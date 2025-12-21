Новини
Още подробности за конфликта между семейство Бекъм и сина им Бруклин

21 Декември, 2025 13:15 815 2

Виктория и Дейвид Бекъм са спрели да следят страницата на сина си, след като се разкри, че той ще прекара Коледа със семейството на съпругата си Никола Пелц-Бекъм

Още подробности за конфликта между семейство Бекъм и сина им Бруклин - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дизайнерката Виктория Бекъм и съпругът ѝ, футболистът Дейвид Бекъм, намекнаха за продължаваща вражда със сина си Бруклин, според Daily Mail.

Според журналисти Виктория и Дейвид Бекъм са спрели да следят страницата на сина си, след като се разкри, че той ще прекара Коледа със семейството на съпругата си Никола Пелц-Бекъм. Бруклин също е спрял да следи родителите му.

По-малкият му брат, 20-годишният Круз Бекъм, обаче по-късно отрече слуховете, че родителите му са решили да прекъснат връзките си с Бруклин.

„Това е лъжа. Майка ми и баща ми никога не биха спрели да следят сина си... Нека си изясним фактите. Те се събудиха блокирани... точно като мен“, написа той в Instagram.

В края на октомври Виктория Бекъм публично обиди съпругата на сина си Бруклин, Никола Пелц-Бекъм. Дизайнерката заяви, че винаги е успявала да намери общ език с жените около себе си. Знаменитостта заяви, че има лоши отношения само с глупави хора.

През март се появиха слухове за нов конфликт в семейството на Виктория и Дейвид Бекъм. Той започна, когато синът им Бруклин и съпругата му Никола Пелц-Бекъм пропуснаха модното ревю на Виктория. Освен това двойката не успя да поздрави дизайнера за Деня на майката. По-късно източник от TMZ съобщи, че Никола смята родителите на съпруга си за „токсични“. Твърди се, че тя не харесва начина, по който Виктория и Дейвид Бекъм общуват със сина си.


  • 1 смутен съм

    6 0 Отговор
    Тази сърцераздирателна новина мира не ми дава!

    13:38 21.12.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Много напоителна новина,за напиращите да влязат в Клуба на богатите. 🦍🦍💋🥳🤣🖕

    13:38 21.12.2025