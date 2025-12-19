Джеймс Камерън: Не е вярно, че съм предлагал на Мат Деймън главната роля и 10% от приходите на "Аватар"

Режисьорът Джеймс Камерън отговори на думите на актьора Мат Деймън, че е отказал главната роля в първия филм „Аватар“, цитиран от The Hollywood Reporter.
Преди около две години в интернет се появи видеоклип на Деймън, в който се твърди, че Камерън му е предложил ролята на Джейк Съли в блокбъстъра от 2009 г. за 10% от приходите от боксофиса на филма. Твърди се, че актьорът е отказал, ролята е отишла при Сам Уортингтън, а филмът е спечелил 2,9 милиарда долара.
Камерън твърди, че не е предлагал ролята на Деймън, а е обсъдил сценария и възможността да участва в „Аватар“ с него.
„Говорихме по телефона и той каза: „Допада ми идеята да работя с теб по този филм. Имам голямо уважение към теб като режисьор. "Аватар" звучи интригуващо. Но имам филм за Джейсън Борн. Малко е объркващо и затова, за съжаление, трябва да откажа.“ Но така и не му предложиха ролята, нямаше сделка. „Просто имаше проблем с ангажираността“, обясни Камерън.
Режисьорът ясно заяви, че не е предлагал на Деймън 10% от приходите от боксофиса.
„Мат, всичко е наред, човече! Не си пропуснал нищо“, засмя се той.
Камерън добави, че уважава Деймън и вярва, че отказът от филма поради предишни ангажименти е етичен.
„Той ми се обади лично и каза, че не иска това да идва от агент – благороден човек. С удоволствие бих работил с него някой ден. Но това така и не се случи“, казва режисьорът.
