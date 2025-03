Как портрет на Ван Гог се озовава в кокошарник?

В днешно време би било непонятно да се използва портрет на Винсент ван Гог, за да се запуши дупка в кокошарник, но точно това прави семейството на един от портретистите - лекаря Феликс Рей - в продължение на десетилетие, преди да изпрати творбата на тавана.

Рей се запознава с холандския художник постимпресионист, който днес е един от най-известните и търсени художници в света, но е позорно недооценен приживе, в болницата в Арл, Франция, където Рей го лекува, след като през декември 1888 г. си отрязва част от лявото ухо.

Инцидентът, който е една от най-известните и ужасяващи разкази в историята на изкуството, е, че 35-годишният Ван Гог, който е в стрес, отрязва част от ухото си след конфликт с приятеля си и колега художник Пол Гоген. Двамата са живели заедно в известната Жълта къща в Арл в продължение на 66 дни. Връзката им е известна като бурна, а инцидентът с отрязването на ухото бележи точката на кипене като три години по-късно Гоген напуска Франция, за да започне наново в Таити.

Ван Гог предава остатъка от ухото си на Габриел Берлатие, прислужница в публичния дом, който редовно посещава. На следващата сутрин го намират в безсъзнание и го завеждат в болницата, където започва лечението му под ръководството на Рей, едва 21-годишен стажант по медицина. Според един историк на изкуството Рей е съхранил отрязаната част от ухото в алкохол в буркан на бюрото си, преди да бъде открадната, пише още БГНЕС.

In 1889, Van Gogh painted a portrait of Dr. Felix Rey - the doctor who treated his ear. Rey didn't like it, and his mother used it to patch a hole in the family's chicken coop.



The portrait, housed at the Pushkin Museum, now has an estimated value of more than $50 million. pic.twitter.com/BosmZgeg9J