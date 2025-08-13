Новини
АПИ: Цените за косене на крайпътна растителност са между 68 и 80 лв. на декар, а не 10 000 лв. за кв./м

АПИ: Цените за косене на крайпътна растителност са между 68 и 80 лв. на декар, а не 10 000 лв. за кв./м

13 Август, 2025 15:28 448 8

Всички близо 2200 служители на АПИ са получили допълнително възнаграждение

Снимка: БГНЕС
Цените за косене на крайпътна растителност са 68,09 лв. за декар машинно и 80,10 лв. на декар за ръчно косене, а не 10 000 лв. за квадратен метър, както съобщават представители на Института за пътна безопасност /ИПБ/. Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира медиите да проверяват твърденията, изнасяни от различни неправителствени организации с оглед обективното и коректно информиране на аудиторията.

Относно изплатените допълнителни възнаграждения на служители в Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното ТОЛ управление и цитираната от ИПБ сума от 2 274 654 лв. за 174 служители – началници на отдели, началници на сектори, директори от всички звена в структурата на Агенцията и УС на АПИ, агенцията отново уточнява, че същите са определени при спазване на нормативната уредба, касаеща възнагражденията на служителите в държавната администрация. Посочената сума е изплатена за срок от 15 месеца – 2024 г. и първото тримесечие на 2025 г. В Агенцията са приети и вътрешни правила, които определят механизма и критериите за определяне на допълнителни възнаграждения.

Внушенията, че такива получават само Управителния съвет и ръководните длъжности в администрацията не отговарят на обективната истина. Такива възнаграждения получават всички служители, включително тези на Националното тол управление, Института по пътища и мостове и областните пътни управления.

Следва да се има предвид, че структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“ е 2412 души, от които реално заети над 2200.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    2 0 Отговор
    Тоест са взели средно по 1000 лева бонус, ама накрая ще се окаже, че шефовете са взели по 10 000, а раята по 100, нещо като средната заплата в статистиката.

    Коментиран от #4, #7

    15:31 13.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    плащам 200 на декар..имам едно място , с храсталаци ..бе и млади дръвчета и змиите си играят-чудно е/ може ли да стане само с корда или ще има нужда и от мачете?

    15:33 13.08.2025

  • 3 Шаш

    2 0 Отговор
    Някой да им каже на дебилираните от АПИ, че трябва да обезопасят тези косачи. След завой хоп косачи и се чудиш какво да правиш. Ползвайте механизация по евтино, бързо и по безопасно е 21 век сме май.

    15:33 13.08.2025

  • 4 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Разбира се, че е така. За това отговорността е на шефовете и те са първите, които си заминават при проблем. Няма как да искаш работника да взима колкото шефа нито зплата, нито бонус. Къде го има това, дай един такъв пример. Винаги има йерархия в заплащането. Не може човек със средно да взима, колкото началника си!

    15:36 13.08.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    така-шегите на страна , ако имате нужда от разчистване на джунгла , потърсете някой от горското-ако им дадете и дървения материал, евентуално при големи дървета в двора ви , ще се разберете и доволни и от 2те страни

    15:37 13.08.2025

  • 6 ФЕН

    0 0 Отговор
    Както и да го погледнем - 2 274 654 лв /174 = 13К на калпак за добре свършена работа :) ай стига бе. Това в частна фирма да вземеш такъв годишен бонус трябва да си спечелил на фирмата 25 Милиона. Тия какво са направили за тайъв бонус?

    15:39 13.08.2025

  • 7 Простата герберска Тиква Борисов съм

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    АПИ са моята най голяма гордост. Научих ги перфектно да крадат и лъжат.

    15:40 13.08.2025

  • 8 ФЕН

    0 0 Отговор
    А каво значи "Следва да се има предвид, че структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“ е 2412 души, от които реално заети над 2200." тия 212 човека какво правят, да не са по майчинство всичките? много плодовити там бе 10% от наличният състав в майчинство.

    15:41 13.08.2025

