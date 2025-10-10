Хелена Кристенсен прикова погледите на балетно събитие в Ню Йорк с тоалет без бельо (ВИДЕО)

56-годишната звезда Хелена Кристенсен се появи на представление на Нюйоркския балет, облечена в изключително провокативен и елегантен тоалет, който предизвика бурни реакции сред феновете и модните критици. На снимки, публикувани в официалния ѝ профил в Instagram, Кристенсен позира с прозрачна сиво-синя рокля, украсена с черни райета и впечатляващо дълбоко деколте.

Дръзкият избор на облекло разкриваше, че супермоделът е заложила на естествената си красота, като е пропуснала бельото – детайл, който не остана незабелязан от наблюдателните ѝ почитатели. Визията на Хелена бе завършена с чифт стилни черни обувки с отворени пръсти, а гримът ѝ подчертаваше класическата ѝ елегантност – яркочервено червило и нежен телесен нюанс върху клепачите. Косата ѝ, оформена в обемни къдрици, придаваше допълнителна доза блясък и женственост.

Появата на Кристенсен на културното събитие не само привлече вниманието на присъстващите, но и предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Мнозина я похвалиха за смелостта и безупречния стил, а други я определиха като вдъхновение за жените по света, които не се страхуват да изразят себе си.