Ванга спасила Филип Киркоров от смърт, певецът твърди, че с ясновидката са втори братовчеди

21 Декември, 2025 09:17 838 11

  • филип киркоров-
  • ванга-
  • ясновидка-
  • алла пугачова

Ясновидката предрекла, че артистът ще се ожени на 27 години и че всички важни жени в живота му ще имат имена, започващи с буквата А

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Филип Киркоров говори за връзката си с българската ясновидка Ванга. Нов епизод от предаването „Натална карта“ с негово участие беше пуснат в платформата VK Video.


Киркоров твърди, че е втори братовчед на прочутата гадателка.

„Бях малък и се разболях тежко в България. Беше много тежко и на практика умирах. Майка ми и баща ми ме заведоха при Баба Ванга“, спомня си той.

Според Киркоров той се е възстановил след заклинанията и билколеченията на Ванга. Ясновидката също така предрекла, че артистът ще се ожени на 27 години и че всички важни жени в живота му ще имат имена, започващи с буквата А.

Певецът изброи тези жени като Алла Пугачова, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Анна Асти, Анна Нетребко и Алла-Виктория, дъщерята на артиста.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая/то

    16 2 Отговор
    Съвсем изтрещяло

    09:22 21.12.2025

  • 2 Тоз ром

    11 1 Отговор
    Ала го изрита, ритоните го изритаха, сега женицата. Срам няма ама хич.

    09:24 21.12.2025

  • 3 Aлфа Bълкът

    8 0 Отговор
    За мъжете нищо ли не му казали?

    09:27 21.12.2025

  • 4 в кратце

    2 0 Отговор
    Анна Не трепка пред вида му.

    09:33 21.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бикът от Шри Ланка

    5 3 Отговор
    Това е мъжът на Медведев

    09:40 21.12.2025

  • 7 Ново 20

    8 0 Отговор
    Тоа арменски сиганин и братчет на ...бил.

    09:43 21.12.2025

  • 8 По български

    4 1 Отговор
    Това че те е спасила бабата показва че е свършила едно лошо дело. Трябвало е да те остави да си ходиш. Но пък затова на, Господ те даде на 27 да се вземеш с наборката на бабката. И все пак не е приятно че на хора като теб с избити клапани, дето цялия им горен етаж дрънка да им се дава сцена да се изказват. Пей бе, поне песните са писани от нормални хора, само не приказвай. Виж и наша Софка, цял ден да пей, няма проблем. Ама вземе ли да говори и сменям канала. С нея може и брачеди да излезете. Може даже да се окаже че Гринго и нея и тебе е.. плющял..

    Коментиран от #9

    09:45 21.12.2025

  • 9 КЪркоров

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "По български":

    Недей така бе бате ,да ме нареждаш по български

    09:51 21.12.2025

  • 10 И този лъже на поразия

    1 0 Отговор
    Киркоров, какв близост има македонец с арменец? Исторически, арменците идват в царство Българияе след клането през 1915 год. Ванга е била мома в Струмишкия край на Македония

    10:20 21.12.2025

  • 11 Доктор коко

    2 0 Отговор
    Не е добре момчето....скоро ще пее песента "Кукуригу"!

    10:20 21.12.2025