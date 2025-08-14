Зоуи Кравиц и майка ѝ разбили част от дома на Тейлър Суифт заради... змия (ВИДЕО)

Актрисата Зоуи Кравиц разкри, че певицата Тейлър Суифт ѝ е предоставила безвъзмездно своя имот в Бевърли Хилс, след като разрушителните пожари в Калифорния по-рано тази година наложили тя и майка ѝ Лиса Боне да напуснат дома си.

По време на участието си в предаването „Late Night With Seth Meyers“ Кравиц заяви пред водещия Сет Майърс, че 14-кратната носителка на наградата „Грами“ е отворила вратите на своята резиденция, оценявана на 25 милиона долара, за тяхното двуседмично пребиваване. С тях е бил и домашният любимец на Боне – змия на име Орфей. По думите на актрисата, домът, построен през 30-те години на XX век, е имал историческа и архитектурна стойност.

Кравиц подчерта, че обикновено се стреми да бъде „добър гост“, но в случая е повредила част от имота. Инцидентът се случил в последния ден от престоя, когато Лиса Боне измила лицето си в банята, оставила змията на пода и затворила вратата. Животното открило малък отвор до вградено в стената канапе и се промъкнало вътре.

Опитите за изваждане на змията довели до паника и животното още повече се свило в стената. Наложило се да бъде извикан домоуправителят на Суифт, който с помощта на лост демонтирал вградената мебел. При спасителната операция били повредени плочки и стени в банята.

Кравиц предложила да поеме всички разходи за ремонта и помолила инцидентът да не бъде съобщаван на певицата, докато щетите не бъдат отстранени. Впоследствие тя се свързала с Тейлър Суифт, за да ѝ разкаже за случилото се, но певицата вече била информирана.

Двете са приятелки повече от десет години. Зоуи Кравиц присъстваше на няколко концерта от турнето „The Eras Tour“ в Лондон, а през 2022 г. участва в създаването на албума „Midnights“, като е съавтор на песните „Karma“ и „Lavender Haze“, в които могат да се чуят нейните бек вокали.