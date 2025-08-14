Новини
Кремъл разкри подробности за срещата между Путин и Тръмп

Кремъл разкри подробности за срещата между Путин и Тръмп

14 Август, 2025 12:52

Срещата ще се проведе във военната база Елмендорф-Ричардсън и ще включва разговор на четири очи и пленарни дискусии

Кремъл разкри подробности за срещата между Путин и Тръмп - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Срещата между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, ще започне на 15 август в 11:30 местно време в Анкъридж, съобщи помощникът на руския държавен глава Юрий Ушаков, цитиран от РИА Новости, предава Фокус.

По думите му, програмата на срещата на върха е окончателно договорена. Преговорите ще се проведат във военната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска.

Държавните глави ще започнат с разговор на четири очи, след което ще се присъединят и делегациите. Продължителността на дискусиите ще зависи от динамиката на преговорите. При положителен изход е предвидена и съвместна пресконференция.

Президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп ще обсъдят „огромния неизползван потенциал“ в икономическите отношения между Русия и САЩ, както и перспективите за прекратяване на войната в Украйна по време на срещата си, предава News.bg.

По думите му разговорите ще започнат в 19:30 GMT (22:30 ч. българско време) с двустранна среща между лидерите, на която ще присъстват само преводачи. След това ще се проведат разговори с участието на делегациите, а накрая президентите ще дадат съвместна пресконференция.

Руските официални лица подчертаха, че целите на Москва в Украйна остават непроменени, което според наблюдатели показва липса на готовност за сериозни мирни преговори. Анализатори смятат, че Кремъл използва срещата в Аляска, за да представи Русия като равностоен геополитически играч на САЩ и да позиционира Путин на равна нога с американския президент.

От своя страна администрацията на Тръмп заяви, че няма да бъдат подписвани каквито и да е споразумения с Русия относно уреждането на конфликта без незабавно прекратяване на огъня и без официалното участие на Украйна в преговорите.


  • 1 Зевс

    57 17 Отговор
    На наркомана ще му връчат да подписва капитулацията и да се приключва.

    12:53 14.08.2025

  • 2 нано

    57 12 Отговор
    Боко и Шиши на страната на Тръмп за мир в 0крайне ли са или на страната на Урсулите война до последния укронаци?

    Коментиран от #14, #31

    12:53 14.08.2025

  • 3 Възpожденец 🇧🇬

    26 56 Отговор
    „Да се управлява Русия не е сложно, но съвършенно безполезно“. (Император Александър II)

    „Ако Русия се провали в дън земя, това няма да бъде никаква загуба, нито ще предизвика някакво вълнение в човечеството“. (Тургенев).

    „Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).

    „Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).

    „Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).

    „Руският морал не е човешки морал”. (Александър Куприн).

    „Нужно е да живееш в тази пустиня, която наричат Русия, за да почувстваш цялата свобода на живот в другите страни на Европа. (Едвард Радзински).

    Коментиран от #33, #46, #77

    12:54 14.08.2025

  • 4 Факти

    48 26 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #8, #9, #12, #13, #20, #23, #29

    12:55 14.08.2025

  • 5 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    21 44 Отговор
    От Амазон съобщиха, че от Аляска са поръчани над 25 000 украински знамена - ще бъде интересно посрещане на терориста Путлер.

    Коментиран от #11, #18, #28, #49, #51

    12:57 14.08.2025

  • 6 Збигнев Бжежински

    35 7 Отговор
    В борбата ни срещу Русия,ще ни помогне Украйна където липсват морал и морални ценности

    Коментиран от #45

    12:58 14.08.2025

  • 7 Борко

    30 3 Отговор
    Ще им трябват по големи салфетки за да дращят новите граници на империите. Интересно България на къде ще я отвее вятърът на промяната.

    12:58 14.08.2025

  • 9 Дрън, дрън съветски чугун

    15 28 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Ами тя руснята е още по бедна, корумпирана и с катастрофална демография ...
    Пусин ви покани, защо нито един не прие поканата за живот в рая ?

