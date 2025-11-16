Новини
Лекар посочи най-добрата поза за изхождане: "Коленете по-високо от бедрата"

16 Ноември, 2025

Правилната стойка е от решаващо значение за предотвратяване на проблеми с червата

Лекар посочи най-добрата поза за изхождане: "Коленете по-високо от бедрата" - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сари Арпонен, специалист по биомедицински науки и вътрешни болести от университета Комплутенсе в Мадрид (Испания), обясни, че е важно да се спазват няколко прости правила, когато се ходи до тоалетна. Тя сподели най-добрата позиция за изхождане в интервю за El Periodico De España.

„Правилната стойка е от решаващо значение за предотвратяване на проблеми с червата. Флексията на тазобедрената става трябва да е по-голяма от 90 градуса. Това означава, че коленете ви трябва да са по-високо от бедрата. Можете да използвате малък стол за това“, каза Арпонен.

Лекарката посъветва да не се използва мобилен телефон в тоалетната. Що се отнася до честотата на изхождане, тя казва, че трябва да е поне веднъж на всеки три дни.

Последният съвет на специалиста е да сведете до минимум ултрапреработените храни, трансмазнините, захарта и различните хранителни добавки в менюто си, тъй като те нарушават баланса на чревната микрофлора.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокор

    5 2 Отговор
    Добро утро. Джъртссс.

    08:35 16.11.2025

  • 2 Асен

    5 1 Отговор
    Ей сега ще пробвам!

    08:35 16.11.2025

  • 3 глоги

    6 8 Отговор
    Сари Арпонен-специалистКА по биомедицински науки и вътрешни болести ...

    Коментиран от #12

    08:36 16.11.2025

  • 4 Сорос

    9 13 Отговор
    Гоите не могат да акат без инструкции. Повечето са путинисти.

    Коментиран от #18

    08:38 16.11.2025

  • 5 от каде ги намирате тия шпециалисти

    30 2 Отговор
    ами те за това хората на село не ползват тоалетни чинии за да се изхождат правилно…

    Коментиран от #36

    08:39 16.11.2025

  • 6 Механик

    25 6 Отговор
    Супер новина!
    До къде стигнахме, да чакаме учЕните да ни казват как да .........
    Малееее!! Дъно! Дъно сте!

    Коментиран от #8

    08:40 16.11.2025

  • 7 Разобличител

    4 1 Отговор
    Мечтата на Анита от почивка и Бети кахъра е да бъдат возени в ролсройс Мерцедес Бентли. Голтачките ги надушвам от сто километра Тея измити камъни. 🤣🤭😀🤭🤣

    08:41 16.11.2025

  • 8 Путинист

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Многоходови сме вееее

    08:42 16.11.2025

  • 9 ДПС ново начало

    4 3 Отговор
    Сорос да ми изяде кебапчеата

    08:42 16.11.2025

  • 10 Гошо

    15 1 Отговор
    По телевизията, в парламента и на всякакви партийни сесии, постоянно се изхождат всякакви индивиди и никога не са в уж правилната поза според специалистката. И гледам - нямат проблеми с червата, защото си папкат доста добре и редовно.

    08:44 16.11.2025

  • 11 Мдаа!🤔

    19 1 Отговор
    Остава ЕК да въведе регулатор и по този въпрос!

    08:44 16.11.2025

  • 12 Стига глупости,

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "глоги":

    И "професорКа", "доцентКа", "ученКа" ли според теб са правилни?!
    По-добре иди се ограмоти, преди да даваш акъл!

    Коментиран от #24, #38

    08:44 16.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Стас

    8 0 Отговор
    Използвайте телефон с шайба и голяма слушалка в тоалетната.

    08:46 16.11.2025

  • 16 шам фъстък

    6 5 Отговор
    Не се пише "ученКа",а ученичка.

    Коментиран от #19

    08:48 16.11.2025

  • 17 ямайка

    6 4 Отговор
    За жена не се пише в мъжки род.

    Коментиран от #25

    08:50 16.11.2025

  • 18 Чети, чети

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сорос":

    Това е за такива елгебетейки като теб, дето използват инструмента за две цели! С двойно предназначение както казва!😂

    08:50 16.11.2025

  • 19 Не,

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "шам фъстък":

    Става въпрос за думата "учен", трудно вдяваш, явно!

    08:52 16.11.2025

  • 20 феномен държавник с голямо Д

    8 0 Отговор
    благодаря, вече аках
    🐷💩
    👍

    08:52 16.11.2025

  • 21 С/Р

    3 0 Отговор
    "Другари наши учени! Излезте от аулите!
    От игреци и хиксове сбърка ви се умът!
    На атоми разлагате там нейде молекулите,
    а тук полуразложени картофите лежат.

