Дженифър Лопес напълно премахна следите от Бен Афлек

Изглежда, че една от най-обсъжданите любовни истории в Холивуд окончателно остава в миналото. Дженифър Лопес е прикрила татуировката, посветена на Бен Афлек – символ на тяхната подновена любов от 2021 г., както и бракът им, сключен на Свети Валентин през 2023 г. Нов татус върху кожата ѝ подсказва, че страницата е обърната. Двойката се раздели по-малко от две години по-късно.

Според популярния светски профил в Х Deuxmoi, певицата и актриса е заменила татуировката с имената „Jennifer“ и „Ben“ и знака за безкрайност с изящно колибри, разположен точно върху стария надпис. Фотографски кадри от летните ѝ концертни участия през юли и август 2024 г. потвърждават отсъствието на оригиналната татуировка, която Лопес често прикриваше с грим на червения килим. Новият символ – деликатна птица, асоциирана със свобода и обновление – вече ясно се вижда.

Jennifer Lopez is bidding goodbye to her tattoo tribute to ex Ben Affleck https://t.co/isJYqE48fH pic.twitter.com/JEKFtZ0i76 — Page Six (@PageSix) December 4, 2025

Преди трансформацията двойката имаше съответстващи татуировки: Джей Ло носеше надписа с имената и знака за безкрайност по ребрата, докато Бен Афлек избра две пресечени стрелки и инициалите „J“ и „B“ от вътрешната страна на ръката. Днес тези жестове изглеждат като реликви от краткия втори романс на звездите.

Любопитен детайл е, че години преди повторното им събиране Дженифър Лопес критикуваше татуировките на Бен – особено неговия емблематичен цветен феникс на гърба, който тя определи през 2015 г. като „твърде цветен“. Забележката изглежда придобива ново значение на фона на настоящите събития.

В социалните мрежи новината предизвика масови реакции. Много потребители коментират, че случаят е „поредното доказателство“ защо татуировките с имена на партньори са рисков избор. Други интерпретират появата на колибрито като символично „отлитане“ от една завършена глава в живота на певицата и актриса.

Макар двамата да не са коментирали публично промяната, трансформацията на татуировката подсказва, че Джей Ло продължава напред – и го прави, запечатвайки новото начало буквално върху кожата си.