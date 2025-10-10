Новини
Любопитно »
Хелена Кристенсен прикова погледите на балетно събитие в Ню Йорк с тоалет без бельо (ВИДЕО)

Хелена Кристенсен прикова погледите на балетно събитие в Ню Йорк с тоалет без бельо (ВИДЕО)

10 Октомври, 2025 18:38 406 2

  • хелена кристенсен-
  • тоалет-
  • балет-
  • без бельо-
  • ню йорк

Мнозина я похвалиха за смелостта и безупречния стил

Хелена Кристенсен прикова погледите на балетно събитие в Ню Йорк с тоалет без бельо (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

56-годишната звезда Хелена Кристенсен се появи на представление на Нюйоркския балет, облечена в изключително провокативен и елегантен тоалет, който предизвика бурни реакции сред феновете и модните критици. На снимки, публикувани в официалния ѝ профил в Instagram, Кристенсен позира с прозрачна сиво-синя рокля, украсена с черни райета и впечатляващо дълбоко деколте.

Дръзкият избор на облекло разкриваше, че супермоделът е заложила на естествената си красота, като е пропуснала бельото – детайл, който не остана незабелязан от наблюдателните ѝ почитатели. Визията на Хелена бе завършена с чифт стилни черни обувки с отворени пръсти, а гримът ѝ подчертаваше класическата ѝ елегантност – яркочервено червило и нежен телесен нюанс върху клепачите. Косата ѝ, оформена в обемни къдрици, придаваше допълнителна доза блясък и женственост.

View this post on Instagram

A post shared by Chia-Ta Tsai (@ct_tsai)


Появата на Кристенсен на културното събитие не само привлече вниманието на присъстващите, но и предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Мнозина я похвалиха за смелостта и безупречния стил, а други я определиха като вдъхновение за жените по света, които не се страхуват да изразят себе си.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 продажнициБОЛУЦИ СТЕ

    2 0 Отговор
    ей боклуциии една статия не пуснахте за бъгларския грой

    боцман Стефан Иванов

    ДНЕС ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ГИ ИЗПРАТИ СЪС ПОЧЕСТИ АМА ВИЕ ЕДНА СТАТИЯ ЦЯЛ ДЕН НЕ НАПИСАХТЕ

    виЕБААмайкатаПРОСТА

    18:42 10.10.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    А па на вдовицата щерката какъв морж е по бански... Почти като майка си, но по-млада. 🤣

    18:44 10.10.2025