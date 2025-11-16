Лекар посочи най-добрата поза за изхождане: "Коленете по-високо от бедрата"

Сари Арпонен, специалист по биомедицински науки и вътрешни болести от университета Комплутенсе в Мадрид (Испания), обясни, че е важно да се спазват няколко прости правила, когато се ходи до тоалетна. Тя сподели най-добрата позиция за изхождане в интервю за El Periodico De España.
„Правилната стойка е от решаващо значение за предотвратяване на проблеми с червата. Флексията на тазобедрената става трябва да е по-голяма от 90 градуса. Това означава, че коленете ви трябва да са по-високо от бедрата. Можете да използвате малък стол за това“, каза Арпонен.
Лекарката посъветва да не се използва мобилен телефон в тоалетната. Що се отнася до честотата на изхождане, тя казва, че трябва да е поне веднъж на всеки три дни.
Последният съвет на специалиста е да сведете до минимум ултрапреработените храни, трансмазнините, захарта и различните хранителни добавки в менюто си, тъй като те нарушават баланса на чревната микрофлора.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кокор
08:35 16.11.2025
2 Асен
08:35 16.11.2025
3 глоги
Коментиран от #12
08:36 16.11.2025
4 Сорос
Коментиран от #18
08:38 16.11.2025
5 от каде ги намирате тия шпециалисти
Коментиран от #36
08:39 16.11.2025
6 Механик
До къде стигнахме, да чакаме учЕните да ни казват как да .........
Малееее!! Дъно! Дъно сте!
Коментиран от #8
08:40 16.11.2025
7 Разобличител
08:41 16.11.2025
8 Путинист
До коментар #6 от "Механик":Многоходови сме вееее
08:42 16.11.2025
9 ДПС ново начало
08:42 16.11.2025
10 Гошо
08:44 16.11.2025
11 Мдаа!🤔
08:44 16.11.2025
12 Стига глупости,
До коментар #3 от "глоги":И "професорКа", "доцентКа", "ученКа" ли според теб са правилни?!
По-добре иди се ограмоти, преди да даваш акъл!
Коментиран от #24, #38
08:44 16.11.2025
15 Стас
08:46 16.11.2025
16 шам фъстък
Коментиран от #19
08:48 16.11.2025
17 ямайка
Коментиран от #25
08:50 16.11.2025
18 Чети, чети
До коментар #4 от "Сорос":Това е за такива елгебетейки като теб, дето използват инструмента за две цели! С двойно предназначение както казва!😂
08:50 16.11.2025
19 Не,
До коментар #16 от "шам фъстък":Става въпрос за думата "учен", трудно вдяваш, явно!
08:52 16.11.2025
20 феномен държавник с голямо Д
🐷💩
👍
08:52 16.11.2025
21 С/Р
От игреци и хиксове сбърка ви се умът!
На атоми разлагате там нейде молекулите,
а тук полуразложени картофите лежат.
Балсами там извличате от всякакви си гнилочи,
и корени извличате кога ви се прище.
Ох, ще си доиграете и ще се доизвличате
когато тук изгният картофите въобще.":))
Коментиран от #40
08:52 16.11.2025
22 ЗиС 5
08:53 16.11.2025
23 Ганьо
08:54 16.11.2025
24 Механик
До коментар #12 от "Стига глупости,":Питай го дали е правилно да се пише "хирургка".
Също го питай, ако някоя жена е "юнга" на кораб, как ще е правилно да казваме юнга в женски род!
Непоправим е тоя Глоги или Цербер (както понякога се пише).
Коментиран от #37
08:54 16.11.2025
25 Хубава работа
До коментар #17 от "ямайка":Вие откъде знаете жена ли е , мъж ли е , или нещо друго! Че така вие обиждате нещото Арпонен!😱
08:55 16.11.2025
26 Не можете ли да напишете
Що кривите българския бе, журналя?
Не учите ли български в университета?
08:58 16.11.2025
27 Директора👨✈️
09:03 16.11.2025
28 Голямото откритие!?
09:09 16.11.2025
29 Пич
09:15 16.11.2025
31 Мазньо
09:19 16.11.2025
32 Ъъъъ
09:21 16.11.2025
33 Махайге тоалетните чинии
09:22 16.11.2025
34 Уаба диби диби дом
09:24 16.11.2025
35 писарке да беше показала твоя
вместо тоз цъкач
иначе ни се фукате с пълнежи на кифли по бански
09:29 16.11.2025
36 Селянин
До коментар #5 от "от каде ги намирате тия шпециалисти":Ще ви разкрия един секрет. На село даже нямаме външни нужници. Изхождаме се на двора, кокошките изкълвават материала и яйцата стават био. Правим сергия на тротоара и гражданите дето щъкат по селата през уикенда купуват цели кори по тридесет броя. Е понякога докато се изхождаме кокошките ни калвът по задните части ама карай да е весело.
09:48 16.11.2025
37 Съществителното ХИРУРГ
До коментар #24 от "Механик":е нарицателно от тип 75, което има само форма за множествено число, завършващо на " -и ".
Не спори за работи, които не се учат в старшинското училище!
За разлика от съществителното СПЕЦИАЛИСТ, тип 7А , което има форми за мъжки и женски род.
09:51 16.11.2025
38 ПРОФЕСОР И ДОЦЕНТ
До коментар #12 от "Стига глупости,":също са нарицателни съществителни тип 7А и имат форми за мъжки и женски род.
професорка, професорката, професорки, звателно- професорке.
09:58 16.11.2025
39 Сериозно?
09:59 16.11.2025
40 Владимир Симеонович Висоцки
До коментар #21 от "С/Р":Не е добре да се цитира без да се посочва името на автора.
10:04 16.11.2025
41 Факти
10:07 16.11.2025