Ема Стоун се появи на събитие с пълни джобове с пуканки (ВИДЕО)

Американската актриса Ема Стоун се появи публично в необичаен тоалет и привлече вниманието на фотографите.

36-годишната звезда присъства на концерта SNL50: Anniversary Special, посветен на популярното шоу Saturday Night Live, заедно със съпруга си, комика и сценариста Дейв МакКари. Звездата от "Круела" избра за събитието червена рокля на луксозната марка Louis Vuitton, украсена с висока цепка отпред а джобовете ѝ бяха натъпкани с пуканки. Освен това тя държеше торбичка с царевичната занимавка за кино.

🍿 Emma Stone Wears a dress with popcorn-filled pockets for Saturday Night Live's 50th anniversary celebration



What do you think of this look? pic.twitter.com/AJ2CfjQwGX