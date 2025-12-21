Ирена Милянкова категорично отказала да участва в "Под прикритие 6"

Дългоочакваният шести сезон на култовия сериал ще се появи през 2026 година, но феновете ще трябва да се примирят с една голяма липса. Един от най-обичаните персонажи – Съни, няма да бъде част от новите епизоди, пише marica.bg.

Кадър: БНТ

След месеци на спекулации и надежди за нейното завръщане, самата актриса сложи точка на слуховете. В личен пост в социалните мрежи тя откровено призна, че е отказала участие в продължението на сериала.

„Намерих смисъла си другаде. Затова и няма да снимам в шести сезон“, сподели Милянкова, без да остави място за съмнение.

През последната година актрисата пое по напълно различен път. Тя завърши образованието си като специален педагог и вече работи с деца със специални образователни потребности. По думите ѝ това решение е осъзнато и идва от дълбоко вътрешно убеждение.

Милянкова е съсредоточена върху създаването на „Терапевтична детска къща“ – пространство със сензорни зали, предназначени за деца с различни затруднения. Тя подчертава, че това не е проект на популярна актриса, а на отдаден учител и човек с кауза.

Новината предизвика бурни реакции сред почитателите на сериала. Макар и разочаровани, мнозина изразиха уважение към избора ѝ и подкрепа за новата ѝ житейска посока.

На 39 години, майка на пет деца, модел и актриса, Ирена Милянкова ясно заявява, че днес истинската ѝ сцена е извън прожекторите – там, където може реално да променя човешки животи.