Победителят от Hell's Kitchen Станислав отрече ареста, но призна, че се развежда (ВИДЕО)

27 Ноември, 2025 12:56 731 3

Станислав и Божидара, които сключиха брак малко след победата му, са взели заедно решението за развода

Победителят от Hell's Kitchen Станислав отрече ареста, но призна, че се развежда (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В новия епизод на „Елизабетско Podcast" водещата Елизабет Методиева среща зрителите с двама свои приятели, които преминават през много труден и предизвикателен период - победителят от „Hell's Kitchen" 5 Станислав Иванов и съпругата му Божидара, които открито признаха, че са в процес на развод.

Двамата застават заедно пред камера, за да разкажат какво наистина се случва между тях и да опровергаят фалшивите заглавия, които бяха разпространени през последните дни.

Станислав категорично заявява, че никога не е бил задържан, а Божидара потвърждава, че домашно насилие няма. Те разказват каква е истинската причина за тяхната раздяла, напълно различна от тиражираните спекулации.

В разговора той дори се извинява на Божидара за грешките, които е допуснал. "В последните месеци работата измести фокуса от важните хора в живота ми", признава победителят.

Двамата разкриват, че решението да се разведат е взето по взаимно съгласие. Не го определят като импулсивен жест, а като дълъг път, който и двамата са извървели. Напрежението в ежедневието им, липсата на достатъчно комуникация и различните гледни точки за съвместното им бъдеще са довели до момент, в който трябва да поемат по отделни пътища.

Божидара споделя, че се намира в етап от живота си, в който мечтае за семейство и стабилност - нещо, което към момента не е било възможно със Станислав, защото той е бил изцяло погълнат от работата си. Въпреки това признава, че и тя самата е допускала грешки в съвместния им живот.

Двамата подчертават, че няма трети човек, няма драма и няма скандал. Има уважение и общо решение. Те са в процес на уточняване на датата на развода и вече са подписали споразумение.

В епизода Станислав и Божидара се връщат с тъга и към хубавите моменти - към спомените, които остават като най-ценната част от връзката им. Убедени са, че ще запазят приятелските си отношения и че ще си помагат, ако имат нужда един от друг.

Станислав вярва, че животът тепърва ще подреди всичко за тях по най-добрия начин, а Божидара разкрива своите планове за бъдещето - по-тихи, но светли.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 танкист

    2 0 Отговор
    Ло-Шо! Така не бива. Мъжът и жената трябва да са един до друг и взаимно да се подкрепят. Трябват и бебчета ,които да наследят родителите си.Трябва им бъдеще.

    13:04 27.11.2025

  • 2 Хм.....

    2 0 Отговор
    Празноглавци ! Не знаят защо са се оженили , не знаят и защо се развеждат ! Семейството не е играчка , и трябва да умееш да търсиш и да прощаваш !

    13:09 27.11.2025

  • 3 Пипи

    1 0 Отговор
    Гала е виновна за тва хубаво момче

    13:10 27.11.2025