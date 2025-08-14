Новини
Леонардо ди Каприо: Чувствам се на 32

14 Август, 2025 10:45 423 2

  • леонардо ди каприо-
  • актьор-
  • 50 годишнина-
  • млади гаджета

50-годишният актьор обясни как гледната му точка се е променила след юбилея през ноември 2024 г.

Леонардо ди Каприо: Чувствам се на 32 - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

В типично холивудски дух Леонардо ди Каприо даде възможно обяснение за нашумелите му любовни навици, предаде Пейдж Сикс. 50-годишният актьор — известен с връзки с далеч по-млади жени — каза пред режисьора Пол Томас Андерсън в интервю за Esquire, че се чувства почти с две десетилетия по-млад от реалната си възраст. Андерсън, 55, започна разговора с молба Ди Каприо да отговори „възможно най-бързо“ на въпроса: „Ако не знаеше на колко години си, на колко би се почувствал сега?“

Когато Ди Каприо отвърна: „На тридесет и две“, Андерсън попита дали навършването на 50 е било „естествен момент за равносметка“. Звездата от „Титаник“ се пошегува, че „миналата година е станал емоционално на 32“. Андерсън продължи с шега: „Физически си на 50, но емоционалната ти зрялост е 32. Как се усеща това?“

Носителят на „Оскар“ обясни как гледната му точка се е променила след юбилея през ноември 2024 г.: „Искаш да бъдеш по-честен и да не си губиш времето. Трябва да си много по-откровен. Това е почти отговорност, защото по-голямата част от живота ти вече е зад теб, а не пред теб.“ По думите му този подход носи риск „нещата да се разпаднат“, както и потенциални „разногласия“ или „съвсем нормално разделяне във всякакъв тип отношения — лични, професионални“. Той смята, че това само ще се засилва „през следващите десетилетия“. „Гледам майка ми, например — тя казва точно каквото мисли и не губи време. Не се преструва“, добави актьорът, цитиран от БГНЕС.

Звездата от „Завръщането“ излиза с модела Витория Черети от 2023 г. Преди това Ди Каприо беше свързван с Джиджи Хадид, Камила Мороне, Нина Агдал, Тони Гарн и други. Този списък с известни партньорки му донесе репутация, че прекратява връзки „преди префронталната им кора да се е развила напълно“. Бившата му приятелка Кристен Дзан обаче го защити през 2022 г., като уточни, че именно тя е прекратила връзката им от 90-те, след като е решила, че е „надраснала“ отношенията.


  • 1 Цъцъ

    2 0 Отговор
    Затова ходи облечен, като софийски локал и полицаите го джебят🤣

    10:52 14.08.2025

  • 2 Ванга

    2 0 Отговор
    Да, ама масаш на 60, въпреки, че си на 50

    10:53 14.08.2025