    Коментиран от #17

    12:59 14.08.2025

  • 11 Ха ХаХа

    11 7 Отговор

    До коментар #5 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":

    Те ги използват вместо тоалетна хартия

    12:59 14.08.2025

  • 12 Де Факто

    12 19 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Ако комунизма беше добре сега Русия щеше да е комунистическа държава

    Коментиран от #16, #55

    12:59 14.08.2025

  • 23 Да си чувал нещо

    12 29 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    за затворени граници, вноска за кола, вноска за апартамент и лихвоточки, жителство, открит лист, режим на тока, задължителна казарма, липса на черна и бяла техника, стригане на коса за момчетата, меренето на широчината на крачола на чарлстона и печати по краката на момичетата носещи къси поли, Белене, ученически, студентски и войнишки бригади (ангария), забранената упадъчна западна музика, чупене на грамофонни плочи на границата...? Има и още: Ергенски данък. Ленински съботници, партийни секретари, вечни и несменяеми номенклатурни кадри, АБПКФ със големи привилегии и народни пенсии, КОРЕКОМ пред който само се облизваш и извадил долар отиваш в МВР(биещото сърце на Партията), привилегиите на чужденците пълнещи Албена, Златни пясъци, Русалка, а ти на квартира. Изучаването на история на БКП и КПСС, политикономия и научен комунизъм във ВУЗ и разпределението след завършване като възпитател в някое забутано селце. Изключването от Комсомола и от студентството като следствие. Отнемането на земите и добитъка по селата и ползването им без рента за собствениците...

    Коментиран от #37, #48, #50

    13:03 14.08.2025

  • 24 зле

    6 15 Отговор
    вие сериозно ли мислите че путин ще отиде на американска земя?

    Коментиран от #32, #56

    13:03 14.08.2025

  • 26 датиебамайката

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Глупако":

    идасвършавустатати

    13:04 14.08.2025

  • 27 Левски е казвал

    19 2 Отговор

    До коментар #20 от "хахаха":

    Ние да почнем пък дядо Иван да заповяда.
    Ако скокне ще ти клъцне анадолските тиква със секирчето

    13:05 14.08.2025

  • 29 зле

    1 8 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    пълни лъжи

    13:05 14.08.2025

  • 30 Копейки,

    15 10 Отговор
    Войната свършва.Работа си търсете.И то сериозна работа.
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ.

    Коментиран от #73

    13:05 14.08.2025

  • 31 пешо

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "нано":

    боко и шиши ибрици на урсула

    13:06 14.08.2025

  • 32 Много зле

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "зле":

    Ти сериозно ли мислиш че не си простак....

    Коментиран от #83

    13:06 14.08.2025

  • 34 И Киев е Руски

    22 9 Отговор
    Русия ще реши. Всички останали, виейки по петната, просто ще го приемат. Защото няма друг изход. Покрайнините са си покрайнини; те винаги се откъсват малко по малко. Така че европейците не трябва да правят нереалистични планове, защото всичко вече е решено. Забравихте ли как Русия провали плановете им, като стигна до Париж и Берлин? Дори е смешно да се чете за тези техни мокри мечти!!!

    Коментиран от #39

    13:06 14.08.2025

  • 36 Путин иска да му обръщат внимание

    6 9 Отговор
    Както на Селенски и да обикаля света по разни събирания на държавните глави
    Не се сеща че руснаците са подложени на геноцид и на запада му трябват минералните ресурси в Русия

    13:08 14.08.2025

  • 38 На 4 очи Путин ще му каже

    6 7 Отговор
    че държи компромати срещу Тръмп от 80-те години!
    Става дума за едни Наташки!

    13:09 14.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Бай Ганьо

    4 14 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    Коментиран от #70

    13:10 14.08.2025

  • 42 Георги

    16 1 Отговор
    щом Украйна е на второ мяста, значи само ще си говорят как да източват ЕС

    13:11 14.08.2025

  • 43 На къде отива този свят?

    7 7 Отговор
    Два чукундура държат като заложник целият свят!

    13:11 14.08.2025

  • 45 Атина Палада

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "Збигнев Бжежински":

    "Който владее Русия,владее Евразия,който владее Евразия -владее съдбата на целият свят" е казал един американски маршал много отдавна ,а същото го повтаряше и Бжежински ,като Бжежински допълваше,че: Русия може да се превземе само,ако й се вземе Украйна.."Русия с Украйна не можем да я превземем",допълваше Бжежински!

    Коментиран от #52, #58

    13:11 14.08.2025

  • 46 Мишел

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Тези цитати не могат да бъдат открити, преди да се появят в офффнюза.

    13:11 14.08.2025

  • 47 Тиквата

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "И Киев е Руски":

    Аз ми подарих куче.

