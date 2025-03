Мат Деймън е неузнаваем за новия филм на Кристофър Нолан (СНИМКИ)

Мат Деймън изглеждаше коренно различен, когато пристигна в Гърция в четвъртък, за да се включи в снимките на дългоочакваната екранизация на „Одисея“ по Омир, режисирана от Кристофър Нолан. 54-годишният актьор беше почти неузнаваем с дълга сива брада и мустак, докато преминаваше през летището, опитвайки се да остане незабелязан в черна бейзболна шапка и слънчеви очила, пише DailyMail.

В най-новото си превъплъщение Деймън поема ролята на Одисей – легендарния цар на Итака, чийто епичен път към дома стои в основата на повествованието в древногръцката поема. Според официални данни продукцията на Universal Pictures е планирана да излезе по IMAX кината на 17 юли 2026 г. и ще се снима по целия свят с иновативна IMAX филмова технология.

