Кендрик Ламар не пропусна да атакува Дрейк по време на шоуто си на Супербоул (СНИМКИ)

Тази година Кендрик Ламар направи нещо повече от музикално изпълнение на Супербоул - той създаде културно събитие, което ще бъде запомнено дълго. Калифорнийската рап икона представи грандиозно шоу, съчетавайки хип-хоп културата с патриотичната символика на Америка. Подобно на дългоочаквания сблъсък между "Филаделфия Ийгълс" и "Канзас Сити Чийфс" снощи, при който победители се оказаха Орлите от Филаделфия, Ламар събра вниманието на милиони зрители, които бяха приковани пред екраните и на стадион "Сизърс Супердоум" в Ню Орлиънс.

Враждата с Дрейк - централна тема

Събитието не мина без известна доза провокация. Кендрик Ламар изпълни анти-Дрейк парчето си, но в леко "омекотена" версия. Враждата между двамата рапъри тлее вече десетилетие и шоуто беше идеалният момент за нова глава в този конфликт. Макар оригиналът на песента да е пропит с острота и критика, Ламар адаптира изпълнението така, че да бъде прието от масовата публика, без да губи силата на посланието.

Очакванията бяха високи дали Ламар ще изпълни Not Like Us - песента, пропита с презрение към Дрейк. Макар напрежението да беше очевидно, Ламар поддържаше загадъчност, връщайки семпъла на песента от време на време. В крайна сметка той изпълни песента в по-мека версия, като избегна прякото обвинение в педофилия към колегата си, но не спести други остри реплики към съперника си.

Историческо постижение за хип-хопа

Пред 80 000 зрители на стадиона и вероятно над 100 милиона пред телевизионните екрани, Ламар стана първият хип-хоп изпълнител, изявил се самостоятелно като хедлайнер на шоуто между полувремената на Супербоул. Това беше не само музикално събитие, но и символично признание за доминиращия жанр в американската култура.

Кендрик Ламар, който израстваа в бедното предградие Комптън, вече беше част от звездния каст на Супербоул през 2022 г., заедно с легенди като Доктор Дре, Снуп Дог и Еминем. Но този път сцената беше изцяло негова.

В рамките на четвърт час, Кендрик Ламар изпълни култови хитове като Humble и DNA, както и нови парчета от последния си албум GNX, включително Peekaboo и Squabble Up. Но шоуто не беше просто музикално - то носеше политически заряд. В един от най-впечатляващите моменти, танцьори, облечени в цветовете на американското знаме, оформиха символичен трибагреник пред погледа на присъстващия на трибуните бивш президент Доналд Тръмп.

Кулминацията настъпи с неочаквано включване на актьора Самюъл Л. Джаксън в ролята на "чичо Сам". Диалогът между Ламар и Джаксън беше мощно изявление за мястото на афроамериканците в американското общество и липсата на признание за хип-хоп културата.

Сред танцьорите на сцената беше не кой да е, а Серина Уилямс - тенис легендата и също дете на Комптън. Нейното присъствие добави още една мощна връзка с темата за успеха на афроамериканската общност.

Неочакваната изненада на вечерта беше дуетът на Ламар със Сиза. Двамата създадоха магия на сцената, демонстрирайки взаимното си уважение и обединявайки стиловете си в едно мощно изпълнение.

Супербоул не мина без инциденти. Когато ликът на Тейлър Суифт се появи на гигантските екрани, публиката реагира с освирквания. Певицата, която беше на стадиона, за да подкрепи партньора си Травис Келси от "Канзас Сити Чийфс", прие ситуацията с усмивка.

Кендрик Ламар не само доказа защо е смятан за един от най-добрите рапъри на своето поколение, но и използва платформата на Супербоул, за да отправи силни послания към американската публика. Неговото изпълнение съчета майсторството на хип-хопа, патриотизма и социалната критика в едно незабравимо шоу, което ще остане в историята.