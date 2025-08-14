Дара показа спираща дъха фигура по прашки (СНИМКИ)

Певицата Дара разгорещи до червено атмосферата в социалните мрежи – вчера поп звездата пусна няколко горещи кадъра по бански, заснети на фона на безкрайни полета и синьо небе.

На кадрите брюнетката позира с вдигнати ръце, обърната с гръб към камерата, а вниманието на феновете естествено е приковано към пищните ѝ форми. На другите снимки певицата показва, че е в перфектна форма - стегната и стройна.

„Nature >>>>>>>“ – написа Дара под снимката, но коментарите бързо се насочиха не към природата, а към апетитните ѝ извивки. „Дупето на Дара от дълго време се очакваше да бъде показано“, гласи един от възторжените коментари под публикацията, която се радва на огромен интерес.