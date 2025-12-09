Новини
Дженифър Лопес напълно премахна следите от Бен Афлек

9 Декември, 2025 14:31 575 5

  • дженифър лопес-
  • бен афлек-
  • татуировка-
  • връзка-
  • брак

Певицата и актриса заличи татус с инициалните на бившия си съпруг

Дженифър Лопес напълно премахна следите от Бен Афлек - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Изглежда, че една от най-обсъжданите любовни истории в Холивуд окончателно остава в миналото. Дженифър Лопес е прикрила татуировката, посветена на Бен Афлек – символ на тяхната подновена любов от 2021 г., както и бракът им, сключен на Свети Валентин през 2023 г. Нов татус върху кожата ѝ подсказва, че страницата е обърната. Двойката се раздели по-малко от две години по-късно.

Според популярния светски профил в Х Deuxmoi, певицата и актриса е заменила татуировката с имената „Jennifer“ и „Ben“ и знака за безкрайност с изящно колибри, разположен точно върху стария надпис. Фотографски кадри от летните ѝ концертни участия през юли и август 2024 г. потвърждават отсъствието на оригиналната татуировка, която Лопес често прикриваше с грим на червения килим. Новият символ – деликатна птица, асоциирана със свобода и обновление – вече ясно се вижда.

Преди трансформацията двойката имаше съответстващи татуировки: Джей Ло носеше надписа с имената и знака за безкрайност по ребрата, докато Бен Афлек избра две пресечени стрелки и инициалите „J“ и „B“ от вътрешната страна на ръката. Днес тези жестове изглеждат като реликви от краткия втори романс на звездите.

Любопитен детайл е, че години преди повторното им събиране Дженифър Лопес критикуваше татуировките на Бен – особено неговия емблематичен цветен феникс на гърба, който тя определи през 2015 г. като „твърде цветен“. Забележката изглежда придобива ново значение на фона на настоящите събития.

В социалните мрежи новината предизвика масови реакции. Много потребители коментират, че случаят е „поредното доказателство“ защо татуировките с имена на партньори са рисков избор. Други интерпретират появата на колибрито като символично „отлитане“ от една завършена глава в живота на певицата и актриса.

Макар двамата да не са коментирали публично промяната, трансформацията на татуировката подсказва, че Джей Ло продължава напред – и го прави, запечатвайки новото начало буквално върху кожата си.


Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Една

    1 0 Отговор
    Жена спре ли да е за мандръсане, и стане ли за домандръсване, вече е залязла!

    14:34 09.12.2025

  • 2 Развълнуван

    0 0 Отговор
    В развитите страни никой вече не иска да търпи другия...няма идеални хора за съжаление

    Коментиран от #3

    14:35 09.12.2025

  • 3 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Развълнуван":

    "вече"-то е от десетилетия така, просто ние по-бавно "догонваме" западните стандарти. Но вече и при нас е събитие да се срещне неразведен човек, някои и по няколко пъти.

    14:52 09.12.2025

  • 4 Горно Уйно

    0 0 Отговор
    На тая едно време г@zето ѝ беше много арно.

    15:00 09.12.2025

  • 5 Горно Уйно

    0 0 Отговор
