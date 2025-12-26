Новини
Писателят Кольо Георгиев отбелязва 99-тия си рожден ден!

Драматургът и журналист е роден на 26 декември 1926 г. в монтанското село Благово

Писателят Кольо Георгиев отбелязва 99-тия си рожден ден! - 1
Снимка: YouTube
Кольо Георгиев

Писателят, драматург и журналист Кольо Георгиев навършва днес 99 години!

Той е роден на 26 декември 1926 г. в монтанското село Благово.

Биографични данни

  • Образование: Завършва Планово-икономически институт в Ленинград през 1954 г..
  • Професионален път: Работил е като редактор във в. „Работническо дело“, кореспондент в Москва и зам.-главен редактор в Радио „София“.
  • Ръководни постове: Бил е директор на Театър „София“ (1978–1986) и председател на Съюза на българските писатели (1990–1993).
  • Обществена дейност: Народен представител в 7-ото Велико Народно събрание (1990–1991).

Творчество

Автор е на над 15 пиеси и множество сборници с разкази, често фокусирани върху моралния избор и историческата съдба.

  • Пиеси: „Синьо-белият скреж“, „Изключителен шанс“, „Време за любов“, „Четвърта-пета степен по Рихтер“.
  • Белетристика: Сборници с разкази като „Най-хубавото на тоя свят“, „Дни за обичане“, „Възможни и невъзможни признания“.

Награди

Носител е на престижни отличия, сред които:

  • Национална литературна награда „Иван Вазов“ (2003).
  • Национална литературна награда „Йордан Йовков“ (2010).
  • Национална награда за чистота на българския език „Д-р Иван Богоров“ (2020).


България
  • 1 Достолепна възраст

    0 0 Отговор
    Нека бъде благословен за творческо дълголетие и живец за живот !!!
    Пожелавам здраве и бодрост !!!

    09:10 26.12.2025