Дара показа спираща дъха фигура по прашки (СНИМКИ)

Певицата Дара разгорещи до червено атмосферата в социалните мрежи – вчера поп звездата пусна няколко горещи кадъра по бански, заснети на фона на безкрайни полета и синьо небе.
На кадрите брюнетката позира с вдигнати ръце, обърната с гръб към камерата, а вниманието на феновете естествено е приковано към пищните ѝ форми. На другите снимки певицата показва, че е в перфектна форма - стегната и стройна.
„Nature >>>>>>>“ – написа Дара под снимката, но коментарите бързо се насочиха не към природата, а към апетитните ѝ извивки. „Дупето на Дара от дълго време се очакваше да бъде показано“, гласи един от възторжените коментари под публикацията, която се радва на огромен интерес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Амиии
Коментиран от #20
12:01 14.08.2025
2 Боруна Лом
12:02 14.08.2025
3 Гост
12:07 14.08.2025
4 Куха лейка
12:14 14.08.2025
5 Коста
Коментиран от #7, #8
12:15 14.08.2025
6 Коста
12:17 14.08.2025
7 Флора
До коментар #5 от "Коста":Потвърждавам! Видях го в Гърция
12:20 14.08.2025
8 Бай Манчо
До коментар #5 от "Коста":Моя излиза от боксерките, а често и от потурите.
Коментиран от #10
12:28 14.08.2025
9 Кико
12:29 14.08.2025
10 Бай Петко
До коментар #8 от "Бай Манчо":А моя въобще не влиза в потурите...
Когато са на простора.
12:31 14.08.2025
11 Майка
Коментиран от #17
12:32 14.08.2025
12 Барбаряни
Коментиран от #13
12:33 14.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 БАРЦЕЛОНСКИЯ КОЦКЪР
Коментиран от #16
12:36 14.08.2025
15 Вихрев
12:36 14.08.2025
16 Я ПА ТОЯ
До коментар #14 от "БАРЦЕЛОНСКИЯ КОЦКЪР":ДРЪТ МУРУК .
12:37 14.08.2025
17 И ДВЕТЕ ДЕДИ ПОПЕ
До коментар #11 от "Майка":ПЪРВО МАЙКАТА ПОСЛИ ЩЕРКАТА
12:38 14.08.2025
18 Дара показа прашки спираща
12:43 14.08.2025
19 таксиджия 🚖
12:47 14.08.2025
20 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "Амиии":Голите номера на всяка залязваща пръчка
12:49 14.08.2025