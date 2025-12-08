Сидни Суини едва удържа бюста си в ръце (СНИМКИ)

Сидни Суини сподели серия откровени кадри зад кулисите, докато промотира новия си филм „Прислужницата“. В публикуваната в Instagram ѝ каруселна галерия 28-годишната актриса от „Еуфория“ е заснета в хотелска стая, заобиколена от стилисти, облечена единствено в оформящо бельо. Суини се усмихва към камерата, прикривайки гърдите си само с ръце, докато един стилист поставя обици, а друг закопчава детайли от тоалета. Платиненорусата ѝ коса е оформена в меки вълни, а гримът – в нежни розови тонове.

В кратко видео от публикацията актрисата държи чиния с кексчета, докато колежката ѝ от филма – Аманда Сейфрид – духа свещи по повод 40-ия си рожден ден. В други кадри Сидни Суини позира с коледен войник, облечена в бяла дантелена рокля, подготвя се за участия, смее се зад кулисите на „The Tonight Show“ с Джими Фалън и рисува автопортрети заедно със Сейфрид. „Завършвам Ню Йорк с "Прислужницата“, написа актрисата под публикацията.

Последователите ѝ побързаха да коментират кадрите зад кулисите, като някои откровено възхвалиха дръзката снимка без горнище. „Искрено харесване за четвъртия кадър“, пише един от потребителите, докато друг отбелязва: „Блондинките наистина се забавляват повече.“ Друг коментар гласи: „Манхатън ти отива“, а четвърти добавя: „Не мога да понеса тази красота.“

Паралелно с промоцията на филма Сидни Суини продължава да бъде в центъра на внимание и заради полемиката около кампанията ѝ за American Eagle от юли, която беше критикувана заради интерпретациите, че промотира върховенството на белите хора. В интервю за People актрисата заяви, че е била „искрено изненадана“ от реакцията. „Направих кампанията, защото харесвам марката и дънките. Не подкрепям интерпретациите, които някои хора свързаха с нея“, коментира тя, добавяйки, че винаги се стреми към обединение, а не към „омраза и разделение“. Актрисата отбеляза, че мълчанието ѝ по случая само е задълбочило напрежението.