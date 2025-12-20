Новини
„Билков" пилинг обезобрази млада майка

„Билков“ пилинг обезобрази млада майка

20 Декември, 2025 09:01

Пилингите са предимно химически процедури и не трябва да се възприемат като „спа процедури“, защото крият риск, ако не се извършват от квалифициран персонал

Стопкадър: NOVA
Мария Атанасова

„Билков“ пилинг обезобрази млада майка. Изгаряне втора степен и дълго възстановяване претърпя младата жена, разказва в разследване „Събуди се“. Процедурата е извършена в хол на апартамент от човек, който не фигурира в лекарския регистър, предаде NOVA.

Една процедура за освежаване на кожата, рекламирана като „напълно безобидна“, завърши с тежки последствия за Лиана Георгиева. Младата майка се подлага на т.нар. „билков пилинг“, но вместо очаквания резултат, получава сериозни изгаряния.

Лиана разказва, че още на петата минута от началото на процедурата челото ѝ започва да кърви. Въпреки това козметичката Петя Делчева я уверява, че „всичко ще бъде наред“. Кошмарът обаче започва след прибирането у дома - от лицето на Лиана започва да тече гной, тя усеща силно парене и подуване.

След часове мълчание, Делчева изпраща съобщение, в което признава, че не е попитала за използваната от клиентката козметика. Според нея реакцията е резултат от смесването на две киселини.

Диагнозата: Химическо изгаряне втора степен. Състоянието на пострадалата налага спешна помощ в болница „Пирогов“. Лекарите издават амбулаторен лист с диагноза: „Химическо изгаряне на главата и шията, втора степен“.

Д-р Иван Балабански от Клиниката по изгаряния на „Пирогов“ коментира пред NOVA, че няма представа какво представлява „билков пилинг“. Той подчертава, че пилингите са предимно химически процедури и не трябва да се възприемат като „спа процедури“, защото крият риск, ако не се извършват от квалифициран персонал.

Екипът на „Събуди се“ извършва проверка, която разкрива притеснителни факти:

Регистри: Името на Петя Делчева не присъства в сайта на Българския лекарски съюз.

Условия: Процедурите се извършват в хола на апартамент в жилищен блок, където има две козметични легла. Лиана споделя, че докато са обработвали нейното лице, на съседното легло са поставяли ботокс на друго момиче.

Жалби: Срещу Делчева има подадени сигнали до РЗИ и Прокуратурата още в края на 2022 г. Въпреки това тя продължава да рекламира дейността си в социалните мрежи, включително услуги като филъри и ботокс.

След като Лиана публикува историята си, за да предупреди други жени, получава заплаха от Петя Делчева: „Ако не изтриеш поста, ще те съдя за уронване на престиж“. Пострадалата обаче споделя, че вече е получила множество съобщения от други жени, пострадали от същата козметичка.

Прогнозата за възстановяването на Лиана е дълга – тя не трябва да се излага на слънце през следващите 6 месеца до една година и е длъжна да използва слънцезащита с фактор 50+. „Съветвам момичетата да не се доверяват толкова лесно и да проучват специалистите“, призовава тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Така де

    23 0 Отговор
    Сами ходят и плащат на шарлатани. Кой им е виновен?

    09:10 20.12.2025

  • 3 Цялата държава такава

    17 0 Отговор
    Балъчките ходят при тарикатките. Ама тая държава не се грижи тарикатките да изчезват. Гнус. Вчера някакъв самозван лекар правил носове без диплома, и два от маймуната си. И държавата спи ли спи. Поне да разреши хората да вземат закона в ръце, и да започнат да режат крака и ръце на такива. Хем и работа ще се отвори на Пирогов, да лекуват своите ментеколеги.

    Коментиран от #22

    09:10 20.12.2025

  • 4 Хмм

    10 4 Отговор
    красотата иска жертви

    09:10 20.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 епа таткуту

    7 1 Отговор
    оти не и праил пилинг на лицету с бебешки сос?

    09:14 20.12.2025

  • 7 Пич

    11 0 Отговор
    Евтиното винаги излиза скъпо !!! Отделно от това , чувал съм хиляди кози уверено да блеят , че билките са единствено полезни и не могат да нанасят никакви щети ! Което е извънмерна и чутовна глупост !!!

    09:17 20.12.2025

  • 8 ООрана държава

    16 1 Отговор
    Що ни занимавате с глупости? Некви кифли обикалят по цял ден салончета и после мрънкат по телевизиите какво им се случило, седи си у вас си гледай децата и няма да ти се случва нищо про... пат...

    09:17 20.12.2025

  • 9 Механик

    4 1 Отговор
    След тази новина силно се колебая дали да го преместя още сега или да съчетая това със следващото ми ходене до 00-та.
    Вие какво ще ме посъветвате?

    Коментиран от #13

    09:20 20.12.2025

  • 10 Здрасти

    4 1 Отговор
    На глупак човека това му се полага. Каквото си надробил това ще сърбаш.

    09:21 20.12.2025

  • 11 Айде нема нужда

    5 1 Отговор
    Какво занимавате обществото с гражданско-правен спор? Две жени са правили нещо, едната има оплакване. Това не е проблем на институциите или държавата. Наема адвокат и действат. Козметичка защо трябва да е регистрирана в българския лекарски съюз? Фризьорката ще искате лиценз за хирург или да сложим камери във всяко козметично студио или държавен чиновник на всяка витрина? После пак ще крякате защо са толкова много администрация. Както стана лятото с парашута, направиха ли вече министерство по парашутите?

    09:22 20.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Професор Балтиев

    3 0 Отговор
    До като има говеда ще има и касапи!

    09:30 20.12.2025

  • 16 Жена

    1 0 Отговор
    Всяка нормална жена знае от дете, че нова козметика се пробва на малка зона до косата и се чака дали ще има нежелана реакция. Супер странно е да си намажеш целия фейс с нещо непознато. Джейзи жените трепят рибата.

    09:32 20.12.2025

  • 17 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Това също е точна извадка за менталното състояние на народа. И козметичкада и клиентката и са...

    09:33 20.12.2025

  • 18 пилинг

    0 0 Отговор
    Да би мирно седяло,не би чудо видяло!
    От тази пуста мода,не мога да ходя!

    09:37 20.12.2025

  • 19 коко

    1 0 Отговор
    Ало,Държавата, тази козметичка дава ли касови бележки, плаща ли данъци?

    Коментиран от #20, #23

    09:38 20.12.2025

  • 20 Ти добрели си

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "коко":

    Всички дребни еднолични търговци и занаятчии трябва да бъдат освободени от данъци или да са фиксиран патентен данък. Данъци трябва да плащат големите предприятия и големите компании. Другото е фашизъм.

    09:40 20.12.2025

  • 21 Мис Мокра Фланелка

    0 0 Отговор
    При записване се предупреждава, какви са изискванията, преди започване на процедурата питат дали са спазени.

    09:41 20.12.2025

  • 22 Е как

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цялата държава такава":

    да изчезнат тарикатите - докато има балъци, ще има и тарикати.
    Не е работа на държавата да чисти нито тарикатите, нито балъците, както и да налива акъл във всяка една кратуна. Кажи на всяка патка че ще стане лебед и може да правиш всичко с нея и за това не е виновна държавата.

    09:44 20.12.2025

  • 23 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "коко":

    няма отношение към проблема нито ще го реши.

    09:47 20.12.2025

