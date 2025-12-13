Обявиха Снуп Дог за първия почетен треньор на олимпийския отбор на САЩ

Новини
13 Декември, 2025 15:12 540 3

Рапърът открай време е ангажиран с изяви и помощ в спортните среди и не за пръв път ще съпътства олимпийския отбор на Щатите

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският рапър Снуп Дог беше обявен за първия в историята почетен треньор на олимпийския и параолимпийския отбор на Съединените щати. Решението е на Олимпийския и параолимпийски комитет на САЩ, който подчертава, че ролята е доброволческа и насочена към подкрепа на спортистите извън спортните терени.

Снуп Дог ще участва в подготовката на атлетите по пътя им към Зимните игри в Милано и Кортина през 2026 г. Според Комитета от него се очаква да допринася основно с мотивация, публична подкрепа и участие в инициативи, свързани с отбора. В изявление рапърът посочва, че приема задачата като начин да насърчи националния отбор и да допринесе за общността около него.

Като част от новата си функция той ще подпомага и дейностите на фондацията Team USA, която финансира програми за психично здраве, образование, подготовка и кариерен преход на спортистите. От USOPC уточняват, че подобни назначения имат за цел да разширят интереса към олимпийското движение и да засилят връзката между спортната и културната общност в САЩ.

Назначението идва на фона на засилената видимост на Снуп Дог в спортните среди. През 2024 г. той участва като специален кореспондент по време на Олимпийските игри в Париж, което привлече внимание към неформалния му, но популярeн стил на репортаж. Рапърът има и дългогодишна ангажираност към младежкия спорт – още през 2005 г. основава своя Младежка футболна лига, която предоставя възможности за деца от семейства с ниски доходи.


