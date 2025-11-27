В новия епизод на „Елизабетско Podcast" водещата Елизабет Методиева среща зрителите с двама свои приятели, които преминават през много труден и предизвикателен период - победителят от „Hell's Kitchen" 5 Станислав Иванов и съпругата му Божидара, които открито признаха, че са в процес на развод.

Двамата застават заедно пред камера, за да разкажат какво наистина се случва между тях и да опровергаят фалшивите заглавия, които бяха разпространени през последните дни.

Станислав категорично заявява, че никога не е бил задържан, а Божидара потвърждава, че домашно насилие няма. Те разказват каква е истинската причина за тяхната раздяла, напълно различна от тиражираните спекулации.

В разговора той дори се извинява на Божидара за грешките, които е допуснал. "В последните месеци работата измести фокуса от важните хора в живота ми", признава победителят.

Двамата разкриват, че решението да се разведат е взето по взаимно съгласие. Не го определят като импулсивен жест, а като дълъг път, който и двамата са извървели. Напрежението в ежедневието им, липсата на достатъчно комуникация и различните гледни точки за съвместното им бъдеще са довели до момент, в който трябва да поемат по отделни пътища.

Божидара споделя, че се намира в етап от живота си, в който мечтае за семейство и стабилност - нещо, което към момента не е било възможно със Станислав, защото той е бил изцяло погълнат от работата си. Въпреки това признава, че и тя самата е допускала грешки в съвместния им живот.

Двамата подчертават, че няма трети човек, няма драма и няма скандал. Има уважение и общо решение. Те са в процес на уточняване на датата на развода и вече са подписали споразумение.

В епизода Станислав и Божидара се връщат с тъга и към хубавите моменти - към спомените, които остават като най-ценната част от връзката им. Убедени са, че ще запазят приятелските си отношения и че ще си помагат, ако имат нужда един от друг.

Станислав вярва, че животът тепърва ще подреди всичко за тях по най-добрия начин, а Божидара разкрива своите планове за бъдещето - по-тихи, но светли.