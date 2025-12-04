Готвят десетилетия затвор за извратен лекар

Лекар от Мичиган може да бъде осъден на 35 до 60 години затвор за сексуално посегателство и тайно наблюдение на пациенти, съобщи списание People.

Според изданието, през 2024 г. са повдигнати наказателни обвинения срещу 42-годишния Умайр Еджаз, след като съпругата му предала на полицията тайни видеозаписи на нея, децата им и други жени роднини.

Разследването разкри, че лекарят е поставил и скрити камери в болнични стаи, като по този начин е нарушил законите за поверителност на пациентите и е злоупотребил с положението си на лекар.

В допълнение към гореспоменатите обвинения, няколко от пациентите на Еджаз са завели дела, в които твърдят, че той ги е нападнал сексуално в болницата.

„Приветствам решението за произнасяне на присъдата на съдия Андерсън и усилията на прокурора да държи този болен мъж напълно отговорен“, цитира списанието шерифа на окръг Оукланд Майкъл Бушар.

Списанието подчертава, че разследването по случая на Еджаз все още продължава.