    13:12 14.08.2025

  • 48 Чувал ли си

    15 10 Отговор

    До коментар #23 от "Да си чувал нещо":

    Как висшият елит до 1944 г.загуби всички 4 войни,40% територии,половин млн.убити мъже.Плащаше отрязани глави по 50000 лв и ги бучеше на колове.Разстреля 12 г.деца от упор и пр.и пр.
    Този елит остави 5 млрд.д.активи
    НРБ осигури 45 г.мир и остави 161 млрд.д.активи
    Ходил съм и на Слънчев бряг и на Златните.Никой не ни е ограничават вкл.в казиното.
    Сега боклуците напълни ха големите градове...
    Грешката но комунизма е Народният съд.Трябвало е ликвидация на място както правеха те

    Коментиран от #57

    13:12 14.08.2025

  • 49 Тиква

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":

    Прав си и в България има поръчка, от два милиона,слагат ги на кошница за боклук, камиони да вижда от далеч,къде да спре.

    13:13 14.08.2025

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 6 Отговор

    До коментар #23 от "Да си чувал нещо":

    А Сега ,Сега ,как е? Безработица.Бране на ябълки в чужбина.Плод ,зеленцук от Турция и полша.Население 6 млн от 9.Нвй голяма а смъртност в ЕС.Платено здравеопазване.Образование с нулева година на английски.Чалга.Кюлчета в чекмеджета.Няма национален авиапревозвач .Дружества а за ток и вода -чужди.Армия- мизерна.Бюлетини в боклука

    13:14 14.08.2025

  • 51 Георги

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":

    нали не очакваш парад и раздаване на автографи, каца говорят излита, тея знамена ще могат да ги ползват вместо тоалетна хартия

    Коментиран от #53

    13:14 14.08.2025

  • 52 Мишел

    5 14 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    "Руснаците ще ядат прикладидопълваше един треторазряден американски актьор пратил СССР при крайцера Москва...

    Коментиран от #61

    13:14 14.08.2025

  • 53 Димитринчо

    4 12 Отговор

    До коментар #51 от "Георги":

    Путин поръча ли си по дебела ватенка?

    Коментиран от #59

    13:16 14.08.2025

  • 54 сериозен

    12 2 Отговор
    НИЩО СЪЩЕСТВЕНО НЕ ОЧАКВАЙТЕ ОТ ТИЯ ПРЕГОВОРИ -СВО-то ще си продължи с пълна сила до последния бандеровец ...

    Коментиран от #60

    13:16 14.08.2025

  • 56 Атина Палада

    12 3 Отговор

    До коментар #24 от "зле":

    Да,сериозно! Мястото било избрано от Путин и Тръмп,защото само там било чисто от британци .
    А тях Тръмп ги недолюбва..Спомняш ли си ,че малко след встъпването в длъжност на новата американска администрация,същата искаше да изпраща американската армия в Англия ,да освободи англичаните от стария Мър...

    Коментиран от #63

    13:18 14.08.2025

  • 57 Да бе 50 000 за партизанска глава

    4 7 Отговор

    До коментар #48 от "Чувал ли си":

    До 20 лева бих дал .Не повече.За кефа.

    Коментиран от #68

    13:18 14.08.2025

  • 58 Мори пацавура

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    Създай там в лабораторията някой вирус да ги изпонатръшка, че да получиш Нобел. После може и в Плейбой на корицата отпред да те турят как мърсуваш.

    Коментиран от #72

    13:18 14.08.2025

  • 59 Обади му се и го питай

    1 10 Отговор

    До коментар #53 от "Димитринчо":

    Има ли ватенка, пък каква е и т.н. Нас ни интересува, че САЩ унищожава Европа, безродниците ватенките на Путин.

    13:19 14.08.2025

  • 60 Българин

    2 11 Отговор

    До коментар #54 от "сериозен":

    Так,че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.Загря,ли?

    Коментиран от #62, #66

    13:19 14.08.2025

  • 61 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #52 от "Мишел":

    Същият треторазряден американски актьор е гробокопача на САЩ! Или и това не знаеш! САЩ стигнаха до разпад,благодарение на него и на никой друг американски президент...

    13:20 14.08.2025

  • 64 Как така руснаците ще шпионират

    1 5 Отговор
    военната база Елмендорф-Ричардсън. На Тръмп дело за шпионаж ще му заведат

    Коментиран от #67

    13:22 14.08.2025

  • 65 Е затова

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Геро":

    можеше да ни го спестиш.

    13:22 14.08.2025

  • 67 Къде ви намират

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Как така руснаците ще шпионират":

    толкова гладки и обли?

    13:23 14.08.2025

  • 69 Бай Араб

    1 4 Отговор
    Предаването на парите и златото ще стане на четири очи . После ще видим. ,,човека взе парите и каза - ще видим,,

    13:25 14.08.2025

  • 71 Ачо

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Геро":

    Геро много бих се изкефил на пищния ти ханш и сочни къуки .

