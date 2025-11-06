Актьорът Итън Хоук става на 55 г. днес

Днес рождения си ден празнува актьорът Итън Хоук, когото познават зрителите на почти всички жанрове. Любителите на фантастика си го спомнят в „Гатака“, почитателите на романтични филми го обичат в трилогията „Преди“, а ценителите на независимото кино няма начин да са го пропуснали в „Юношество“, който се снима в продължение на 12 години, пише btvnovinite.bg.
Актьорът е номиниран за „Златен глобус“ и 4 награди „Оскар“.
Големият му пробив като актьор е през 1989 г., когато Хоук игра един от учениците на Роби Уилямс в превърналия се в класика филм „Обществото на мъртвите поети“. Освен кино актьор, Итън Хоук играе на Бродуей и е автор на два романа, което не е изненадващо, защото има роднинска връзка с големия американски писател и драматург Тенеси Уилямс.
Един от най-интересните проекти, с които Итън Хоук ще бъде запомнен, е филмът „Юношество“, който беше сниман в продължение на 12 години и стана един от най-впечатляващите филми на 2014 година.
Итън Хоук и и Ума Търман се запознават докато работят заедно по филма „Гатака“ през 1996 г. Двамата се влюбват и през 1998 г. се женят.
През 1998 г. се ражда дъщеря им Мая, а през 2002 г. се ражда и синът им Левон.
През 2003 г. се появява слух, че Итън Хоук изневерява на Ума Търман и съпругата му го напуска, а през 2005 двамата официално приключват с развода си.
Ума Търман и Итън Хоук продължават да поддържат връзка заради двете си деца. И с едното от тях определено имат основание да се гордеят. Дъщеря им Мая следва стъпките на родителите си в актьорската кариера и по всичко личи, че ще стане голяма звезда.
