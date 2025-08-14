Кремъл разкри подробности за срещата между Путин и Тръмп

Срещата между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, ще започне на 15 август в 11:30 местно време в Анкъридж, съобщи помощникът на руския държавен глава Юрий Ушаков, цитиран от РИА Новости, предава Фокус.
По думите му, програмата на срещата на върха е окончателно договорена. Преговорите ще се проведат във военната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска.
Държавните глави ще започнат с разговор на четири очи, след което ще се присъединят и делегациите. Продължителността на дискусиите ще зависи от динамиката на преговорите. При положителен изход е предвидена и съвместна пресконференция.
Президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп ще обсъдят „огромния неизползван потенциал“ в икономическите отношения между Русия и САЩ, както и перспективите за прекратяване на войната в Украйна по време на срещата си, предава News.bg.
По думите му разговорите ще започнат в 19:30 GMT (22:30 ч. българско време) с двустранна среща между лидерите, на която ще присъстват само преводачи. След това ще се проведат разговори с участието на делегациите, а накрая президентите ще дадат съвместна пресконференция.
Руските официални лица подчертаха, че целите на Москва в Украйна остават непроменени, което според наблюдатели показва липса на готовност за сериозни мирни преговори. Анализатори смятат, че Кремъл използва срещата в Аляска, за да представи Русия като равностоен геополитически играч на САЩ и да позиционира Путин на равна нога с американския президент.
От своя страна администрацията на Тръмп заяви, че няма да бъдат подписвани каквито и да е споразумения с Русия относно уреждането на конфликта без незабавно прекратяване на огъня и без официалното участие на Украйна в преговорите.
1 Зевс
12:53 14.08.2025
2 нано
Коментиран от #14, #31
12:53 14.08.2025
3 Възpожденец 🇧🇬
„Ако Русия се провали в дън земя, това няма да бъде никаква загуба, нито ще предизвика някакво вълнение в човечеството“. (Тургенев).
„Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).
„Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).
„Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).
„Руският морал не е човешки морал”. (Александър Куприн).
„Нужно е да живееш в тази пустиня, която наричат Русия, за да почувстваш цялата свобода на живот в другите страни на Европа. (Едвард Радзински).
Коментиран от #33, #46, #77
12:54 14.08.2025
4 Факти
Коментиран от #8, #9, #12, #13, #20, #23, #29
12:55 14.08.2025
5 Пусин е най-жалкия главнокомандващ
Коментиран от #11, #18, #28, #49, #51
12:57 14.08.2025
6 Збигнев Бжежински
Коментиран от #45
12:58 14.08.2025
7 Борко
12:58 14.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дрън, дрън съветски чугун
До коментар #4 от "Факти":Ами тя руснята е още по бедна, корумпирана и с катастрофална демография ...
Пусин ви покани, защо нито един не прие поканата за живот в рая ?
Коментиран от #17
12:59 14.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ха ХаХа
До коментар #5 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":Те ги използват вместо тоалетна хартия
12:59 14.08.2025
12 Де Факто
До коментар #4 от "Факти":Ако комунизма беше добре сега Русия щеше да е комунистическа държава
Коментиран от #16, #55
12:59 14.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Да си чувал нещо
До коментар #4 от "Факти":за затворени граници, вноска за кола, вноска за апартамент и лихвоточки, жителство, открит лист, режим на тока, задължителна казарма, липса на черна и бяла техника, стригане на коса за момчетата, меренето на широчината на крачола на чарлстона и печати по краката на момичетата носещи къси поли, Белене, ученически, студентски и войнишки бригади (ангария), забранената упадъчна западна музика, чупене на грамофонни плочи на границата...? Има и още: Ергенски данък. Ленински съботници, партийни секретари, вечни и несменяеми номенклатурни кадри, АБПКФ със големи привилегии и народни пенсии, КОРЕКОМ пред който само се облизваш и извадил долар отиваш в МВР(биещото сърце на Партията), привилегиите на чужденците пълнещи Албена, Златни пясъци, Русалка, а ти на квартира. Изучаването на история на БКП и КПСС, политикономия и научен комунизъм във ВУЗ и разпределението след завършване като възпитател в някое забутано селце. Изключването от Комсомола и от студентството като следствие. Отнемането на земите и добитъка по селата и ползването им без рента за собствениците...
