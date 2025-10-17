Новини
Любопитно »
Експерти разкриха къде е коригирано лицето на Ема Стоун

Експерти разкриха къде е коригирано лицето на Ема Стоун

17 Октомври, 2025 11:43 454 6

  • ема стоун-
  • корекции-
  • дженифър армстронг-
  • козметолог

36-годишната звезда си е направила инжекции с ботокс, за да изглади бръчките между веждите, по челото и около очите

Експерти разкриха къде е коригирано лицето на Ема Стоун - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Козметологът Дженифър Армстронг и пластичните хирурзи Дженифър Харингтън и Яел Халас разкриха тайната на красотата на американската актриса Ема Стоун, пише „Дейли Мейл“.

Д-р Харингтън смята, че 36-годишната звезда си е направила инжекции с ботокс, за да изглади бръчките между веждите, по челото и около очите. Тя също така смята, че Стоун си е инжектирала филъри за устни, за да придаде обем и да очертае устните си.

В същото време д-р Халас отбеляза, че актрисата може да си е направила лифтинг на веждите.

„Целта на подобна процедура, особено за известни личности, винаги е хармоничен и естествен ефект, а не прекомерна корекция“, обясни тя.

Армстронг, от своя страна, се съгласи с Халас и добави, че Стоун е коригирала формата на очите си с филър. Лекарката обясни, че тази процедура води до естествен и фин резултат.

„Филърът повдига окото, създавайки бадемовидна форма. Наричам го преход от тъжен към щастлив поглед“, подчерта тя.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    0 0 Отговор
    Адамовата ябълка е на шията, а не на лицето.

    11:45 17.10.2025

  • 2 Дядо Митьо

    1 0 Отговор
    Ей на тва баба вика -умита чиния....

    11:46 17.10.2025

  • 3 Сори

    0 0 Отговор
    Изглежда инфантилно а не сексуално!

    Коментиран от #5

    11:51 17.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 недоразвита

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сори":

    Като Крисия.

    11:57 17.10.2025

  • 6 Ал Пачино

    0 0 Отговор
    Само дето на снимката е Ема Уотсън, а не Ема Стоун. Всъщност, нали е Ема, другото не е важно :)

    11:59 17.10.2025