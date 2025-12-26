Писателят Кольо Георгиев отбелязва 99-тия си рожден ден!

Писателят, драматург и журналист Кольо Георгиев навършва днес 99 години!
Той е роден на 26 декември 1926 г. в монтанското село Благово.
Биографични данни
- Образование: Завършва Планово-икономически институт в Ленинград през 1954 г..
- Професионален път: Работил е като редактор във в. „Работническо дело“, кореспондент в Москва и зам.-главен редактор в Радио „София“.
- Ръководни постове: Бил е директор на Театър „София“ (1978–1986) и председател на Съюза на българските писатели (1990–1993).
- Обществена дейност: Народен представител в 7-ото Велико Народно събрание (1990–1991).
Творчество
Автор е на над 15 пиеси и множество сборници с разкази, често фокусирани върху моралния избор и историческата съдба.
- Пиеси: „Синьо-белият скреж“, „Изключителен шанс“, „Време за любов“, „Четвърта-пета степен по Рихтер“.
- Белетристика: Сборници с разкази като „Най-хубавото на тоя свят“, „Дни за обичане“, „Възможни и невъзможни признания“.
Награди
Носител е на престижни отличия, сред които:
- Национална литературна награда „Иван Вазов“ (2003).
- Национална литературна награда „Йордан Йовков“ (2010).
- Национална награда за чистота на българския език „Д-р Иван Богоров“ (2020).
