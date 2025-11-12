Новини
56-годишната Катрин Зита-Джоунс се появи в къса рокля на вечер, посветена на сериала "Wednesday" в Лос Анджелис СНИМКИ

56-годишната Катрин Зита-Джоунс се появи в къса рокля на вечер, посветена на сериала "Wednesday" в Лос Анджелис СНИМКИ

12 Ноември, 2025 09:33, обновена 12 Ноември, 2025 09:56

Тя съчета визията с обувки на висок ток

56-годишната Катрин Зита-Джоунс се появи в къса рокля на вечер, посветена на сериала "Wednesday" в Лос Анджелис СНИМКИ - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев

Актрисата Катрин Зита-Джоунс присъства на вечер, посветена на сериала "Wednesday" в Лос Анджелис, съобщава Just Jared.

56-годишната Катрин Зита-Джоунс се появи в къса рокля на вечер, посветена на сериала "Wednesday" в Лос Анджелис СНИМКИ

56-годишната актриса се появи публично, облечена в гола черна дантелена мини рокля. Тя съчета визията с обувки на висок ток. Косата ѝ беше оформена на големи къдрици, а гримът ѝ включваше черен очна линия.

56-годишната Катрин Зита-Джоунс се появи в къса рокля на вечер, посветена на сериала "Wednesday" в Лос Анджелис СНИМКИ

Тя позира с колегите си Джена Ортега и Луис Гузман.

56-годишната Катрин Зита-Джоунс се появи в къса рокля на вечер, посветена на сериала "Wednesday" в Лос Анджелис СНИМКИ

През септември Катрин Зита-Джоунс присъства на церемонията по връчването на наградите "Еми" в Лос Анджелис. Тя се появи на червения килим в черна макси рокля с прозрачен топ с пайети. Красивата дама беше без сутиен, с блестящи обеци и сандали на ток.

Катрин Зита-Джоунс беше с къдрава прическа, а гримът ѝ включваше черна очна линия, руж и кафяво червило.


  • 1 глоги

    5 6 Отговор
    Катрин Зита-Джоунс се появи ОБЛЕЧЕНА в къса рокля.

    Коментиран от #10, #11

    09:51 12.11.2025

  • 2 волан

    6 2 Отговор
    Може да носи колкото си иска дълга рокля. Катрин е жена все пак.

    Коментиран от #9

    09:52 12.11.2025

  • 3 Както се казва...

    14 2 Отговор
    ...,,Стара чанта,ама...мачкан лак!"😉

    09:52 12.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ООрана държава

    6 2 Отговор
    Тая малката все по грозна става

    10:00 12.11.2025

  • 7 плевен

    7 1 Отговор
    Роклята е хубава Ама вътре в нея? Шито и кърпено. Но пък ако е филм за ужасите, лицето е подходящо.

    10:02 12.11.2025

  • 8 Гост

    11 0 Отговор
    С каквато и рокля да се появи, 56 лазарника почват да личат. А дедото къде е ? Топли кокалите пред камината най-вероятно.

    10:04 12.11.2025

  • 9 баба

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "волан":

    Ти какви ги хортуваш? Там и мъжете носят рокли.

    10:05 12.11.2025

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "глоги":

    Ако се появи ГОЛА , трябва ли да пишат, че се е появила СЪБЛЕЧЕНА ГОЛА❓

    10:14 12.11.2025

  • 11 таксиджия 🚖

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "глоги":

    Надувай го 🎈

    10:53 12.11.2025

  • 12 Явно

    1 0 Отговор
    тутурутката й се е надървила.

    11:15 12.11.2025