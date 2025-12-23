Новини
Любопитно »
Джесика Алба и Дани Рамирес вече са официални гаджета и в социалните мрежи

Джесика Алба и Дани Рамирес вече са официални гаджета и в социалните мрежи

23 Декември, 2025 07:16 971 6

  • джесика алба-
  • дани рамирес-
  • гаджета

44-годишната актриса сподели серия от снимки от последното си пътуване до Флорида

Джесика Алба и Дани Рамирес вече са официални гаджета и в социалните мрежи - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джесика Алба и новото ѝ гадже, звездата на Marvel Дани Рамирес, вече са официални и в социалните мрежи, пише dir.bg.

Джесика Алба и Дани Рамирес вече са официални гаджета и в социалните мрежи
Снимка: Инстаграм

44-годишната актриса сподели серия от снимки от последното си пътуване до Флорида. "Маями", написа Джесика към публикацията, а феновете ѝ в коментарите побързаха да я похвалят за новите ѝ отношения.

"Дани Рамирес, добре изиграно, сър", написа един фен, а друг добави: "Толкова е хубаво да те видим заобиколена от любов".


За първи път Джесика и Дани бяха романтично свързани през юли. След това дебютираха като двойка и на червения килим на премиерата на "Валентина" в Лос Анджелис. Твърди се, че малко след раздялата на Джесика с Кеш Уорън, от когото има три деца, звездата е започнала да излиза с Рамирес.

Относно края на 16-годишния си съюз с Уорън Алба посочи в пост в социалните мрежи, че макар и разделени, между тях винаги ще има любов и уважение. "Горда съм с това как израснахме в брака си през последните години и сега е време да започнем нова глава на растеж и еволюция като личности".


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    2 0 Отговор
    По тъпо заглавие не можахте ли да напишете ?

    07:35 23.12.2025

  • 2 Ице

    4 0 Отговор
    Браво, нека я джаса здраво момчето, лошо няма.

    07:35 23.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Въй

    0 0 Отговор
    Какво им пука на социалните мрежи,че Джесика Алба и Дани Рамирес вече са се загаджили?!

    08:11 23.12.2025

  • 5 шири

    0 0 Отговор
    На тази,русата,която е вдясно от трите,искам да й дръпна надолу черната рокля без презрамки! Да й изскочат красотите.

    08:14 23.12.2025

  • 6 Лего

    0 0 Отговор
    Джесика си има халба.Ще й налива бяла течност. За да си я маже по лицето.И Да няма бръчки.

    08:23 23.12.2025