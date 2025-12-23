Джесика Алба и Дани Рамирес вече са официални гаджета и в социалните мрежи

Джесика Алба и новото ѝ гадже, звездата на Marvel Дани Рамирес, вече са официални и в социалните мрежи, пише dir.bg.

Снимка: Инстаграм

44-годишната актриса сподели серия от снимки от последното си пътуване до Флорида. "Маями", написа Джесика към публикацията, а феновете ѝ в коментарите побързаха да я похвалят за новите ѝ отношения.

"Дани Рамирес, добре изиграно, сър", написа един фен, а друг добави: "Толкова е хубаво да те видим заобиколена от любов".

За първи път Джесика и Дани бяха романтично свързани през юли. След това дебютираха като двойка и на червения килим на премиерата на "Валентина" в Лос Анджелис. Твърди се, че малко след раздялата на Джесика с Кеш Уорън, от когото има три деца, звездата е започнала да излиза с Рамирес.

Относно края на 16-годишния си съюз с Уорън Алба посочи в пост в социалните мрежи, че макар и разделени, между тях винаги ще има любов и уважение. "Горда съм с това как израснахме в брака си през последните години и сега е време да започнем нова глава на растеж и еволюция като личности".