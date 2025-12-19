Новини
Любопитно »
Джеймс Камерън: Не е вярно, че съм предлагал на Мат Деймън главната роля и 10% от приходите на "Аватар"

Джеймс Камерън: Не е вярно, че съм предлагал на Мат Деймън главната роля и 10% от приходите на "Аватар"

19 Декември, 2025 09:10 539 4

  • джеймс камерън-
  • мат деймън-
  • аватар

Твърди се, че актьорът е отказал, ролята е отишла при Сам Уортингтън

Джеймс Камерън: Не е вярно, че съм предлагал на Мат Деймън главната роля и 10% от приходите на "Аватар" - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Режисьорът Джеймс Камерън отговори на думите на актьора Мат Деймън, че е отказал главната роля в първия филм „Аватар“, цитиран от The Hollywood Reporter.

Преди около две години в интернет се появи видеоклип на Деймън, в който се твърди, че Камерън му е предложил ролята на Джейк Съли в блокбъстъра от 2009 г. за 10% от приходите от боксофиса на филма. Твърди се, че актьорът е отказал, ролята е отишла при Сам Уортингтън, а филмът е спечелил 2,9 милиарда долара.

Камерън твърди, че не е предлагал ролята на Деймън, а е обсъдил сценария и възможността да участва в „Аватар“ с него.

„Говорихме по телефона и той каза: „Допада ми идеята да работя с теб по този филм. Имам голямо уважение към теб като режисьор. "Аватар" звучи интригуващо. Но имам филм за Джейсън Борн. Малко е объркващо и затова, за съжаление, трябва да откажа.“ Но така и не му предложиха ролята, нямаше сделка. „Просто имаше проблем с ангажираността“, обясни Камерън.

Режисьорът ясно заяви, че не е предлагал на Деймън 10% от приходите от боксофиса.

„Мат, всичко е наред, човече! Не си пропуснал нищо“, засмя се той.

Камерън добави, че уважава Деймън и вярва, че отказът от филма поради предишни ангажименти е етичен.

„Той ми се обади лично и каза, че не иска това да идва от агент – благороден човек. С удоволствие бих работил с него някой ден. Но това така и не се случи“, казва режисьорът.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алоизмамникът Зельо

    0 2 Отговор
    А правителството в оставка на ГЕРБ-НН пак хвърля милиарди пари през балкина на Зельо топ алоизмамникът! Това са вашите пари, кефите ли се?

    Коментиран от #2, #3, #4

    09:15 19.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 4 инвестиция

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Алоизмамникът Зельо":

    Това е защото участваме в проекта на Метър гол май е" "Авантар".

    09:45 19.12.2025