"Вечното момче на италианската музика" Джани Моранди навършва 81 г. днес

Джани Моранди - "вечното момче на италианската музика", навършва днес 81 години.

Джани Моранди има над 60-годишна кариера в музиката. През годините той е издал 35 студийни албума, шест албума с изпълнения на живо, участвал е в 69 компилации, има 79 сингъла. Но Джани Моранди не е само певец, той е и актьор и водещ на развлекателни програми. Зад гърба си има 19 пълнометражни филма, 13 телевизионни продукции и 40 телевизионни програми, пише БТА.

Джани Моранди е роден на 11 декември 1944 г. в село Монгидоро. Пълното му име е Джан Луиджи Моранди. Баща му Ренато е обущар и комунистически активист, а майка му Клара Елеонора е домакиня. Отрано Джани помага на семейството в работилницата на баща си или като продава бонбони в местното кино. Като юноша е приет да пее в шестчленна група. Следва участие в различни музикални конкурси, припомнят „Скай Ти Джи 24“ и „Рокхол“.

Gianni Morandi vinse Canzoninissima '68 con Scende la pioggia: in tv, presentato da Mina, indossò uno smoking nero che gli venne confezionato durante il servizio di leva militare a Pavia https://t.co/q3bRNrLvoJ — Vogue Italia (@vogue_italia) December 10, 2024

През 1962 г. Джани Моранди става известен с първия си самостоятелен хит Andavo A Cento All'ora, който е записан с оркестъра на Енио Мориконе. След няколко месеца идва и парчето Fatti Mandare Dalla Mamma A Prendere Il Latte, с което Моранди става истинска звезда. През 1963 г. излиза първият му албум, озаглавен просто Gianni Morandi и издаден от италианската звукозаписна компания РКА. Самият Джани споделя, че вторият му албум Ritratto Di Gianni, излязъл през 1964 г., е този, който допринася за пробива му на музикалната сцена. Следва низ от албуми, повечето от които носещи неговото фамилно име. Всеки един от тях съдържа поне по няколко хита. Сред по-известните хитове на певеца са: Belinda, In Ginocchio Da Te, Scende La Pioggia, Notte Di Ferragosto, Occhi Di Ragazza, Ho Chiuso Le Finestre, Bella Signora, C'era Un Ragazzo Che Come Me Amava I Beatles E I Rolling Stones, Anna Della Porta Accanto, Stringimi Le Mani, Apri Tutte Le Porte. От началото на 21-и век Моранди сменя звукозаписната къща, за която работи, и започва да издава албуми за „Сони Мюзик“.

Тайната на успеха на Моранди, продължаващ вече шест десетилетия, е модерното звучене на парчетата му. Всяко едно е в крак с десетилетието, в което е създадено. Парчетата на Моранди не съдържат носталгия по изгубеното минало, което е присъщо за класическите италиански хитове, а са музикално въплъщение на надеждата, на жаждата за живот и на вечно младия дух. Всичко това спечелва на Моранди прозвището "вечното момче на италианската музика". Песните му се открояват и често пъти с дългите си заглавия, превръщащи се сами по себе си в музикален разказ, коментират музикални експерти.

Buon compleanno a Gianni Morandi! 🎂



Artista che con il suo talento e la sua energia ha accompagnato generazioni con brani indimenticabili.



Qual è la vostra canzone preferita di Gianni Morandi? 👇#GianniMorandi pic.twitter.com/xKha8MKM9k — Radio TAORMINA TV (@radiotaormina) December 11, 2024

През годините Джани Моранди печели редица отличия. На няколко пъти той е победител в несъществуващия вече пътуващ музикален конкурс „Кантаджиро“. Джани Моранди участва и седем пъти във Фестивала на италианската песен в Сан Ремо. Дебютът му там е през 1972 г., когато се класира четвърти с Vado A Lavorare. Осем години по-късно се завръща там с Mariù и отново се класира четвърти. След три години следва разочарование, когато песента му La Mia Nemica Amatissima остава на осмо място. Но големият успех идва през 1987 г., когато специално създаденото за тогавашното издание на Сан Ремо трио Джани Моранди, Енрико Руджери и Умберто Тоци печели голямата награда с Si Può Dare Di Più. Тази песен и до днес си остава един от легендарните италиански хитове. През 1992 г. Джани Моранди се завръща в Сан Ремо в дует с Барбара Кола и двамата печелят второ място с песента In Аmore. Осем години по-късно, през 2000 г. Моранди се класира на трето място на феста с Innamorato. Следва дълга пауза от конкурсната програма и през 2022 г. той се завръща на сцената на фестивала с Apri Tutte Le Porte, което му носи отново трета позиция. Междувременно през 2011 г. и 2012 г. Джани Моранди е избран за водещ на фестивала в Сан Ремо и се справя блестящо с ролята си. Миналата година той беше съводещ на феста заедно с творческия директор Амадеус.

През 2001 г. Джани Моранди е водещ на програмата "Един от нас“, която е свързана с италианската лотария и в която наред с музика, скечове и танци се теглят и лотарийните печалби. Тогава съводеща на Моранди е актрисата Паола Кортелези, която неотдавна дебютира като кинорежисьор на черно-белия филм „Все още има утре“, счупил редица рекорди в Италия и обрал редица филмови награди.

В личен план Джани Моранди е бил женен два пъти. Първата му съпруга е актрисата и телевизионна водеща от арменски произход Лаура Ефрикиан. Двамата са заедно от 1966 г. до 1979 г. Първородното им дете – Серена, умира няколко часа след раждането, което е голям удар за влюбената двойка. Но от този брак Моранди има още една дъщеря – Мариана, която е актриса, и син Марко, който е певец и композитор. С втората си съпруга Анна Дан, която е с 13 години по-млада от него, Джани Моранди се запознава през 1994 г., по време на футболен мач на любимия на певеца отбор „Болоня“. Между Джани и Анна пламва любов от пръв поглед. Те се женят през 2000 г. и през 2003 г. им се ражда син – Пиетро, който днес е рапър с творческия псевдоним Тринадесет. Анна Дам няма нищо общо с шоубизнеса и ръководи компютърна компания, припомня изданието „Ева 3000“. Днес Джани Моранди и семейството му живеят в голяма къща близо до Болоня, където Джани се посвещава на хобитата си – готвене, четене, отглеждане на плодове и зеленчуци, грижи за градината с цветя.

През 2021 г. Джани Моранди претърпява тежък инцидент в дома си. Докато пали огън на двора, той се спъва и се озовава в пламъците. Получава сериозни изгаряния на ръцете и на краката и е приет в специализирана клиника в Чезена. Доста време след инцидента певецът ходи с бинтовани ръце, а после и с ръкавици. Това злощастие не сломява духа му и той обича да се шегува, че най-после е намерил ръкавици по мярка за ръцете си, които по принцип са доста големи и заради това са и често обект на добронамерени подигравки от страна на негови колеги, припомня „Унита“.

За себе си Джани Моранди обича да казва: „Моят еликсир се нарича любознателност. Все още имам желание да правя куп неща, да пиша нови песни, да тръгна на турнета, да обикалям из Италия“. Единственото, което го разочарова в наши дни е, че вижда как хората все повече мислят само за себе си. За успеха "вечното момче на италианската музика" казва, че той не е толкова важен, колкото е от значение какво ще направи човек с популярността, която си е спечелил.