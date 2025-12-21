Новини
Израел одобри 19 нови еврейски селища в окупирания Западен бряг

21 Декември, 2025 16:39 586 11

  • западен бряг-
  • израел-
  • палестина-
  • ивицата газа

Заедно с планираните 19 общият брой на новите селища за последните две години достига 69

Израел одобри 19 нови еврейски селища в окупирания Западен бряг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският кабинет одобри днес предложение за 19 нови селища на окупирания Западен бряг, съобщи днес крайнодесният министър на финансите Бецалел Смотрич, цитиран от Асошиейтед прес, предаде БТА.

По думите на Смотрич сред тях има две селища, които са евакуирани по време на плана за изтегляне през 2005 г. Министърът активно прокарва политика за разширяване на израелските селища на Западния бряг, отбелязва АП.

Заедно с планираните 19 общият брой на новите селища за последните две години достига 69, написа той в "Екс".

Според организацията "Пийс нау" (Peace Now - "Мир сега"), която следи заселническата политика и е против създаването на нови селища, решението увеличава броя на израелските селища на Западния бряг с почти 50% през мандата на сегашното правителство: от 141 през 2022 г. на 210 заедно с най-новите 19. Селищата са смятани за незаконни според международното право.

Решението е взето в момент, когато САЩ оказват натиск върху Израел и "Хамас" да пристъпят към втората фаза на примирието в Газа, влязло в сила на 10 октомври. Подкрепяният от САЩ план предвижда възможен път към съъздаване на палестинска държава – нещо, което заселническата политика цели да предотврати.

Според "Пийс нау" решението на кабинета включва и узаконяване със задна дата на някои вече съществуващи селища, както и създаване на нови селища върху земи, от които палестинци са били изселени.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    18 1 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    16:42 21.12.2025

  • 2 Джсмбаза

    11 1 Отговор
    нещо да каже по въпроса, или ще мълчи като г...??

    16:49 21.12.2025

  • 3 Миролюб Войнов, асвабадитель

    3 10 Отговор
    Тази година Русия тоже асвабади 19 селища !!! 😆

    Коментиран от #4

    16:50 21.12.2025

  • 4 Браво на нея

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, асвабадитель":

    Територия по- голяма от България. Поклон!

    16:51 21.12.2025

  • 5 Спецназ

    9 0 Отговор
    АКО Хитлер не беше нападнал Русия 1941- ва,

    За НИКОЙ нямаше да има тема за евреите по Света,

    както и ОКУПАЦИОННАТА им "Държава" в Близкия Изток!

    ФАКТ!
    ТЪП- тъпанар-
    вместо с Русия да си разделят ЦЕЛИЯ Свят с 50% по-малко БОКЛУЦИ!

    Коментиран от #7

    16:56 21.12.2025

  • 6 ФАКТ

    8 0 Отговор
    Продажните западни "медии" прикриват зверствата на т.нар. "Израел" заради еврейските "грантове"("дарения"). Няма по-голяма заблуда от западните режими

    16:59 21.12.2025

  • 7 Теодор Рузвелт, президент

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Спецназ":

    Ами не !!!
    Просто С.А.Щ. трябваше да ударят СССР от изток и с Германия да го поделят 👍😁

    Коментиран от #10

    17:01 21.12.2025

  • 8 Механик

    7 0 Отговор
    Забележете - "окупирания бряг"!!! И кой го е окупирал? Що не пишете "ОКУПАТОРА", "С НИЩО НЕ ПРЕЗВИКАНАТА", "АГРЕСОРА", "ПЪЛНОМАЩАБНАТА" и пр.??
    М?

    17:02 21.12.2025

  • 9 Левски

    6 1 Отговор
    За подлия и лицемерен запад това е нормално, а това, че Путин иска да си вземе своето, което си е Русия(областта Украйна), ореваха света.

    17:03 21.12.2025

  • 10 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Теодор Рузвелт, президент":

    И защо според теб, освен Германия, и САЩ трябваше да "ударят" Русия??
    Как еврейската ти душица може да обясни това твое желанийце?

    17:06 21.12.2025

  • 11 Фен

    1 0 Отговор
    Ми явно, след в Австралия, ще ги почнат и в Нова Зеландия...

    17:18 21.12.2025