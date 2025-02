Учени от Оксфорд постигнаха телепортация с квантов суперкомпютър

Учени от Оксфорд постигнаха телепортация с мащабируем квантов суперкомпютър, което се отчита в средите като важен етап в областта на квантовите изчисления. Пробивът на изследователите от Оксфордския университет е съсредоточен върху т.нар. „проблем на мащабируемостта на квантовите изчисления“, като те са на мнение, че той ще позволи реализирането на технологията от следващо поколение на ниво, пише NOVA.

Областта на квантовите изчисления съществува от десетилетия, но едва през последните години беше постигнат значителен напредък в реализирането им в практически мащаб.

Използвайки свойствата на квантовата физика, тези машини от следващо поколение заменят традиционните битове - „единици“ и „нули“, използвани за съхраняване и прехвърляне на цифрова информация - с квантови битове, които могат да действат едновременно като единица и нула чрез явление, известно като „суперпозиция“. Това дава на квантовите компютри потенциала да бъдат с порядък по-мощни от съвременните суперкомпютри, които използват конвенционални изчислителни технологии.

