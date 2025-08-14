9 г. от фаталния инцидент: Анита Мейзер разкри подробности за последните години на мъжа си

Скандалната миска Анита Мейзер разбуни духовете в социалните мрежи през последните дни с емоционално послание по повод 9 години от смъртта на съпруга ѝ Николай Димов при трагичен инцидент, който шокира цяла България.

Само след 4 дни … цели 9 години без теб. Смесени чувства бушуват в мен ,защото ти избра умишлено !!!моя любим дом в който да сложиш край на живота си ,и край на моя … Дълго за обяснение, дори невъзможно… Подреди ме добре !

Почивай в Мир, ще се разбереме там някой ден … Не постъпи честно и знам че гледаш от високо и се хилиш как добре ме подреди … !!!" написа Анита във Фейсбук профила си, а думите ѝ озадачиха мнозина.

Николай Димов загина през 2016 г. при мистериозен „секс експеримент“ със свински опашки, заради който Анита Мейзер бе осъдена на две години затвор, а след като излезе от затвора замина да живее в САЩ далеч от любопитните очи в България. Въпреки че твърдеше, че смъртта е настъпила по нелеп инцидент, случаят остана една от най-коментираните криминални истории у нас.

Постът ѝ предизвика лавина от реакции – от съчувствие до критики, че продължава да говори публично за трагедия, която мнозина смятат за умишлена. На въпроси и критики относно смъртта на съпруга ѝ тя реши да отговори и да разкрие подробности за последните години от живота на Николай, който не бяха известни досега:

"Неизбежен край по негов избор … его и да си отиде като жертва , не като губещ ! Надхитри ме яко !

Той беше на път всеки момент да умре от изхабено сърце като на старец !!!

100% от анаболи, стереоди , грот хормони и кво ли още не … но защо избра да умре в моя любим дом който градих с толкова любов за да живея в него а сега нося незаслужен , несъществуващ грях пред милиони …"

Близките на Мейзер я утешават с това, че миналото е минало и вече живее нов живот.