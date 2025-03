Певицата Меган Трейнър се похвали с нов силиконов бюст (ВИДЕО)

Поп звездата Меган Трейнър с нескрита радост сподели в социалните мрежи, че се е подложила на уголемяване и повдигане на бюста. 31-годишната изпълнителка реши да покаже резултатите на своите последователи в Instagram, където разкри и причините да премине през подобна корекция.

„Винаги съм изпитвала несигурност заради гърдите си. Те бяха неравни и цял живот сякаш висяха,“ сподели откровено Меган, докато показваше архивни кадри, на които носи полупрозрачен бял топ без сутиен. По думите ѝ, именно тези несъвършенства я накарали да се реши на хирургическата процедура.

Певицата обяви новината в сътрудничество с компанията Motiva — създатели на имплантите, които избрала заради „естествената им визия и усещане“. „Гърдите ми са по-обемни, но съвсем естествени и най-после изглеждат като сестри, а не като далечни братовчедки“, пошегува се тя в публикацията.

Меган, която е майка на двама сина — 5-годишния Райли и 1-годишния Бари, сподели, че работата, турнетата и родителските ѝ грижи са я изтощили и това е било точният момент да направи нещо, което ще я накара да се чувства по-добре. „След двете бременности, след като свалих килограми, не мога да съм по-щастлива от това решение“, допълни тя.

Почитателите ѝ в Instagram реагираха възторжено на нейната искреност, хвалейки я, че е една от малкото известни личности, които публично споделят за пластичните си операции без задръжки. „Обожавам това, че говориш открито за случващото се!“, коментира фен, а друг добави: „Страхотна прозрачност, браво за смелостта!“.

Изпълнителката на хита „All About That Bass“ намекна още през ноември, че планира да направи подобна промяна, след като престана да кърми. „Гърдите ми постоянно се надуваха и отпускаха“, обясни тя тогава в своя подкаст „Workin’ On It“. „Винаги съм си мечтала да имам стабилен бюст и да не гледам към пода, когато погледна надолу“, пошегува се тогава звездата.

В заключение Меган уточни, че не желае прекалено големи размери, а по-скоро корекция, която да ѝ върне самочувствието. „Най-накрая ще имам гърди, които да не усещам като празни торбички“, обясни изпълнителката.

Реакциите на феновете, подкрепящи нейната откровеност, показват, че подобни теми вече не са табу в шоубизнеса и могат да бъдат дискутирани открито, без предразсъдъци. Съдейки по позитивните коментари, почитателите на Меган Трейнър приветстват смелостта ѝ и оценяват искреността, с която тя споделя своя личен път към по-добро самочувствие.