Коментиран от #37, #48, #50
13:03 14.08.2025
24 зле
Коментиран от #32, #56
13:03 14.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 датиебамайката
До коментар #16 от "Глупако":идасвършавустатати
13:04 14.08.2025
27 Левски е казвал
До коментар #20 от "хахаха":Ние да почнем пък дядо Иван да заповяда.
Ако скокне ще ти клъцне анадолските тиква със секирчето
13:05 14.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 зле
До коментар #4 от "Факти":пълни лъжи
13:05 14.08.2025
30 Копейки,
РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ.
Коментиран от #73
13:05 14.08.2025
31 пешо
До коментар #2 от "нано":боко и шиши ибрици на урсула
13:06 14.08.2025
32 Много зле
До коментар #24 от "зле":Ти сериозно ли мислиш че не си простак....
Коментиран от #83
13:06 14.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 И Киев е Руски
Коментиран от #39
13:06 14.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Путин иска да му обръщат внимание
Не се сеща че руснаците са подложени на геноцид и на запада му трябват минералните ресурси в Русия
13:08 14.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 На 4 очи Путин ще му каже
Става дума за едни Наташки!
13:09 14.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Бай Ганьо
Коментиран от #70
13:10 14.08.2025
42 Георги
13:11 14.08.2025
43 На къде отива този свят?
13:11 14.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Атина Палада
До коментар #6 от "Збигнев Бжежински":"Който владее Русия,владее Евразия,който владее Евразия -владее съдбата на целият свят" е казал един американски маршал много отдавна ,а същото го повтаряше и Бжежински ,като Бжежински допълваше,че: Русия може да се превземе само,ако й се вземе Украйна.."Русия с Украйна не можем да я превземем",допълваше Бжежински!
Коментиран от #52, #58
13:11 14.08.2025
46 Мишел
До коментар #3 от "Възpожденец 🇧🇬":Тези цитати не могат да бъдат открити, преди да се появят в офффнюза.
13:11 14.08.2025
47 Тиквата
До коментар #21 от "И Киев е Руски":Аз ми подарих куче.
13:12 14.08.2025
48 Чувал ли си
До коментар #23 от "Да си чувал нещо":Как висшият елит до 1944 г.загуби всички 4 войни,40% територии,половин млн.убити мъже.Плащаше отрязани глави по 50000 лв и ги бучеше на колове.Разстреля 12 г.деца от упор и пр.и пр.
Този елит остави 5 млрд.д.активи
НРБ осигури 45 г.мир и остави 161 млрд.д.активи
Ходил съм и на Слънчев бряг и на Златните.Никой не ни е ограничават вкл.в казиното.
Сега боклуците напълни ха големите градове...
Грешката но комунизма е Народният съд.Трябвало е ликвидация на място както правеха те
Коментиран от #57
13:12 14.08.2025
49 Тиква
До коментар #5 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":Прав си и в България има поръчка, от два милиона,слагат ги на кошница за боклук, камиони да вижда от далеч,къде да спре.
13:13 14.08.2025
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Да си чувал нещо":А Сега ,Сега ,как е? Безработица.Бране на ябълки в чужбина.Плод ,зеленцук от Турция и полша.Население 6 млн от 9.Нвй голяма а смъртност в ЕС.Платено здравеопазване.Образование с нулева година на английски.Чалга.Кюлчета в чекмеджета.Няма национален авиапревозвач .Дружества а за ток и вода -чужди.Армия- мизерна.Бюлетини в боклука
13:14 14.08.2025
51 Георги
До коментар #5 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":нали не очакваш парад и раздаване на автографи, каца говорят излита, тея знамена ще могат да ги ползват вместо тоалетна хартия
Коментиран от #53
13:14 14.08.2025
52 Мишел
До коментар #45 от "Атина Палада":"Руснаците ще ядат прикладидопълваше един треторазряден американски актьор пратил СССР при крайцера Москва...
Коментиран от #61
13:14 14.08.2025
53 Димитринчо
До коментар #51 от "Георги":Путин поръча ли си по дебела ватенка?
