Пълна промяна: Джордж Клуни си боядиса косата (СНИМКИ)

Джордж Клуни не се притеснява от промяната във външния си вид, дори ако тя предизвиква смесени реакции. 63-годишният актьор бе забелязан да влиза в Winter Garden Theater в Ню Йорк, където репетира за дебюта си на Бродуей в постановката Good Night, and Good Luck.

Спектакълът е адаптация на едноименния филм от 2005 г., който Клуни сам е написал, режисирал и в който е участвал. За да се доближи повече до визията си отпреди 20 години, актьорът боядиса сребристите си коси в тъмнокафяво – промяна, която не се приема с ентусиазъм от всички в семейството му.

George Clooney embraces his cringe new look in NYC after admitting wife Amal and their kids 'hate' it https://t.co/NuUSeVlIo8