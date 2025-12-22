Новини
Наследниците на цар Киро купиха билети по 10 000 лв. за юбилейния концерт на Тони Стораро

22 Декември, 2025 08:22

На 2 август догодина Тони Стораро ще навърши 50 години

Наследниците на цар Киро купиха билети по 10 000 лв. за юбилейния концерт на Тони Стораро - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тони Стораро усилено се подготвя за юбилейния си концерт в "Арена 8888" София, който ще се състои през есента на следващата година. Билетите вече са в продажба, а голяма част от тях са изкупени, научи "Уикенд". Най-скъпи са масите на стойност 10 000 лева, които са разположени непосредствено до сцената и по всяка вероятност ще предлагат на закупилите ги алкохол и безалкохолни напитки, за да прекарат вечерта още по-празнично.




Две от масите са били закупени от наследниците на покойния Цар Киро, твърдят източниците ни. Те вече били в трепетно очакване на голямото джамборе, планувайки как ще хвърлят салфетки и ще пият до безпаметност, а ако някой им направи забележка – ще го смелят от бой. Близките на покойния ромски барон резервирали масите на стойност 10 бона, само и само да си осигурят да бъдат на метри от Стораро. Крупната сума е била платена от раз, като демонстрация на финансови възможности.

Веднага след скъпарските маси има и друга оферта – за 6000 лева, която представлява втория ред маси до сцената, следвана от такива на стойност 5000 и 4000 лева. По всяка вероятност на всяка от масите ще могат да се съберат между 6 и 8 човека.

На 2 август догодина Тони Стораро ще навърши 50 години. Изпълнителят е решил да отбележи личния си половинвековен юбилей по същия начин, по който през 2024 г. отбеляза четвърт век на сцената – а именно с концерт в най-голямата зала в България. Тъй като август е месец за почивки и пътувания, Човека Глас е решил празникът да се случи през есента.

Заедно със Стораро на сцената ще бъдат музикантите от бенда на Василис Карас. Всеизвестен факт е, че двамата с гръцката звезда бяха големи приятели. Изпълнителят на "Феномено" си отиде от този свят само няколко месеца преди първия концерт, но Стораро му отдаде чест с минута мълчание, посмъртен плакет и включване в програмата на няколко песни от репертоара му. Сега неговите музиканти ще бъдат с нашия певец в този важен ден. Освен тях в концерта ще вземат участие и редица български изпълнители.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    29 1 Отговор
    Вари го, печи го , с пари го затрупай - команча си е команч!

    08:24 22.12.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    21 0 Отговор
    Убава работа,ама бенгалска.🦍🦍🦍🥳🤣🖕

    08:25 22.12.2025

  • 3 Развитие

    17 0 Отговор
    Европейци ????

    Коментиран от #5

    08:28 22.12.2025

  • 4 .../..\..

    11 2 Отговор
    кмета на Бангладеш Банговасил Терзиев е резервирал маса на стойност 10 бона

    08:28 22.12.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Развитие":

    Не,Десетилетие на ромското включване!🦍🦍🦍🥳🤣🖕

    08:29 22.12.2025

  • 6 Ломския

    10 1 Отговор
    Джипси ли е това,не ми го хвали.

    08:33 22.12.2025

  • 7 Дии

    18 1 Отговор
    А данъчните спят зимен сън. Що не беше някой човечец да продаде нещо непотребно през продавалника.... тогава са силни

    Коментиран от #9, #20

    08:37 22.12.2025

  • 8 ккк

    13 1 Отговор
    И 10ст не давам за тоя

    Коментиран от #17

    08:37 22.12.2025

  • 9 Спят

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дии":

    и лапат .

    08:37 22.12.2025

  • 10 Цар ?

    11 0 Отговор
    Някой си Киро ?

    08:39 22.12.2025

  • 11 Асен

    6 2 Отговор
    10 бона за билети даже на Бионсе и Тейлър Суифт за по евтини този за световна звезда ли се има?

    08:43 22.12.2025

  • 12 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Команчите до няколко години ще му опоскат милионите

    08:45 22.12.2025

  • 13 Новичок

    5 0 Отговор
    Пак реклама,пфу... тук сте като в Ало.Бг.

    08:45 22.12.2025

  • 14 Тома

    5 2 Отговор
    Да живее сичкото сигани и тук таме българи

    08:49 22.12.2025

  • 15 Бат Тони

    1 1 Отговор
    Бат Тони е бог със световна слава,

    А някакви като Ерик Клептън и Марк Нопфлър са провинциални музиканти със съмнителни възможности

    08:56 22.12.2025

  • 16 Тома

    3 0 Отговор
    Тия се изложиха - трябваше направо залата да купят, а не някакви си билети😉😂

    08:57 22.12.2025

  • 17 Защото

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "ккк":

    нямаш и 10ст в джоба. Тия концерти са за хора с пари и статус, не за скъсани цървули

    08:58 22.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Вай

    1 1 Отговор
    Кво се чудите?Знаете,вица(май не е виц)че Камората,Ндрангрета,ги е страх,от българската мафия,,НАШ ЧОВЕК!!! Иначе ромите като чернокожите,Силни са,в пеене,спорт и други!!!

    08:59 22.12.2025

  • 20 Защо

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дии":

    реши че не си плаща данъците?

    08:59 22.12.2025