    13:27 14.08.2025

  • 72 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Мори пацавура":

    Какво не ти хареса в коментара?Не изразявам лично мнение,само цитирам! :)

    13:28 14.08.2025

  • 73 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Копейки,":

    Напиши им го на немски език 😛 иначе не разбират от дума .

    13:28 14.08.2025

  • 74 Том Форд

    14 9 Отговор
    От Зеленски зависи какво ще стане☝️. Тръмп и бункерния диктатор нямат думата да решават съдбата на чужда държава...

    Коментиран от #80, #81, #82, #86

    13:34 14.08.2025

  • 75 Хаха

    2 6 Отговор
    Руснаците си го мерят с големите.

    13:34 14.08.2025

  • 76 Удри

    2 8 Отговор
    Ако руската мечка не играе казачок по команда на Тръмп, Москва ще гори.

    13:36 14.08.2025

  • 78 Артилерист

    9 1 Отговор
    Не разбирам защо непрекъснато се натяква, че Русия е несериозната страна в преговорите. Първо, Русия много дълго обяснява какво се случва в Донбас. После многократно задава въпроса защо не се прилагат Минските споразумения. След това три месеца държа войските си на границата с Украйна и предупреждаваше, че ситуацията в Донбас не може да продължава така и ако западните гаранти-Германия и Франция-не приведат споразумението за прекратяване убийството на хората от Донбас в действие, тя ще вземе мерки. Това до тук е ясно, нали? Второ, след започване на бойните действия Зеленски се е съгласил на примирие през март 2022г, но западняците го накараха да се бие. Кой е несериозният в случая и защо това да е Русия? Трето, откъде накъде на Путин се приписват някакви лични вождиски амбиции или пак на Русия някаква равнопоставеност с който и да е. Путин винаги се е изказвал за равноправие на всички държави и техните ръководители.

    13:47 14.08.2025

  • 80 Никой не се интересува

    9 0 Отговор

    До коментар #74 от "Том Форд":

    от фашисткият парцал зеленски.

    13:48 14.08.2025

  • 81 Чебурашка

    7 0 Отговор

    До коментар #74 от "Том Форд":

    Айде стига, де! Все едно съм направил 1000 коремни преси. Ще ме повредите от смях, бре! То бива майтап, бива, ама не се издържа вече!
    Клоуна щял бил да решава! 🤣😅😂😅🤣😅😂🤣😅😅😅😅😂🤣

    13:49 14.08.2025

  • 82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 0 Отговор

    До коментар #74 от "Том Форд":

    Комикси не оправят нещата.Трябва и да умееш да воюваш,а не да побеждаваш в интернет

    13:50 14.08.2025

  • 83 зле

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Много зле":

    погледни се в огледалото преди да даваш наклони

    13:56 14.08.2025

  • 84 Атина Палада

    5 0 Отговор
    Не харесвам прегръдките при среща.Дори е нечистоплътно! Ама как някой ще ме прегръща и ще си сложи бузата до мойта:) ами гнус ме е! Винаги си подавам ръката за здрависване,дори и от другата страна да се гласи за прегръдка..Харесвам си ръкостискането,както е било в България през соца..
    Ама сега пусти евроатлантизъм и в България май започнаха с прегръдките:)))

    13:59 14.08.2025

  • 85 Иван

    1 0 Отговор
    Язък за хилядите загинали младежи от двете страни ..за какво беше всичко това!??

    14:03 14.08.2025

  • 86 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #74 от "Том Форд":

    ТомИ, къде се е чуло и видяло,безпаричният да решава? Аз знам,че онзи с кинтите решава....:)

    14:04 14.08.2025

  • 87 Шопо

    4 7 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #91

    14:06 14.08.2025

  • 88 Сенсей

    6 0 Отговор
    Зеленски не е в Аляска защото ще хване диктатора за гушата и ще го приспи набързо. 😁

    14:16 14.08.2025

  • 89 Уса

    0 2 Отговор
    Европейските пумияри вият и се влачат по гз...ужасно е

    Коментиран от #92

    14:31 14.08.2025

  • 90 Путин и в Аляска

    0 0 Отговор
    си е изкопал бункер.
    С тоя страх къде е тръгнал света да завладява??!!!

    14:31 14.08.2025

  • 91 Друг път е руска

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Шопо":

    територия...

    14:34 14.08.2025

  • 92 От личен опит ли знаеш?

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "Уса":

    Боли значи, а?

    14:37 14.08.2025