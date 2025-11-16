Лекар посочи най-добрата поза за изхождане: "Коленете по-високо от бедрата"

Сари Арпонен, специалист по биомедицински науки и вътрешни болести от университета Комплутенсе в Мадрид (Испания), обясни, че е важно да се спазват няколко прости правила, когато се ходи до тоалетна. Тя сподели най-добрата позиция за изхождане в интервю за El Periodico De España.

„Правилната стойка е от решаващо значение за предотвратяване на проблеми с червата. Флексията на тазобедрената става трябва да е по-голяма от 90 градуса. Това означава, че коленете ви трябва да са по-високо от бедрата. Можете да използвате малък стол за това“, каза Арпонен.

Лекарката посъветва да не се използва мобилен телефон в тоалетната. Що се отнася до честотата на изхождане, тя казва, че трябва да е поне веднъж на всеки три дни.

Последният съвет на специалиста е да сведете до минимум ултрапреработените храни, трансмазнините, захарта и различните хранителни добавки в менюто си, тъй като те нарушават баланса на чревната микрофлора.