    Балсами там извличате от всякакви си гнилочи,
    и корени извличате кога ви се прище.
    Ох, ще си доиграете и ще се доизвличате
    когато тук изгният картофите въобще.":))

    Коментиран от #40

    08:52 16.11.2025

  • 22 ЗиС 5

    4 1 Отговор
    Аз си клеча на кукото без бельо. Като ме напъне стомахът и трябва да посетя двете нули,свалям си долната част на дрехообличането и така сядам на бялата кръглост.

    08:53 16.11.2025

  • 23 Ганьо

    5 2 Отговор
    на село на двора още прави тая работа .

    08:54 16.11.2025

  • 24 Механик

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Стига глупости,":

    Питай го дали е правилно да се пише "хирургка".
    Също го питай, ако някоя жена е "юнга" на кораб, как ще е правилно да казваме юнга в женски род!
    Непоправим е тоя Глоги или Цербер (както понякога се пише).

    Коментиран от #37

    08:54 16.11.2025

  • 25 Хубава работа

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "ямайка":

    Вие откъде знаете жена ли е , мъж ли е , или нещо друго! Че така вие обиждате нещото Арпонен!😱

    08:55 16.11.2025

  • 26 Не можете ли да напишете

    10 4 Отговор
    СПЕЦИАЛИСТКАТА, щом става въпрос за лекарКА?

    Що кривите българския бе, журналя?
    Не учите ли български в университета?

    08:58 16.11.2025

  • 27 Директора👨‍✈️

    6 0 Отговор
    От Брюксел одобряват ли, че вече 5-ти ден чакам да се изкажат чиновиците там.

    09:03 16.11.2025

  • 28 Голямото откритие!?

    4 0 Отговор
    Прадедите ни все легнали са с..ли!? Да премахнат тоалетните чинии, пак да въведат клекалата, щом са по полезни, но дружко си е да седиш седнал и да четеш вестник, докато излиза влака от тунела!?

    09:09 16.11.2025

  • 29 Пич

    7 3 Отговор
    Ее , вече наистина прекалявате. !!! Това е гадно !!! И много просташко !!! Вече на хората и в изхождането ли започнахте да се завирате ?! Какъв свят се задава.......най големите простаци да са с редица научни и почетни титли......

    09:15 16.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мазньо

    5 0 Отговор
    Таман се изтропах на къра.Коленвте ми бяха по-високо от таза.

    09:19 16.11.2025

  • 32 Ъъъъ

    2 2 Отговор
    Само на мен ли този на снимката ми прилича на Спецов, в момента на получаване на съобщението за високият пост!🤥

    09:21 16.11.2025

  • 33 Махайге тоалетните чинии

    1 1 Отговор
    Най добе сложете два камъка и стъпете, клекнете, изходете се. Това е идеалната поза.

    09:22 16.11.2025

  • 34 Уаба диби диби дом

    2 2 Отговор
    От 2027 всички тоалетни да са клекала! Подпис: Урсула.

    09:24 16.11.2025

  • 35 писарке да беше показала твоя

    2 0 Отговор
    снимка или на друга засукана мома дибидюс в тоалетната
    вместо тоз цъкач

    иначе ни се фукате с пълнежи на кифли по бански

    09:29 16.11.2025

  • 36 Селянин

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "от каде ги намирате тия шпециалисти":

    Ще ви разкрия един секрет. На село даже нямаме външни нужници. Изхождаме се на двора, кокошките изкълвават материала и яйцата стават био. Правим сергия на тротоара и гражданите дето щъкат по селата през уикенда купуват цели кори по тридесет броя. Е понякога докато се изхождаме кокошките ни калвът по задните части ама карай да е весело.

    09:48 16.11.2025

  • 37 Съществителното ХИРУРГ

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    е нарицателно от тип 75, което има само форма за множествено число, завършващо на " -и ".

    Не спори за работи, които не се учат в старшинското училище!

    За разлика от съществителното СПЕЦИАЛИСТ, тип 7А , което има форми за мъжки и женски род.

    09:51 16.11.2025

  • 38 ПРОФЕСОР И ДОЦЕНТ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Стига глупости,":

    също са нарицателни съществителни тип 7А и имат форми за мъжки и женски род.

    професорка, професорката, професорки, звателно- професорке.

    09:58 16.11.2025

  • 39 Сериозно?

    2 0 Отговор
    И колко време трябваше на човечеството за да открие ,че позата, която Природата е предвидила за изхождане е най-правилната и най-полезната.?

    09:59 16.11.2025

  • 40 Владимир Симеонович Висоцки

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "С/Р":

    Не е добре да се цитира без да се посочва името на автора.

    10:04 16.11.2025

  • 41 Факти

    1 0 Отговор
    Ей това е върха - рецепта за изхождане !

    10:07 16.11.2025