Бен Афлек се събра с бившите си Дженифър (СНИМКИ)

Бен Афлек се събра с бившите си Дженифър (СНИМКИ)

15 Декември, 2025 17:58

Триото присъства на училищна пиеса на децата им

Бен Афлек се събра с бившите си Дженифър (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор Бен Афлек беше забелязан в необичайна ситуация в компанията на двете си бивши съпруги – Дженифър Лопес и Дженифър Гарнър – в петък вечерта в Лос Анджелис. Поводът беше театрална постановка, в която участват заедно дъщерята на Афлек и Гарнър – Серафина, и детето на Лопес – Еме.

Снимки, публикувани от Page Six, показват Бен Афлек и Дженифър Гарнър да пристигат заедно в театъра с 13-годишния си син Самюел. Дженифър Лопес, от своя страна, е пристигнала отделно. Певицата беше придружена от дългогодишния си мениджър Бени Медина и майка си Гуадалупе, като беше заснета да разговаря с други родители и деца пред сградата.

По информация на изданието Джей Ло не е имала директен контакт с Афлек или Гарнър извън театъра. В даден момент разведената двойка са били в полезрението един на друг, но актьорът е разговарял с друга група хора, обърнат с гръб към бившата си съпруга. Все пак Самюел е разговарял с Лопес, като двамата са били видени да се смеят и общуват пред входа.

Бен Афлек и Дженифър Гарнър сключиха брак през 2005 г., а раздялата им беше обявена през 2015 г. Въпреки развода Гарнър запази близки отношения с актьора и продължи да го подкрепя в периодите му на борба със зависимости, като двамата поддържат активно съвместно родителство.

След развода си Афлек поднови връзката си с Дженифър Лопес през 2021 г., близо две десетилетия след първия им годеж през 2002 г. Двамата сключиха брак през юли 2022 г. и обединиха семействата си. Лопес има 17-годишни близнаци – Еме и Макс – от брака си с певеца Марк Антъни.

През май 2024 г. се появиха информации, че Бен Афлек и Джей Ло живеят разделени, което подхрани слухове за раздяла. На 20 август 2024 г. Лопес официално подаде документи за развод, с което сложи край на двегодишния им брак.

По-рано тази година Page Six съобщи, че Дженифър Лопес е била силно раздразнена от снимки, показващи близост между Афлек и Гарнър. Източници твърдят, че честата поява на подобни кадри е била болезнена за певицата. В същия период други източници посочиха, че Бен Афлек би желал втори шанс с Гарнър, която в момента е във връзка с бизнесмена Джон Милър.

Въпреки напрежението около личния си живот, Лопес запазва добри отношения с децата на Бен. През септември тя беше заснета на самостоятелна разходка за обяд и пазаруване със Самюел, без присъствието на други членове на семейството.


