случаите връзката се разпада.Спомням си,че някога имаше обяви за запознанства във вестниците.Тогава не бях омъжена и отговорих на някои обяви.Нито един от мъжете ,дали обява,не се оказа подходящ!

    13:33 14.08.2025