Показаха първите кадри от "Одисея" на Кристофър Нолан (СНИМКИ)

Първите официални кадри от предстоящия филм на Кристофър Нолан „Одисея“ бяха разпространени и дават ранна представа за мащабната визия на режисьора. Снимките потвърждават характерния за Нолан реалистичен стил и внушителен размах, като разкриват Том Холанд, Зендая, Мат Деймън, Ан Хатауей и Миа Гот в новите им екранни роли.

Първите кадри показват мрачно и напрегнато визуално пространство. Том Холанд, който постепенно навлиза в по-зрялата драматична територия след участието си в „Спайдърмен“, е заснет в сцена, подсказваща вътрешен конфликт и физическо изпитание. Ан Хатауей, която вече има успешна история с Нолан след „Черният рицар: Възраждане“ и „Интерстелар“, се появява с хладно, прецизно излъчване, подсказващо, че героинята ѝ Пенелопа е ключов за основната интрига. Присъствието на Миа Гот добавя характерния за нея тревожен и хипнотичен заряд.

Проектът е свободна интерпретация на класическата поема на Омир, преработена като глобален екшън трилър. Мат Деймън играе Одисей, Ан Хатауей е в ролята на Пенелопа, Миа Гот влиза в образа на Меланто, а Том Холанд изпълнява ролята на Телемах - сина на Одисей.

Първите снимки подчертават използването на реални локации и практически ефекти – елементи, които присъстват във всички големи продукции на Нолан. Макар сюжетът да не се разкрива, визуалният стил подсказва сложен, многопластов разказ, който вече привлича внимание като потенциален претендент за големи кинонагради.

Премиерата на „Одисеята“ е планирана за 17 юли 2026 г.