Кремъл разкри подробности за срещата между Путин и Тръмп

Срещата между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, ще започне на 15 август в 11:30 местно време в Анкъридж, съобщи помощникът на руския държавен глава Юрий Ушаков, цитиран от РИА Новости, предава Фокус.

По думите му, програмата на срещата на върха е окончателно договорена. Преговорите ще се проведат във военната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска.

Държавните глави ще започнат с разговор на четири очи, след което ще се присъединят и делегациите. Продължителността на дискусиите ще зависи от динамиката на преговорите. При положителен изход е предвидена и съвместна пресконференция.

Президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп ще обсъдят „огромния неизползван потенциал“ в икономическите отношения между Русия и САЩ, както и перспективите за прекратяване на войната в Украйна по време на срещата си, предава News.bg.

По думите му разговорите ще започнат в 19:30 GMT (22:30 ч. българско време) с двустранна среща между лидерите, на която ще присъстват само преводачи. След това ще се проведат разговори с участието на делегациите, а накрая президентите ще дадат съвместна пресконференция.

Руските официални лица подчертаха, че целите на Москва в Украйна остават непроменени, което според наблюдатели показва липса на готовност за сериозни мирни преговори. Анализатори смятат, че Кремъл използва срещата в Аляска, за да представи Русия като равностоен геополитически играч на САЩ и да позиционира Путин на равна нога с американския президент.

От своя страна администрацията на Тръмп заяви, че няма да бъдат подписвани каквито и да е споразумения с Русия относно уреждането на конфликта без незабавно прекратяване на огъня и без официалното участие на Украйна в преговорите.