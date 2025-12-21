Ванга спасила Филип Киркоров от смърт, певецът твърди, че с ясновидката са втори братовчеди

Филип Киркоров говори за връзката си с българската ясновидка Ванга. Нов епизод от предаването „Натална карта“ с негово участие беше пуснат в платформата VK Video.
Киркоров твърди, че е втори братовчед на прочутата гадателка.
„Бях малък и се разболях тежко в България. Беше много тежко и на практика умирах. Майка ми и баща ми ме заведоха при Баба Ванга“, спомня си той.
Според Киркоров той се е възстановил след заклинанията и билколеченията на Ванга. Ясновидката също така предрекла, че артистът ще се ожени на 27 години и че всички важни жени в живота му ще имат имена, започващи с буквата А.
Певецът изброи тези жени като Алла Пугачова, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Анна Асти, Анна Нетребко и Алла-Виктория, дъщерята на артиста.
1 Тая/то
09:22 21.12.2025
2 Тоз ром
09:24 21.12.2025
3 Aлфа Bълкът
09:27 21.12.2025
4 в кратце
09:33 21.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бикът от Шри Ланка
09:40 21.12.2025
7 Ново 20
09:43 21.12.2025
8 По български
Коментиран от #9
09:45 21.12.2025
9 КЪркоров
До коментар #8 от "По български":Недей така бе бате ,да ме нареждаш по български
09:51 21.12.2025
10 И този лъже на поразия
10:20 21.12.2025
11 Доктор коко
10:20 21.12.2025