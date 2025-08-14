Новини
Боряна Братоева става водеща на "Колко ми даваш?“

14 Август, 2025 11:45 838 6

Забавното куиз-шоу стартира тази есен с нови правила, повече обрати и удвоено забавление

Боряна Братоева става водеща на "Колко ми даваш?“ - 1
Снимка: bTV
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Тази есен по bTV стартира нов специален сезон на любимото забавно куиз-шоу „Колко ми даваш?“, където всичко е двойно – двойно повече непознати, двойно по-голяма печалба и не един, а два отбора, изправени един срещу друг в динамично и развлекателно съревнование.

Обичаният формат ще изненада зрителите с още по-динамичен ритъм, неочаквани обрати и удвоен залог, който ще направи всяко издание на предаването още по-вълнуващо. Двата отбора ще имат пред себе си 12 човека, чиито години трябва да познаят, разполагайки с ключове, и залагайки на комбинация от познания и интуиция – всяка грешка намалява наградата, която пък в крайна сметка печелят както участниците, така и публиката в студиото.

С новите правила идва и нова водеща – актрисата Боряна Братоева, която ще внесе свежа енергия и чар в студиото. „На сцената съм свикнала да играя различни роли, но тук сценарият е в ръцете на непознатите, отборите и публиката, които ще ме изненадват на живо. Много се радвам, че ще се кача и на тази сцена – и то в компанията на двойно повече смях, двойно повече емоции и, надявам се, двойно повече верни отговори,“ споделя с усмивка Боряна.

Досегашната водеща, Флорина Иванова, няма възможност да участва в настоящия сезон, тъй като ангажиментът към продукцията съвпада с други нейни планове. „Щастлива съм, че оставям предаването в добри ръце. Убедена съм, че новият екип ще се справи блестящо, и им желая успех от сърце“, сподели тя.

Новият сезон на „Колко ми даваш?“ стартира през септември по bTV и обещава удвоено напрежение, залози и забавление за всички пред екрана. Всичко за “Колко ми даваш?” може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok.


  • 1 Минувач

    2 0 Отговор
    Ами зависи....ти, колко струваш?

    Коментиран от #6

    11:51 14.08.2025

  • 2 Роден в НРБ

    4 0 Отговор
    Бих и дал 50 кинта на тази за пълна програма

    Коментиран от #5

    11:51 14.08.2025

  • 3 Посредствено предавне

    1 0 Отговор
    Нарочно е направено така ,че зрителите почти нищо да не спечелят.

    12:25 14.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Много яка мацка.

    12:29 14.08.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Роден в НРБ":

    50 кинта ще ти струва за да я видиш на снимка. При тази мадама и апартамент в комплект със скъпа кола да дадеш, пак няма да те огрее.

    12:33 14.08.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Минувач":

    Боряна и Камелия са единствените, които нямат цена. Всичко друго се купува.

    12:51 14.08.2025