Сидни Суини едва удържа бюста си в ръце (СНИМКИ)

8 Декември, 2025 15:59 2 349 11

  • сидни суини-
  • актриса-
  • бюст-
  • гърди-
  • подготовка-
  • тоалет-
  • блондинка

Актрисата публикува снимки от промо турнето за новия си филм "Прислужницата"

Сидни Суини едва удържа бюста си в ръце (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сидни Суини сподели серия откровени кадри зад кулисите, докато промотира новия си филм „Прислужницата“. В публикуваната в Instagram ѝ каруселна галерия 28-годишната актриса от „Еуфория“ е заснета в хотелска стая, заобиколена от стилисти, облечена единствено в оформящо бельо. Суини се усмихва към камерата, прикривайки гърдите си само с ръце, докато един стилист поставя обици, а друг закопчава детайли от тоалета. Платиненорусата ѝ коса е оформена в меки вълни, а гримът – в нежни розови тонове.

В кратко видео от публикацията актрисата държи чиния с кексчета, докато колежката ѝ от филма – Аманда Сейфрид – духа свещи по повод 40-ия си рожден ден. В други кадри Сидни Суини позира с коледен войник, облечена в бяла дантелена рокля, подготвя се за участия, смее се зад кулисите на „The Tonight Show“ с Джими Фалън и рисува автопортрети заедно със Сейфрид. „Завършвам Ню Йорк с "Прислужницата“, написа актрисата под публикацията.

Публикация, споделена от Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Последователите ѝ побързаха да коментират кадрите зад кулисите, като някои откровено възхвалиха дръзката снимка без горнище. „Искрено харесване за четвъртия кадър“, пише един от потребителите, докато друг отбелязва: „Блондинките наистина се забавляват повече.“ Друг коментар гласи: „Манхатън ти отива“, а четвърти добавя: „Не мога да понеса тази красота.“

Паралелно с промоцията на филма Сидни Суини продължава да бъде в центъра на внимание и заради полемиката около кампанията ѝ за American Eagle от юли, която беше критикувана заради интерпретациите, че промотира върховенството на белите хора. В интервю за People актрисата заяви, че е била „искрено изненадана“ от реакцията. „Направих кампанията, защото харесвам марката и дънките. Не подкрепям интерпретациите, които някои хора свързаха с нея“, коментира тя, добавяйки, че винаги се стреми към обединение, а не към „омраза и разделение“. Актрисата отбеляза, че мълчанието ѝ по случая само е задълбочило напрежението.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
  • 1 Новичок

    11 0 Отговор
    Шумов ... няма снимки бе... Пфу...

    Коментиран от #2, #3

    16:02 08.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Новичок":

    Няма свободна ръка😄😄😄

    16:06 08.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Новичок":

    Или й държи бюста или б-лъска🤔

    16:07 08.12.2025

  • 4 Винкело

    5 0 Отговор
    Преводът е поредна катастрофа за Ентелекта.

    16:07 08.12.2025

  • 5 пеев

    3 0 Отговор
    и аз тъй

    16:19 08.12.2025

  • 6 Гост

    3 0 Отговор
    Аз пък се чудя как врата и удържа главата , пълна с толкова много интелектт....

    Коментиран от #9

    16:19 08.12.2025

  • 7 Глюпости ,

    4 1 Отговор
    Нашите дръти чикиоре ще и се притекат , на помощ ...

    Коментиран от #8

    16:24 08.12.2025

  • 8 мдаааа

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Глюпости ,":

    Гледам , Б@Й ХАЙ е първи ... 🤭

    16:26 08.12.2025

  • 9 Абе ,

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    И аз се чудя , как Маша-Наша , успява да си държи интелектуалната бимбарица на раменете си , че и да изпие литър водка с Димата 0о?!

    16:31 08.12.2025

  • 10 Сатана Z

    1 0 Отговор
    В ръцете си държи нещо от зад,което със сигурност не са цици.

    16:39 08.12.2025

  • 11 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    Шумов що си мислиш че всички имаме Инстаграм и можем да видим контента вътре ? Снимки се свалят и се качват ама то иска 1 минута напън нали ? Сложно е а ?

    16:45 08.12.2025