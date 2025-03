Джесика Алба разпали слухове за връзка с по-млад мъж след развода (СНИМКИ)

Изглежда, че Джесика Алба е потеглила в нова посока в личния си живот, след като официално сложи край на 16-годишния си брак с Кеш Уорън. Според най-новата клюка, 43-годишната кинозвезда вече се вижда със стендъп комика Алекс Еделман (35), който доскоро беше свързван с модела Кая Гербер.

Двамата предизвикаха спекулации за възможна връзка, когато бяха забелязани да напускат заедно традиционното бляскаво парти на Vanity Fair след церемонията на Оскарите. Любопитни папарашки кадри показаха как Еделман галантно наметна своето маслиненозелено смокингово сако върху раменете на Алба, докато тя излизаше от залата. На други снимки се вижда и как той обгръща с ръце актрисата, която е майка на три деца и наскоро подаде молба за развод на 7 февруари.

Jessica Alba was rescued from the chilly evening when she was spotted leaving the Vanity Fair Oscars after-party with comedian Alex Edelman.



The Fantastic Four actress, 43, was seen with Edelman, 35, and he sweetly draped his jacket over her shoulders as they exited the Wallis… pic.twitter.com/Wtaz7mnXN1