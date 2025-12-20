Новини
GARBAGE с концерт за първи път в София

20 Декември, 2025 07:14 414 3

Shirley Manson и компания излизат на сцена с нов албум и култови хитове от 90-те до днес

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След запомнящото се първо гостуване в България като хедлайнери на Hills of Rock през 2019 г., легендарната алтърнатив рок група Garbage се завръща у нас за самостоятелен концерт. На 28 май Vidas Art Arena ще стане част от избраните места по света за турнето в подкрепа на последния им албум Let All That We Imagine Be The Light, силен, емоционален и дълбоко личен запис, който отбелязва нов творчески етап в дългогодишната история на групата. Освен премиерно представяне на новата продукция, вечерта ще включва и емблематични песни от цялата кариера на Garbage. Билетите за концерта влизат в продажба на 22 декември, понеделник, от 11:00 ч. в мрежата на Ticket Station и са на цени, стартиращи от 40 евро, съобщават организаторите, цитирани от werock.bg.

Осмият студиен албум на Garbage се ражда в неочакван момент. През август 2024 г. групата прекъсва световното си турне, след като необузданата им фронтдама Шърли Менсън е принудена да слезе от сцената поради усложнение от стара травма. След операция и дълго възстановяване, плановете се пренареждат, а тази нежелана пауза се превръща мощен творчески тласък, който води до създаването на Let All That We Imagine Be The Light.

Докато Шърли преминава през физическо и емоционално възстановяване, Бъч Виг, Дюк Ериксън и Стив Маркър създават нова музика в студиото, а инструменталите и идеите, които изпращат на певицата, тя сама нарича „малки звукови подаръци“. Така, от разстояние и в период на уязвимост, се ражда албум, наситен с теми за крехкостта и смъртността, за силата на съпричастността и нуждата от свързаност в днешния свят.

Музикално „Let All That We Imagine Be The Light“ носи характерния почерк на Garbage – алтернативен остър звук с кинематографична атмосфера и запомнящи се мелодии. Бас линии с постпънк енергия, тежки китарни рифове, драматични аранжименти и богато звуково пространство изграждат свят, в който всяка песен звучи като отделен разказ - лични истории, социални наблюдения и универсални емоции, преплетени с усещане за сплотеност и вяра в човешките отношения. Това е албум за оцеляването, за радостта от живота въпреки всичко и за смелостта да продължиш напред.

На 28 май на Vidas Art Arena Garbage ще представят освен новия си албум и емблематични песни от цялата кариера на бандата, а публиката ще се докосне отблизо до една от най-обичаните алтернативни групи на 90-те. Билетите за концерта на Garbage в София влизат в продажба от понеделник в мрежата на Ticketstation.bg на цени започващи от 40 евро.