Коментиран от #59
13:16 14.08.2025
54 сериозен
Коментиран от #60
13:16 14.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Атина Палада
До коментар #24 от "зле":Да,сериозно! Мястото било избрано от Путин и Тръмп,защото само там било чисто от британци .
А тях Тръмп ги недолюбва..Спомняш ли си ,че малко след встъпването в длъжност на новата американска администрация,същата искаше да изпраща американската армия в Англия ,да освободи англичаните от стария Мър...
Коментиран от #63
13:18 14.08.2025
57 Да бе 50 000 за партизанска глава
До коментар #48 от "Чувал ли си":До 20 лева бих дал .Не повече.За кефа.
Коментиран от #68
13:18 14.08.2025
58 Мори пацавура
До коментар #45 от "Атина Палада":Създай там в лабораторията някой вирус да ги изпонатръшка, че да получиш Нобел. После може и в Плейбой на корицата отпред да те турят как мърсуваш.
Коментиран от #72
13:18 14.08.2025
59 Обади му се и го питай
До коментар #53 от "Димитринчо":Има ли ватенка, пък каква е и т.н. Нас ни интересува, че САЩ унищожава Европа, безродниците ватенките на Путин.
13:19 14.08.2025
60 Българин
До коментар #54 от "сериозен":Так,че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.Загря,ли?
Коментиран от #62, #66
13:19 14.08.2025
61 Атина Палада
До коментар #52 от "Мишел":Същият треторазряден американски актьор е гробокопача на САЩ! Или и това не знаеш! САЩ стигнаха до разпад,благодарение на него и на никой друг американски президент...
13:20 14.08.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Как така руснаците ще шпионират
Коментиран от #67
13:22 14.08.2025
65 Е затова
До коментар #63 от "Геро":можеше да ни го спестиш.
13:22 14.08.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Къде ви намират
До коментар #64 от "Как така руснаците ще шпионират":толкова гладки и обли?
13:23 14.08.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Бай Араб
13:25 14.08.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Ачо
До коментар #63 от "Геро":Геро много бих се изкефил на пищния ти ханш и сочни къуки .
13:27 14.08.2025
72 Атина Палада
До коментар #58 от "Мори пацавура":Какво не ти хареса в коментара?Не изразявам лично мнение,само цитирам! :)
13:28 14.08.2025
73 Бай Араб
До коментар #30 от "Копейки,":Напиши им го на немски език 😛 иначе не разбират от дума .
13:28 14.08.2025
74 Том Форд
Коментиран от #80, #81, #82, #86
13:34 14.08.2025
75 Хаха
13:34 14.08.2025
76 Удри
13:36 14.08.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Артилерист
13:47 14.08.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Никой не се интересува
До коментар #74 от "Том Форд":от фашисткият парцал зеленски.
13:48 14.08.2025
81 Чебурашка
До коментар #74 от "Том Форд":Айде стига, де! Все едно съм направил 1000 коремни преси. Ще ме повредите от смях, бре! То бива майтап, бива, ама не се издържа вече!
Клоуна щял бил да решава! 🤣😅😂😅🤣😅😂🤣😅😅😅😅😂🤣
13:49 14.08.2025
82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #74 от "Том Форд":Комикси не оправят нещата.Трябва и да умееш да воюваш,а не да побеждаваш в интернет
13:50 14.08.2025
83 зле
До коментар #32 от "Много зле":погледни се в огледалото преди да даваш наклони
13:56 14.08.2025
84 Атина Палада
Ама сега пусти евроатлантизъм и в България май започнаха с прегръдките:)))
13:59 14.08.2025
85 Иван
14:03 14.08.2025
86 Атина Палада
До коментар #74 от "Том Форд":ТомИ, къде се е чуло и видяло,безпаричният да решава? Аз знам,че онзи с кинтите решава....:)
14:04 14.08.2025
87 Шопо
Коментиран от #91
14:06 14.08.2025
88 Сенсей
14:16 14.08.2025
89 Уса
Коментиран от #92
14:31 14.08.2025
90 Путин и в Аляска
С тоя страх къде е тръгнал света да завладява??!!!
14:31 14.08.2025
91 Друг път е руска
До коментар #87 от "Шопо":територия...
14:34 14.08.2025
92 От личен опит ли знаеш?
До коментар #89 от "Уса":Боли значи, а?
14:37 14.08.2025