9 г. от фаталния инцидент: Анита Мейзер разкри подробности за последните години на мъжа си

14 Август, 2025 11:31 1 378 7

  • анита мейзер-
  • инцидент-
  • убийство-
  • съпруг-
  • мисис българия

Носителката на титлата Мисис България заяви, че покойният ѝ съпруг умишлено е сложил край на живота си

9 г. от фаталния инцидент: Анита Мейзер разкри подробности за последните години на мъжа си - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Скандалната миска Анита Мейзер разбуни духовете в социалните мрежи през последните дни с емоционално послание по повод 9 години от смъртта на съпруга ѝ Николай Димов при трагичен инцидент, който шокира цяла България.

Само след 4 дни … цели 9 години без теб. Смесени чувства бушуват в мен ,защото ти избра умишлено !!!моя любим дом в който да сложиш край на живота си ,и край на моя … Дълго за обяснение, дори невъзможно… Подреди ме добре !

Почивай в Мир, ще се разбереме там някой ден … Не постъпи честно и знам че гледаш от високо и се хилиш как добре ме подреди … !!!" написа Анита във Фейсбук профила си, а думите ѝ озадачиха мнозина.

Николай Димов загина през 2016 г. при мистериозен „секс експеримент“ със свински опашки, заради който Анита Мейзер бе осъдена на две години затвор, а след като излезе от затвора замина да живее в САЩ далеч от любопитните очи в България. Въпреки че твърдеше, че смъртта е настъпила по нелеп инцидент, случаят остана една от най-коментираните криминални истории у нас.

Постът ѝ предизвика лавина от реакции – от съчувствие до критики, че продължава да говори публично за трагедия, която мнозина смятат за умишлена. На въпроси и критики относно смъртта на съпруга ѝ тя реши да отговори и да разкрие подробности за последните години от живота на Николай, който не бяха известни досега:

"Неизбежен край по негов избор … его и да си отиде като жертва , не като губещ ! Надхитри ме яко !

Той беше на път всеки момент да умре от изхабено сърце като на старец !!!

100% от анаболи, стереоди , грот хормони и кво ли още не … но защо избра да умре в моя любим дом който градих с толкова любов за да живея в него а сега нося незаслужен , несъществуващ грях пред милиони …"

Близките на Мейзер я утешават с това, че миналото е минало и вече живее нов живот.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    24 0 Отговор
    Когато се съберат два малоумни примата резултата може да е трагичен ....или комичен в случая !!!

    11:34 14.08.2025

  • 2 Само

    23 0 Отговор
    тя липсваше да се появи с мизериите си !

    11:35 14.08.2025

  • 3 Всеки

    13 1 Отговор
    мъж заслужава жената до себе си

    11:36 14.08.2025

  • 4 Дядо Митьо

    12 0 Отговор
    Коя е тази Змейзер???

    11:53 14.08.2025

  • 5 Дуньо простия

    6 0 Отговор
    Тоя мейзер... да го почнеш с един шмайзер...

    12:00 14.08.2025

  • 6 БОЦ - ко

    7 0 Отговор
    Ку@воляка,
    Се оплака....

    12:11 14.08.2025

  • 7 Колко

    1 0 Отговор
    мъка има по този свят……

    12:29 14.08.2025