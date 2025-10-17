Експерти разкриха къде е коригирано лицето на Ема Стоун

Козметологът Дженифър Армстронг и пластичните хирурзи Дженифър Харингтън и Яел Халас разкриха тайната на красотата на американската актриса Ема Стоун, пише „Дейли Мейл“.

Д-р Харингтън смята, че 36-годишната звезда си е направила инжекции с ботокс, за да изглади бръчките между веждите, по челото и около очите. Тя също така смята, че Стоун си е инжектирала филъри за устни, за да придаде обем и да очертае устните си.

В същото време д-р Халас отбеляза, че актрисата може да си е направила лифтинг на веждите.

„Целта на подобна процедура, особено за известни личности, винаги е хармоничен и естествен ефект, а не прекомерна корекция“, обясни тя.

Армстронг, от своя страна, се съгласи с Халас и добави, че Стоун е коригирала формата на очите си с филър. Лекарката обясни, че тази процедура води до естествен и фин резултат.

„Филърът повдига окото, създавайки бадемовидна форма. Наричам го преход от тъжен към щастлив поглед“, подчерта тя.