Дара показа спираща дъха фигура по прашки (СНИМКИ)

14 Август, 2025 11:59 2 463 20

  • дара-
  • певица-
  • прашки-
  • фигура-
  • дупе

Изпълнителката демонстрира удивителна форма и красиви извивки по бански

Дара показа спираща дъха фигура по прашки (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Певицата Дара разгорещи до червено атмосферата в социалните мрежи – вчера поп звездата пусна няколко горещи кадъра по бански, заснети на фона на безкрайни полета и синьо небе.

На кадрите брюнетката позира с вдигнати ръце, обърната с гръб към камерата, а вниманието на феновете естествено е приковано към пищните ѝ форми. На другите снимки певицата показва, че е в перфектна форма - стегната и стройна.

„Nature >>>>>>>“ – написа Дара под снимката, но коментарите бързо се насочиха не към природата, а към апетитните ѝ извивки. „Дупето на Дара от дълго време се очакваше да бъде показано“, гласи един от възторжените коментари под публикацията, която се радва на огромен интерес.

 


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Амиии

    14 0 Отговор
    Ще го пропуснем, картинката не се отваря

    Коментиран от #20

    12:01 14.08.2025

  • 2 Боруна Лом

    20 0 Отговор
    КАТО Е БЕЗДАРА, ПОНЕ И ЦЕНА ДА СЛОЖИ НА ПРАШКИТЕ! ПУУУ

    12:02 14.08.2025

  • 3 Гост

    16 0 Отговор
    БезДара не може да пее, затова се снима предизвикателно да предизвика интерес.

    12:07 14.08.2025

  • 4 Куха лейка

    3 3 Отговор
    Който може си го може!

    12:14 14.08.2025

  • 5 Коста

    11 0 Отговор
    Аз мога да покажа спиращ Фигур по мъжки прашки. Даже излиза от прашките

    Коментиран от #7, #8

    12:15 14.08.2025

  • 6 Коста

    4 3 Отговор
    Абе ква е тази корава селска пръчка на снимките на. Ох на чичо животновъдната тя. Ще я запозная с мойто животно

    12:17 14.08.2025

  • 7 Флора

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Коста":

    Потвърждавам! Видях го в Гърция

    12:20 14.08.2025

  • 8 Бай Манчо

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Коста":

    Моя излиза от боксерките, а често и от потурите.

    Коментиран от #10

    12:28 14.08.2025

  • 9 Кико

    0 0 Отговор
    Щом не става за друго нека пробва, с прашки без прашки.

    12:29 14.08.2025

  • 10 Бай Петко

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Манчо":

    А моя въобще не влиза в потурите...
    Когато са на простора.

    12:31 14.08.2025

  • 11 Майка

    2 1 Отговор
    И на Дара е по добра от нея ! Крие го като Худуни !

    Коментиран от #17

    12:32 14.08.2025

  • 12 Барбаряни

    1 2 Отговор
    Не се превъзнасяйте и тази др.иска миризливо кафяво

    Коментиран от #13

    12:33 14.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БАРЦЕЛОНСКИЯ КОЦКЪР

    1 0 Отговор
    Я КВО ДУПЕ КВИ ЦИЦИ ОХ ДЕДИ.

    Коментиран от #16

    12:36 14.08.2025

  • 15 Вихрев

    2 0 Отговор
    Вярно е , но всеки н.атокан пи.тон мечтае дара да му точи пресен шоколад върху пи.тоня.

    12:36 14.08.2025

  • 16 Я ПА ТОЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "БАРЦЕЛОНСКИЯ КОЦКЪР":

    ДРЪТ МУРУК .

    12:37 14.08.2025

  • 17 И ДВЕТЕ ДЕДИ ПОПЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Майка":

    ПЪРВО МАЙКАТА ПОСЛИ ЩЕРКАТА

    12:38 14.08.2025

  • 18 Дара показа прашки спираща

    2 0 Отговор
    дъха на тихия писар

    12:43 14.08.2025

  • 19 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Алооооу нищо се не види, нема снимка. Аз немам инста рибираши да отворим линка

    12:47 14.08.2025

  • 20 Хаха хаха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Амиии":

    Голите номера на всяка залязваща пръчка

    12:49 14.08.2025