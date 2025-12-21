Ванга спасила Филип Киркоров от смърт, певецът твърди, че с ясновидката са втори братовчеди

Филип Киркоров говори за връзката си с българската ясновидка Ванга. Нов епизод от предаването „Натална карта“ с негово участие беше пуснат в платформата VK Video.

Киркоров твърди, че е втори братовчед на прочутата гадателка.

„Бях малък и се разболях тежко в България. Беше много тежко и на практика умирах. Майка ми и баща ми ме заведоха при Баба Ванга“, спомня си той.

Според Киркоров той се е възстановил след заклинанията и билколеченията на Ванга. Ясновидката също така предрекла, че артистът ще се ожени на 27 години и че всички важни жени в живота му ще имат имена, започващи с буквата А.

Певецът изброи тези жени като Алла Пугачова, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Анна Асти, Анна Нетребко и Алла-Виктория, дъщерята на артиста.